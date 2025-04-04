https://ria.ru/20250404/gazoprovod-2009261729.html

На "Силе Сибири" выполнили плановые работы без остановки поставок газа

На "Силе Сибири" выполнили плановые работы без остановки поставок газа - РИА Новости, 04.04.2025

На "Силе Сибири" выполнили плановые работы без остановки поставок газа

"Газпром" впервые провел планово-профилактические работы на экспортном газопроводе в Китай "Сила Сибири" без остановки поставок газа, сообщила компания в в... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T09:35:00+03:00

2025-04-04T09:35:00+03:00

2025-04-04T09:51:00+03:00

газпром

сила сибири — 2

экономика

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. "Газпром" впервые провел планово-профилактические работы на экспортном газопроводе в Китай "Сила Сибири" без остановки поставок газа, сообщила компания в в Telegram-канале."На газопроводе "Сила Сибири" успешно выполнены планово-профилактические работы. Впервые – без остановки поставок газа", - говорится сообщении "Газпрома".Уточняется, что работы проводились с 28 марта по 4 апреля. По просьбе китайской стороны "Газпром" организовал профилактику объектов "Силы Сибири" таким образом, чтобы продолжать в этот период поставки газа в специально оговоренных сторонами объемах, отметили в компании.После завершения планово-профилактических работ суточные поставки газа в Китай по "Силе Сибири" снова выведены на максимальный контрактный уровень, говорится в сообщении.В соответствии с договором купли-продажи газа по "восточному маршруту" между "Газпромом" и китайской компанией CNPC профилактика оборудования и систем газопровода "Сила Сибири" осуществляется два раза в год: весной и осенью."Сила Сибири" – магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около 3 тысяч километров. Поставки по нему начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии, а через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области. Заданной экспортной производительности в 38 миллиардов кубометров газа в год газопровод достигнет в 2025 году.

https://ria.ru/20250403/gazprom-2009077832.html

https://ria.ru/20240926/putin-1974853187.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

газпром, сила сибири — 2, экономика