https://ria.ru/20250404/fsb-2009273457.html

ФСБ предотвратила теракт в общежитии для курсантов в Подмосковье

ФСБ предотвратила теракт в общежитии для курсантов в Подмосковье - РИА Новости, 04.04.2025

ФСБ предотвратила теракт в общежитии для курсантов в Подмосковье

В Подмосковье предотвратили планировавшийся украинскими спецслужбами теракт в общежитии для курсантов военных вузов, сообщил Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T10:47:00+03:00

2025-04-04T10:47:00+03:00

2025-04-04T11:32:00+03:00

московская область (подмосковье)

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В Подмосковье предотвратили планировавшийся украинскими спецслужбами теракт в общежитии для курсантов военных вузов, сообщил Центр общественных связей ФСБ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Московской области предотвращен планировавшийся украинскими спецслужбами террористический акт в воинской части Минобороны России", — говорится в релизе.Подозреваемого задержали, когда он доставал из тайника компоненты для изготовления взрывного устройства. Выяснилось, что его завербовали украинские спецслужбы. В телефоне у задержанного нашли переписку с куратором, в которой обсуждалось планируемое преступление. Главное военное следственное управление СК возбудило уголовное дело по статьям "Приготовление к террористическому акту" и "Незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств".Официальный представитель СК Светлана Петренко уточнила, что задержанный оказался российским военнослужащим и состоял в террористическом сообществе.На допросе он признался, что должен был обмотаться взрывчаткой и устроить самоподрыв на территории своей части. За это ему обещали вывезти детей в одну из западных стран.

https://ria.ru/20250328/fsb-2007866547.html

https://ria.ru/20250330/terakty-1993585925.html

московская область (подмосковье)

украина

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московская область (подмосковье), украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность