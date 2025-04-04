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ФСБ предотвратила теракт в общежитии для курсантов в Подмосковье - РИА Новости, 04.04.2025
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10:47 04.04.2025 (обновлено: 11:32 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/fsb-2009273457.html
ФСБ предотвратила теракт в общежитии для курсантов в Подмосковье
ФСБ предотвратила теракт в общежитии для курсантов в Подмосковье - РИА Новости, 04.04.2025
ФСБ предотвратила теракт в общежитии для курсантов в Подмосковье
В Подмосковье предотвратили планировавшийся украинскими спецслужбами теракт в общежитии для курсантов военных вузов, сообщил Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T10:47:00+03:00
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московская область (подмосковье)
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В Подмосковье предотвратили планировавшийся украинскими спецслужбами теракт в общежитии для курсантов военных вузов, сообщил Центр общественных связей ФСБ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Московской области предотвращен планировавшийся украинскими спецслужбами террористический акт в воинской части Минобороны России", — говорится в релизе.Подозреваемого задержали, когда он доставал из тайника компоненты для изготовления взрывного устройства. Выяснилось, что его завербовали украинские спецслужбы. В телефоне у задержанного нашли переписку с куратором, в которой обсуждалось планируемое преступление. Главное военное следственное управление СК возбудило уголовное дело по статьям "Приготовление к террористическому акту" и "Незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств".Официальный представитель СК Светлана Петренко уточнила, что задержанный оказался российским военнослужащим и состоял в террористическом сообществе.На допросе он признался, что должен был обмотаться взрывчаткой и устроить самоподрыв на территории своей части. За это ему обещали вывезти детей в одну из западных стран.
https://ria.ru/20250328/fsb-2007866547.html
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Допрос агента Киева, причастного к подготовке теракта в воинской части
Агент Киева, причастный к подготовке теракта в воинской части, является участником запрещенного в России террористического сообщества, сообщили в СК
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московская область (подмосковье), украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Московская область (Подмосковье), Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ФСБ предотвратила теракт в общежитии для курсантов в Подмосковье

ФСБ предотвратила теракт в общежитии для курсантов военных вузов в Подмосковье

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В Подмосковье предотвратили планировавшийся украинскими спецслужбами теракт в общежитии для курсантов военных вузов, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Московской области предотвращен планировавшийся украинскими спецслужбами террористический акт в воинской части Минобороны России", — говорится в релизе.
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Подозреваемого задержали, когда он доставал из тайника компоненты для изготовления взрывного устройства. Выяснилось, что его завербовали украинские спецслужбы. В телефоне у задержанного нашли переписку с куратором, в которой обсуждалось планируемое преступление.
Главное военное следственное управление СК возбудило уголовное дело по статьям "Приготовление к террористическому акту" и "Незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств".
Официальный представитель СК Светлана Петренко уточнила, что задержанный оказался российским военнослужащим и состоял в террористическом сообществе.
На допросе он признался, что должен был обмотаться взрывчаткой и устроить самоподрыв на территории своей части. За это ему обещали вывезти детей в одну из западных стран.
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Московская область (Подмосковье)УкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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