https://ria.ru/20250404/frg-2009430540.html

СМИ: ФРГ не хочет видеть российских дипломатов на мероприятиях в Берлине

СМИ: ФРГ не хочет видеть российских дипломатов на мероприятиях в Берлине - РИА Новости, 04.04.2025

СМИ: ФРГ не хочет видеть российских дипломатов на мероприятиях в Берлине

Германия не хочет видеть официальных представителей России и Белоруссии на мероприятиях в Берлине и Бранденбурге, посвященных 80-летию падения Третьего рейха,... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T19:51:00+03:00

2025-04-04T19:51:00+03:00

2025-04-04T19:51:00+03:00

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Германия не хочет видеть официальных представителей России и Белоруссии на мероприятиях в Берлине и Бранденбурге, посвященных 80-летию падения Третьего рейха, сообщила в пятницу газета Berliner Zeitung со ссылкой на документ МИД ФРГ. "Участие официальных представителей России и Белоруссии в памятных мероприятиях в Берлине и Бранденбурге (в честь разгрома Третьего рейха - ред.), не приветствуется. Об этом говорится в брошюре министерства иностранных дел, оказавшейся в распоряжении газеты Berliner Zeitung. Районам и муниципалитетам рекомендуется не направлять приглашения российским и белорусским дипломатам, а при необходимости - даже выдворять незваных гостей", - говорится в материале издания. Сообщается, что подобную позицию МИД ФРГ объясняет тем, что ведомство ожидает "инструментализации" памятных мероприятий представителями России и Белоруссии. МИД ФРГ предупреждает о якобы существующих рисках пропаганды, дезинформации и исторического ревизионизма в случае приглашения представитель России и Белоруссии. Ранее в этом году представителей посольства России не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины освобождения советскими войсками лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим). В Москве назвали это решение кощунством и частью антироссийской кампании по фальсификации истории Второй мировой войны. Согласно официальным данным РФ, в годы Великой Отечественной войны страна потеряла около 27 миллионов человек, включая как военнослужащих, так и гражданских лиц. Эти потери составляют одну из самых трагических страниц мировой истории и отражают решающий вклад Советского Союза в победу над нацистской Германией. Российские власти не раз заявляли, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин отмечал, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории. В указе президента России об основах госполитики говорится, что Запад использует фальсификацию истории в качестве оружия в информационной войне для разрушения целостности России. Упомянуто в нем также о попытках "деформации исторической памяти и искажения исторической правды", о негативных оценках событий и периодов отечественной истории, распространении ложных представлений о России. Еще одним подобным вызовом названа недружественная политика других стран, направленная на отрицание или преуменьшение исторического вклада России в развитие мировой цивилизации. В обнародованной в декабре 2024 года стратегии противодействия экстремизму в России говорится, что политика ряда стран по фальсификации роли СССР во Второй мировой войне и преуменьшению его вклада в победу представляет реальную угрозу для РФ. Кроме того, согласно стратегии, реальную угрозу для России представляет политика ряда стран по возрождению идей нацизма, активизации идей реваншизма, героизации нацистов.

https://ria.ru/20250127/polsha-1995609248.html

https://ria.ru/20250404/rossija-2009429207.html

https://ria.ru/20250219/osventsim-2000191595.html

https://ria.ru/20250127/germanija-1995774840.html

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