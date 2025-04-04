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СМИ: ФРГ не хочет видеть российских дипломатов на мероприятиях в Берлине - РИА Новости, 04.04.2025
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19:51 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/frg-2009430540.html
СМИ: ФРГ не хочет видеть российских дипломатов на мероприятиях в Берлине
СМИ: ФРГ не хочет видеть российских дипломатов на мероприятиях в Берлине - РИА Новости, 04.04.2025
СМИ: ФРГ не хочет видеть российских дипломатов на мероприятиях в Берлине
Германия не хочет видеть официальных представителей России и Белоруссии на мероприятиях в Берлине и Бранденбурге, посвященных 80-летию падения Третьего рейха,... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T19:51:00+03:00
2025-04-04T19:51:00+03:00
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Германия не хочет видеть официальных представителей России и Белоруссии на мероприятиях в Берлине и Бранденбурге, посвященных 80-летию падения Третьего рейха, сообщила в пятницу газета Berliner Zeitung со ссылкой на документ МИД ФРГ. "Участие официальных представителей России и Белоруссии в памятных мероприятиях в Берлине и Бранденбурге (в честь разгрома Третьего рейха - ред.), не приветствуется. Об этом говорится в брошюре министерства иностранных дел, оказавшейся в распоряжении газеты Berliner Zeitung. Районам и муниципалитетам рекомендуется не направлять приглашения российским и белорусским дипломатам, а при необходимости - даже выдворять незваных гостей", - говорится в материале издания. Сообщается, что подобную позицию МИД ФРГ объясняет тем, что ведомство ожидает "инструментализации" памятных мероприятий представителями России и Белоруссии. МИД ФРГ предупреждает о якобы существующих рисках пропаганды, дезинформации и исторического ревизионизма в случае приглашения представитель России и Белоруссии. Ранее в этом году представителей посольства России не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины освобождения советскими войсками лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим). В Москве назвали это решение кощунством и частью антироссийской кампании по фальсификации истории Второй мировой войны. Согласно официальным данным РФ, в годы Великой Отечественной войны страна потеряла около 27 миллионов человек, включая как военнослужащих, так и гражданских лиц. Эти потери составляют одну из самых трагических страниц мировой истории и отражают решающий вклад Советского Союза в победу над нацистской Германией. Российские власти не раз заявляли, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин отмечал, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории. В указе президента России об основах госполитики говорится, что Запад использует фальсификацию истории в качестве оружия в информационной войне для разрушения целостности России. Упомянуто в нем также о попытках "деформации исторической памяти и искажения исторической правды", о негативных оценках событий и периодов отечественной истории, распространении ложных представлений о России. Еще одним подобным вызовом названа недружественная политика других стран, направленная на отрицание или преуменьшение исторического вклада России в развитие мировой цивилизации. В обнародованной в декабре 2024 года стратегии противодействия экстремизму в России говорится, что политика ряда стран по фальсификации роли СССР во Второй мировой войне и преуменьшению его вклада в победу представляет реальную угрозу для РФ. Кроме того, согласно стратегии, реальную угрозу для России представляет политика ряда стран по возрождению идей нацизма, активизации идей реваншизма, героизации нацистов.
https://ria.ru/20250127/polsha-1995609248.html
https://ria.ru/20250404/rossija-2009429207.html
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россия, германия, белоруссия, владимир путин, в мире
Россия, Германия, Белоруссия, Владимир Путин, В мире
СМИ: ФРГ не хочет видеть российских дипломатов на мероприятиях в Берлине

ФРГ не будет приглашать РФ на мероприятия в честь разгрома Третьего рейха

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг России и Германии в Берлине
Флаг России и Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг России и Германии в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Германия не хочет видеть официальных представителей России и Белоруссии на мероприятиях в Берлине и Бранденбурге, посвященных 80-летию падения Третьего рейха, сообщила в пятницу газета Berliner Zeitung со ссылкой на документ МИД ФРГ.
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"Участие официальных представителей России и Белоруссии в памятных мероприятиях в Берлине и Бранденбурге (в честь разгрома Третьего рейха - ред.), не приветствуется. Об этом говорится в брошюре министерства иностранных дел, оказавшейся в распоряжении газеты Berliner Zeitung. Районам и муниципалитетам рекомендуется не направлять приглашения российским и белорусским дипломатам, а при необходимости - даже выдворять незваных гостей", - говорится в материале издания.
Посетители на территории бывшего концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
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Сообщается, что подобную позицию МИД ФРГ объясняет тем, что ведомство ожидает "инструментализации" памятных мероприятий представителями России и Белоруссии. МИД ФРГ предупреждает о якобы существующих рисках пропаганды, дезинформации и исторического ревизионизма в случае приглашения представитель России и Белоруссии.
Ранее в этом году представителей посольства России не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины освобождения советскими войсками лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим). В Москве назвали это решение кощунством и частью антироссийской кампании по фальсификации истории Второй мировой войны.
Согласно официальным данным РФ, в годы Великой Отечественной войны страна потеряла около 27 миллионов человек, включая как военнослужащих, так и гражданских лиц. Эти потери составляют одну из самых трагических страниц мировой истории и отражают решающий вклад Советского Союза в победу над нацистской Германией.
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Вчера, 19:39
Российские власти не раз заявляли, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин отмечал, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
В указе президента России об основах госполитики говорится, что Запад использует фальсификацию истории в качестве оружия в информационной войне для разрушения целостности России. Упомянуто в нем также о попытках "деформации исторической памяти и искажения исторической правды", о негативных оценках событий и периодов отечественной истории, распространении ложных представлений о России. Еще одним подобным вызовом названа недружественная политика других стран, направленная на отрицание или преуменьшение исторического вклада России в развитие мировой цивилизации.
Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и Владимир Зеленский на мероприятии в честь 80-й годовщины освобождения нацистского лагеря Освенцим (Аушвиц) - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
В Германии раскритиковали отказ приглашать Россию на церемонию в Освенциме
19 февраля, 02:53
В обнародованной в декабре 2024 года стратегии противодействия экстремизму в России говорится, что политика ряда стран по фальсификации роли СССР во Второй мировой войне и преуменьшению его вклада в победу представляет реальную угрозу для РФ.
Кроме того, согласно стратегии, реальную угрозу для России представляет политика ряда стран по возрождению идей нацизма, активизации идей реваншизма, героизации нацистов.
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В Германии призвали признать блокаду Ленинграда актом геноцида
27 января, 18:18
 
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