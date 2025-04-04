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Опрос: половина французов хотят видеть Ле Пен кандидатом в президенты - РИА Новости, 04.04.2025
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13:53 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/frantsiya-2009320678.html
Опрос: половина французов хотят видеть Ле Пен кандидатом в президенты
Опрос: половина французов хотят видеть Ле Пен кандидатом в президенты - РИА Новости, 04.04.2025
Опрос: половина французов хотят видеть Ле Пен кандидатом в президенты
Число французов, желающих участия лидера парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в следующих президентских выборах,... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T13:53:00+03:00
2025-04-04T13:53:00+03:00
в мире
париж
марин ле пен
европарламент
приговор марин ле пен
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ПАРИЖ, 4 апр - РИА Новости. Число французов, желающих участия лидера парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в следующих президентских выборах, возросло, теперь примерно половина граждан страны этого желают, следует из результатов опроса французского института общественного мнения (Ifop) для радиостанции Sud Radio. "Примерно каждый второй француз (49%), что составляет рост на 7 пунктов за месяц, хотел бы, чтобы Марин Ле Пен стала кандидатом на следующих президентских выборах", - сообщает радиостанция со ссылкой на опрос, составленный после вынесения политику приговора. На столько же (7 п.п.) до 51% сократилось число французов, не желающих видеть ее среди будущих кандидатов. При этом опрос показывает, что число тех, кто верит в то, что она сможет стать кандидатом, снизилось на 37 п.п. и составляет 37%. Опрос был проведен по репрезентативной выборке 1 и 2 апреля среди французов старше 18 лет. Погрешность составляет от 2,8 до 3,1 пунктов. Суд Парижа в понедельник вынес приговор Ле Пен и ряду депутатов от правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента. Согласно обвинению, в период с 2004 по 2016 год ЕП выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ле Пен признали виновной в создании "централизованной системы" отмывания денег ЕП. Как и другим признанным виновными депутатам, суд запретил ей избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения введена на пять лет с немедленным исполнением приговора, что может лишить ее шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро.
https://ria.ru/20250403/frantsiya-2009220281.html
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4.7
96
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60
353
60
в мире, париж, марин ле пен, европарламент, приговор марин ле пен
В мире, Париж, Марин Ле Пен, Европарламент, Приговор Марин Ле Пен
Опрос: половина французов хотят видеть Ле Пен кандидатом в президенты

Sud Radio: почти половина французов хотят видеть Ле Пен кандидатом в президенты

© AP Photo / Lewis JolyМарин Ле Пен
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© AP Photo / Lewis Joly
Марин Ле Пен . Архивное фото
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ПАРИЖ, 4 апр - РИА Новости. Число французов, желающих участия лидера парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в следующих президентских выборах, возросло, теперь примерно половина граждан страны этого желают, следует из результатов опроса французского института общественного мнения (Ifop) для радиостанции Sud Radio.
"Примерно каждый второй француз (49%), что составляет рост на 7 пунктов за месяц, хотел бы, чтобы Марин Ле Пен стала кандидатом на следующих президентских выборах", - сообщает радиостанция со ссылкой на опрос, составленный после вынесения политику приговора.
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
На митинг в поддержку Ле Пен в Париже придут почти 10 тысяч человек
Вчера, 23:02
На столько же (7 п.п.) до 51% сократилось число французов, не желающих видеть ее среди будущих кандидатов.
При этом опрос показывает, что число тех, кто верит в то, что она сможет стать кандидатом, снизилось на 37 п.п. и составляет 37%.
Опрос был проведен по репрезентативной выборке 1 и 2 апреля среди французов старше 18 лет. Погрешность составляет от 2,8 до 3,1 пунктов.
Французский политик Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Илон Маск призвал освободить Марин Ле Пен
08:44
Суд Парижа в понедельник вынес приговор Ле Пен и ряду депутатов от правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента. Согласно обвинению, в период с 2004 по 2016 год ЕП выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ле Пен признали виновной в создании "централизованной системы" отмывания денег ЕП.
Как и другим признанным виновными депутатам, суд запретил ей избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения введена на пять лет с немедленным исполнением приговора, что может лишить ее шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Трамп высказался о приговоре Ле Пен
07:45
 
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