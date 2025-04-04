Опрос: половина французов хотят видеть Ле Пен кандидатом в президенты
Sud Radio: почти половина французов хотят видеть Ле Пен кандидатом в президенты
© AP Photo / Lewis JolyМарин Ле Пен
© AP Photo / Lewis Joly
Марин Ле Пен . Архивное фото
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ПАРИЖ, 4 апр - РИА Новости. Число французов, желающих участия лидера парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в следующих президентских выборах, возросло, теперь примерно половина граждан страны этого желают, следует из результатов опроса французского института общественного мнения (Ifop) для радиостанции Sud Radio.
"Примерно каждый второй француз (49%), что составляет рост на 7 пунктов за месяц, хотел бы, чтобы Марин Ле Пен стала кандидатом на следующих президентских выборах", - сообщает радиостанция со ссылкой на опрос, составленный после вынесения политику приговора.
На столько же (7 п.п.) до 51% сократилось число французов, не желающих видеть ее среди будущих кандидатов.
При этом опрос показывает, что число тех, кто верит в то, что она сможет стать кандидатом, снизилось на 37 п.п. и составляет 37%.
Опрос был проведен по репрезентативной выборке 1 и 2 апреля среди французов старше 18 лет. Погрешность составляет от 2,8 до 3,1 пунктов.
Суд Парижа в понедельник вынес приговор Ле Пен и ряду депутатов от правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента. Согласно обвинению, в период с 2004 по 2016 год ЕП выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ле Пен признали виновной в создании "централизованной системы" отмывания денег ЕП.
Как и другим признанным виновными депутатам, суд запретил ей избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения введена на пять лет с немедленным исполнением приговора, что может лишить ее шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро.