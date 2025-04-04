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Во Франции ввели экстренный план из-за эпидемии чикунгуньи - РИА Новости, 04.04.2025
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22:27 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/frantsija-2009448465.html
Во Франции ввели экстренный план из-за эпидемии чикунгуньи
Во Франции ввели экстренный план из-за эпидемии чикунгуньи - РИА Новости, 04.04.2025
Во Франции ввели экстренный план из-за эпидемии чикунгуньи
Власти Франции ввели экстренный план действий из-за эпидемии вируса чикунгунья на Реюньоне, заморской территории страны в Индийском океане, сообщает телеканал... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T22:27:00+03:00
2025-04-04T22:27:00+03:00
в мире
реюньон
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ПАРИЖ, 4 апр – РИА Новости. Власти Франции ввели экстренный план действий из-за эпидемии вируса чикунгунья на Реюньоне, заморской территории страны в Индийском океане, сообщает телеканал Reunion 1. За одну неделю в марте на острове было выявлено 6 тысяч новых случаев заболевания. Всего с начала эпидемии в августе 2024 года насчитывается 20 тысяч заболевших. "Белый план" - система, позволяющая перепрограммировать плановые операции или вызывать медицинский персонал из отпуска, был запущен на Реюньоне в связи с продолжающейся эпидемией чикунгуньи", - сообщило СМИ со ссылкой на заявление больницы острова. Решение принято на фоне "очень значительного увеличения активности служб неотложной помощи на несколько дней" в ключевых городах Сен-Дени на севере и Сен-Пьер на юге. В медицинском учреждении отметили "истощение возможностей госпитализации, несмотря на открытие дополнительных коек", а также "растущую нагрузку на персонал". В понедельник региональное агентство здравоохранения сообщило о начале вакцинации против вируса чикунгунья. На остров были доставлены 40 тысяч доз вакцины. Сообщается, что эпидемия вируса началась также на острове Майотта, где были выявлены первые 12 случаев заражения. В 2005-2006 годах эпидемия этого вируса затронула 260 тысяч человек, более трети населения острова, более 200 человек погибли.
https://ria.ru/20241002/virus-1976044872.html
https://ria.ru/20250103/gripp-1992441216.html
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в мире, реюньон, франция, индийский океан
В мире, Реюньон, Франция, Индийский океан
Во Франции ввели экстренный план из-за эпидемии чикунгуньи

Reunion 1: во Франции ввели экстренный план действий из-за эпидемии чикунгуньи

© РИА Новости / Ирина КалашниковМашина скорой помощи во Франции
Машина скорой помощи во Франции - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Ирина Калашников
Машина скорой помощи во Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 4 апр – РИА Новости. Власти Франции ввели экстренный план действий из-за эпидемии вируса чикунгунья на Реюньоне, заморской территории страны в Индийском океане, сообщает телеканал Reunion 1.
За одну неделю в марте на острове было выявлено 6 тысяч новых случаев заболевания. Всего с начала эпидемии в августе 2024 года насчитывается 20 тысяч заболевших.
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«
"Белый план" - система, позволяющая перепрограммировать плановые операции или вызывать медицинский персонал из отпуска, был запущен на Реюньоне в связи с продолжающейся эпидемией чикунгуньи", - сообщило СМИ со ссылкой на заявление больницы острова.
Решение принято на фоне "очень значительного увеличения активности служб неотложной помощи на несколько дней" в ключевых городах Сен-Дени на севере и Сен-Пьер на юге.
В медицинском учреждении отметили "истощение возможностей госпитализации, несмотря на открытие дополнительных коек", а также "растущую нагрузку на персонал".
В понедельник региональное агентство здравоохранения сообщило о начале вакцинации против вируса чикунгунья. На остров были доставлены 40 тысяч доз вакцины.
Сообщается, что эпидемия вируса началась также на острове Майотта, где были выявлены первые 12 случаев заражения. В 2005-2006 годах эпидемия этого вируса затронула 260 тысяч человек, более трети населения острова, более 200 человек погибли.
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