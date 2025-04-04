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ФМБА поможет Тульской области совершенствовать реабилитацию участников СВО - РИА Новости, 04.04.2025
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Иллюстрация - Тульская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тульская область
 
20:04 04.04.2025 (обновлено: 20:13 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/fmba-2009433080.html
ФМБА поможет Тульской области совершенствовать реабилитацию участников СВО
ФМБА поможет Тульской области совершенствовать реабилитацию участников СВО - РИА Новости, 04.04.2025
ФМБА поможет Тульской области совершенствовать реабилитацию участников СВО
Соглашение о сотрудничестве, подписанное между правительством Тульской области и Федеральным медико-биологическим агентством, положит начало тесному... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T20:04:00+03:00
2025-04-04T20:13:00+03:00
тульская область
дмитрий миляев
вероника скворцова
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
тульский государственный университет
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве, подписанное между правительством Тульской области и Федеральным медико-биологическим агентством, положит начало тесному взаимодействию в вопросах комплексной реабилитации участников СВО, заявил губернатор региона Дмитрий Миляев по итогам визита в область руководителя ФМБА Вероники Скворцовой. В пятницу они посетили Тульский областной госпиталь ветеранов войн и труда, где проходят медицинскую реабилитацию участники СВО. "Ключевая задача, которая стоит перед нами, – развитие адаптивной физкультуры и спорта. Мы тесно взаимодействуем с ФМБА по вопросам комплексной реабилитации, социализации и абилитации спортсменов и наших парней, вернувшихся из зоны СВО, в том числе в рамках рабочей группы по подготовке Совета при президенте РФ по вопросам развития адаптивной физкультуры и спорта. Уверен, что рекомендации экспертов ФМБА помогут нам усовершенствовать работу по реабилитации наших ребят", – приводит слова Миляева пресс-служба областного правительства. По словам Скворцовой, соглашение касается, в первую очередь, комплексной реабилитации участников СВО, включая медицинскую, психологическую, средовую, социально-бытовую и социокультурную. "Особое внимание в реабилитации необходимо уделять использованию средств и методов адаптивной физической культуры и спорта. Доказано, что профессиональная ориентация и вовлечение в адаптивный спорт укорачивают адаптационный период и позволяют обрести новые цели и задачи для развития. Фактически, возрождают личность. Мы высоко ценим возможность в рамках комиссии Госсовета по направлению "Физическая культура и спорт", которую возглавляет губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, совместно выстраивать стратегию и разрабатывать конкретные меры по развитию адаптивной физкультуры и спорта для поддержки ветеранов СВО", - цитирует пресс-служба слова Скворцовой. Глава ФМБА также посетила Тульский государственный университет – единственный вуз в регионе, где готовят врачей. Миляев и Скворцова вместе со студентами-медиками и молодыми учеными обсудили возможности практической подготовки студентов и повышения квалификации действующих специалистов. На встрече отмечалось, что в ТулГУ особое внимание уделяется развитию молодежной науки. Университет является участником программы "Приоритет 2030" нацпроекта "Молодежь и дети". Губернатор подчеркнул, что руководство региона заинтересовано в развитии фундаментальной науки в ТулГУ, в частности, в медицинском институте, в этом поможет дальнейшее тесное сотрудничество с ФМБА. В планах области – реализация проекта строительства межвузовского кампуса, где, помимо развития отрасли машиностроения, планируется создать медико-биологический центр. Кроме того, московские гости познакомились с работой Тульского областного онкодиспансера, где используют новейшие технологии в лечении и реабилитации пациентов. "Тульский онкоцентр – один из лучших в стране. За более чем год работы он стал во многом образцово-показательным медицинским учреждением. Центр прекрасно оснащен и отлично укомплектован современным оборудованием. Развитию системы медицины в регионе способствует персональная вовлеченность губернатора и его команды", - отметила Скворцова.
https://ria.ru/20250325/tula-2007225295.html
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дмитрий миляев, вероника скворцова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), тульский государственный университет
Тульская область, Дмитрий Миляев, Вероника Скворцова, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Тульский государственный университет
ФМБА поможет Тульской области совершенствовать реабилитацию участников СВО

Тульская область будет сотрудничать с ФМБА по реабилитации участников СВО

© Фото : ФМБА РоссииРуководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова и губернатор Тульской области Дмитрий Миляев
Руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова и губернатор Тульской области Дмитрий Миляев - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Фото : ФМБА России
Руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова и губернатор Тульской области Дмитрий Миляев
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве, подписанное между правительством Тульской области и Федеральным медико-биологическим агентством, положит начало тесному взаимодействию в вопросах комплексной реабилитации участников СВО, заявил губернатор региона Дмитрий Миляев по итогам визита в область руководителя ФМБА Вероники Скворцовой.
В пятницу они посетили Тульский областной госпиталь ветеранов войн и труда, где проходят медицинскую реабилитацию участники СВО.
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"Ключевая задача, которая стоит перед нами, – развитие адаптивной физкультуры и спорта. Мы тесно взаимодействуем с ФМБА по вопросам комплексной реабилитации, социализации и абилитации спортсменов и наших парней, вернувшихся из зоны СВО, в том числе в рамках рабочей группы по подготовке Совета при президенте РФ по вопросам развития адаптивной физкультуры и спорта. Уверен, что рекомендации экспертов ФМБА помогут нам усовершенствовать работу по реабилитации наших ребят", – приводит слова Миляева пресс-служба областного правительства.
По словам Скворцовой, соглашение касается, в первую очередь, комплексной реабилитации участников СВО, включая медицинскую, психологическую, средовую, социально-бытовую и социокультурную.
"Особое внимание в реабилитации необходимо уделять использованию средств и методов адаптивной физической культуры и спорта. Доказано, что профессиональная ориентация и вовлечение в адаптивный спорт укорачивают адаптационный период и позволяют обрести новые цели и задачи для развития. Фактически, возрождают личность. Мы высоко ценим возможность в рамках комиссии Госсовета по направлению "Физическая культура и спорт", которую возглавляет губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, совместно выстраивать стратегию и разрабатывать конкретные меры по развитию адаптивной физкультуры и спорта для поддержки ветеранов СВО", - цитирует пресс-служба слова Скворцовой.
Глава ФМБА также посетила Тульский государственный университет – единственный вуз в регионе, где готовят врачей. Миляев и Скворцова вместе со студентами-медиками и молодыми учеными обсудили возможности практической подготовки студентов и повышения квалификации действующих специалистов. На встрече отмечалось, что в ТулГУ особое внимание уделяется развитию молодежной науки. Университет является участником программы "Приоритет 2030" нацпроекта "Молодежь и дети".
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Губернатор подчеркнул, что руководство региона заинтересовано в развитии фундаментальной науки в ТулГУ, в частности, в медицинском институте, в этом поможет дальнейшее тесное сотрудничество с ФМБА. В планах области – реализация проекта строительства межвузовского кампуса, где, помимо развития отрасли машиностроения, планируется создать медико-биологический центр.
Кроме того, московские гости познакомились с работой Тульского областного онкодиспансера, где используют новейшие технологии в лечении и реабилитации пациентов. "Тульский онкоцентр – один из лучших в стране. За более чем год работы он стал во многом образцово-показательным медицинским учреждением. Центр прекрасно оснащен и отлично укомплектован современным оборудованием. Развитию системы медицины в регионе способствует персональная вовлеченность губернатора и его команды", - отметила Скворцова.
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