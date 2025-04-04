https://ria.ru/20250404/fmba-2009433080.html

ФМБА поможет Тульской области совершенствовать реабилитацию участников СВО

ФМБА поможет Тульской области совершенствовать реабилитацию участников СВО - РИА Новости, 04.04.2025

ФМБА поможет Тульской области совершенствовать реабилитацию участников СВО

Соглашение о сотрудничестве, подписанное между правительством Тульской области и Федеральным медико-биологическим агентством, положит начало тесному... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T20:04:00+03:00

2025-04-04T20:04:00+03:00

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тульская область

дмитрий миляев

вероника скворцова

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

тульский государственный университет

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве, подписанное между правительством Тульской области и Федеральным медико-биологическим агентством, положит начало тесному взаимодействию в вопросах комплексной реабилитации участников СВО, заявил губернатор региона Дмитрий Миляев по итогам визита в область руководителя ФМБА Вероники Скворцовой. В пятницу они посетили Тульский областной госпиталь ветеранов войн и труда, где проходят медицинскую реабилитацию участники СВО. "Ключевая задача, которая стоит перед нами, – развитие адаптивной физкультуры и спорта. Мы тесно взаимодействуем с ФМБА по вопросам комплексной реабилитации, социализации и абилитации спортсменов и наших парней, вернувшихся из зоны СВО, в том числе в рамках рабочей группы по подготовке Совета при президенте РФ по вопросам развития адаптивной физкультуры и спорта. Уверен, что рекомендации экспертов ФМБА помогут нам усовершенствовать работу по реабилитации наших ребят", – приводит слова Миляева пресс-служба областного правительства. По словам Скворцовой, соглашение касается, в первую очередь, комплексной реабилитации участников СВО, включая медицинскую, психологическую, средовую, социально-бытовую и социокультурную. "Особое внимание в реабилитации необходимо уделять использованию средств и методов адаптивной физической культуры и спорта. Доказано, что профессиональная ориентация и вовлечение в адаптивный спорт укорачивают адаптационный период и позволяют обрести новые цели и задачи для развития. Фактически, возрождают личность. Мы высоко ценим возможность в рамках комиссии Госсовета по направлению "Физическая культура и спорт", которую возглавляет губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, совместно выстраивать стратегию и разрабатывать конкретные меры по развитию адаптивной физкультуры и спорта для поддержки ветеранов СВО", - цитирует пресс-служба слова Скворцовой. Глава ФМБА также посетила Тульский государственный университет – единственный вуз в регионе, где готовят врачей. Миляев и Скворцова вместе со студентами-медиками и молодыми учеными обсудили возможности практической подготовки студентов и повышения квалификации действующих специалистов. На встрече отмечалось, что в ТулГУ особое внимание уделяется развитию молодежной науки. Университет является участником программы "Приоритет 2030" нацпроекта "Молодежь и дети". Губернатор подчеркнул, что руководство региона заинтересовано в развитии фундаментальной науки в ТулГУ, в частности, в медицинском институте, в этом поможет дальнейшее тесное сотрудничество с ФМБА. В планах области – реализация проекта строительства межвузовского кампуса, где, помимо развития отрасли машиностроения, планируется создать медико-биологический центр. Кроме того, московские гости познакомились с работой Тульского областного онкодиспансера, где используют новейшие технологии в лечении и реабилитации пациентов. "Тульский онкоцентр – один из лучших в стране. За более чем год работы он стал во многом образцово-показательным медицинским учреждением. Центр прекрасно оснащен и отлично укомплектован современным оборудованием. Развитию системы медицины в регионе способствует персональная вовлеченность губернатора и его команды", - отметила Скворцова.

https://ria.ru/20250325/tula-2007225295.html

https://ria.ru/20241218/milyaev-1989805951.html

https://ria.ru/20241120/milyaev-1984898707.html

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2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

дмитрий миляев, вероника скворцова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), тульский государственный университет