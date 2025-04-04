https://ria.ru/20250404/filippo-2009237263.html

Во Франции раскрыли план ЕС повторить румынский сценарий

Во Франции раскрыли план ЕС повторить румынский сценарий - РИА Новости, 04.04.2025

Во Франции раскрыли план ЕС повторить румынский сценарий

Евросоюз чувствует опасность из-за выборов в Польше, поэтому готовится повторить румынский сценарий, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T02:57:00+03:00

2025-04-04T02:57:00+03:00

2025-04-04T02:58:00+03:00

в мире

польша

брюссель

кэлин джеорджеску

флориан филиппо

дональд туск

евросоюз

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МОСКВА, 04 апр — РИА Новости. Евросоюз чувствует опасность из-за выборов в Польше, поэтому готовится повторить румынский сценарий, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X."ЕС явно готовит отмену президентских выборов в Польше 18 мая или отстранение кандидата! <…> Вчера ультраевропейский премьер-министр Польши Дональд Туск с серьезным видом заявил, что началось иностранное вмешательство в выборы <…> есть один кандидат, которого ЕС считает очень "проблемным" на этих польских выборах: Славомир Ментцен, по прозвищу Польский Трамп", — написал он.Политик также отмечает, что этот кандидат вызывает недовольство Брюсселя тем, что он выступает против Евросоюза и поддержки Украины, в последнее время его популярность выросла."ЕС готовит почву: если этот кандидат будет угрожать победой, с ним обойдутся как с Джеорджеску, а Туск только начал приводить первые аргументы, чтобы иметь возможность это сделать. Это и есть европейский щит демократии <…> Чистая тирания", заключил политик.Ранее конституционный суд Румынии единогласно отклонил все жалобы оппозиционного политика Кэлина Джеорджеску, подтвердив его недопуск к президентским выборам. Политик назвал решение КС ударом по демократии и призвал своих сторонников сохранять приверженность идеалам свободы и достоинства. Результаты предварительных опросов показывали, что о лидировал по популярности.

https://ria.ru/20250311/rumyniya-2004418214.html

https://ria.ru/20250331/makron-2008449222.html

польша

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в мире, польша, брюссель, кэлин джеорджеску, флориан филиппо, дональд туск, евросоюз