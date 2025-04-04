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Фицо надеется 9 мая выразить благодарность за победу над фашизмом лично - РИА Новости, 04.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
18:54 04.04.2025 (обновлено: 18:59 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/fashizm-2009421373.html
Фицо надеется 9 мая выразить благодарность за победу над фашизмом лично
Фицо надеется 9 мая выразить благодарность за победу над фашизмом лично - РИА Новости, 04.04.2025
Фицо надеется 9 мая выразить благодарность за победу над фашизмом лично
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил надежду, что 9 мая в Москве сможет лично выразить благодарность за победу СССР над фашизмом. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T18:54:00+03:00
2025-04-04T18:59:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
москва
словакия
ссср
роберт фицо
80-летие победы в великой отечественной войне
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БРАТИСЛАВА, 4 апр - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил надежду, что 9 мая в Москве сможет лично выразить благодарность за победу СССР над фашизмом. "Верю, что у меня будет возможность 9 мая в Москве лично поблагодарить за то, какая доля в победе над фашизмом была у великой Красной Армии. Да здравствует великая Красная Армия!" - сказал Фицо в ходе памятного мероприятия по случаю 80-летия освобождения Братиславы.
https://ria.ru/20250404/diplomatiya-2009238773.html
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в мире, москва, словакия, ссср, роберт фицо, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Москва, Словакия, СССР, Роберт Фицо, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Фицо надеется 9 мая выразить благодарность за победу над фашизмом лично

Премьер Словакии Фицо надеется лично поблагодарить за победу СССР над фашизмом

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 4 апр - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил надежду, что 9 мая в Москве сможет лично выразить благодарность за победу СССР над фашизмом.
"Верю, что у меня будет возможность 9 мая в Москве лично поблагодарить за то, какая доля в победе над фашизмом была у великой Красной Армии. Да здравствует великая Красная Армия!" - сказал Фицо в ходе памятного мероприятия по случаю 80-летия освобождения Братиславы.
Владимир Путин и Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Российский посол уверен, что в мае в Москве состоится встреча Путина и Фицо
Вчера, 03:23
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреМоскваСловакияСССРРоберт Фицо80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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