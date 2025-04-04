https://ria.ru/20250404/fashizm-2009421373.html

Фицо надеется 9 мая выразить благодарность за победу над фашизмом лично

Фицо надеется 9 мая выразить благодарность за победу над фашизмом лично - РИА Новости, 04.04.2025

Фицо надеется 9 мая выразить благодарность за победу над фашизмом лично

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил надежду, что 9 мая в Москве сможет лично выразить благодарность за победу СССР над фашизмом. РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T18:54:00+03:00

2025-04-04T18:54:00+03:00

2025-04-04T18:59:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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москва

словакия

ссср

роберт фицо

80-летие победы в великой отечественной войне

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БРАТИСЛАВА, 4 апр - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил надежду, что 9 мая в Москве сможет лично выразить благодарность за победу СССР над фашизмом. "Верю, что у меня будет возможность 9 мая в Москве лично поблагодарить за то, какая доля в победе над фашизмом была у великой Красной Армии. Да здравствует великая Красная Армия!" - сказал Фицо в ходе памятного мероприятия по случаю 80-летия освобождения Братиславы.

https://ria.ru/20250404/diplomatiya-2009238773.html

москва

словакия

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в мире, москва, словакия, ссср, роберт фицо, 80-летие победы в великой отечественной войне