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Фицо надеется 9 мая выразить благодарность за победу над фашизмом лично
Фицо надеется 9 мая выразить благодарность за победу над фашизмом лично - РИА Новости, 04.04.2025
Фицо надеется 9 мая выразить благодарность за победу над фашизмом лично
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил надежду, что 9 мая в Москве сможет лично выразить благодарность за победу СССР над фашизмом. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T18:54:00+03:00
2025-04-04T18:54:00+03:00
2025-04-04T18:59:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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москва
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ссср
роберт фицо
80-летие победы в великой отечественной войне
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БРАТИСЛАВА, 4 апр - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил надежду, что 9 мая в Москве сможет лично выразить благодарность за победу СССР над фашизмом. "Верю, что у меня будет возможность 9 мая в Москве лично поблагодарить за то, какая доля в победе над фашизмом была у великой Красной Армии. Да здравствует великая Красная Армия!" - сказал Фицо в ходе памятного мероприятия по случаю 80-летия освобождения Братиславы.
https://ria.ru/20250404/diplomatiya-2009238773.html
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в мире, москва, словакия, ссср, роберт фицо, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Москва, Словакия, СССР, Роберт Фицо, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Фицо надеется 9 мая выразить благодарность за победу над фашизмом лично
Премьер Словакии Фицо надеется лично поблагодарить за победу СССР над фашизмом