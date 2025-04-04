ЕС готовит крупные штрафные санкции против соцсети X, пишут СМИ
NYT: ЕС готовит крупные штрафные санкции против соцсети X Илона Маска
© AP Photo / Haven Daley Название соцсети X на здании в Сан-Франциско
© AP Photo / Haven Daley
Название соцсети X на здании в Сан-Франциско. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Регуляторы Евросоюза готовят крупные штрафные санкции против социальной сети X американского предпринимателя Илона Маска, которую обвиняют в нарушениях закона о борьбе с противоправным контентом и дезинформацией, сообщает газета New York Times со ссылкой на информированные источники.
По словам источников, санкции будут включать в себя штраф и требование внести изменения в продукты. Ожидается, что сумма штрафа будет объявлена летом, он должен стать первым в рамках нового закона ЕС, призванного заставить социальные сети контролировать свои сервисы.
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"Сумма штрафа может превысить миллиард долларов, поскольку регулирующие органы стремятся продемонстрировать пример, чтобы удержать другие компании от нарушения закона о цифровых услугах", - сообщил изданию один из источников.
Как отмечается, европейские власти взвешивают, насколько крупный штраф следует выписать соцсети X, поскольку учитывают риск еще больше разозлить президента США Дональда Трампа на фоне широких трансатлантических споров о торговле, пошлинах и конфликта на Украине.
Представители ЕС заявляют, что расследование в отношении X ведется независимо от переговоров по пошлинам.