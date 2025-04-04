https://ria.ru/20250404/evrosoyuz-2009227588.html

ЕС готовит крупные штрафные санкции против соцсети X, пишут СМИ

ЕС готовит крупные штрафные санкции против соцсети X, пишут СМИ - РИА Новости, 04.04.2025

ЕС готовит крупные штрафные санкции против соцсети X, пишут СМИ

Регуляторы Евросоюза готовят крупные штрафные санкции против социальной сети X американского предпринимателя Илона Маска, которую обвиняют в нарушениях закона о РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T00:46:00+03:00

2025-04-04T00:46:00+03:00

2025-04-04T00:46:00+03:00

технологии

сша

украина

илон маск

дональд трамп

евросоюз

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/15/1973987386_0:0:2591:1458_1920x0_80_0_0_b29435ffe5ad70f0322b336460990461.jpg

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Регуляторы Евросоюза готовят крупные штрафные санкции против социальной сети X американского предпринимателя Илона Маска, которую обвиняют в нарушениях закона о борьбе с противоправным контентом и дезинформацией, сообщает газета New York Times со ссылкой на информированные источники. По словам источников, санкции будут включать в себя штраф и требование внести изменения в продукты. Ожидается, что сумма штрафа будет объявлена летом, он должен стать первым в рамках нового закона ЕС, призванного заставить социальные сети контролировать свои сервисы. "Сумма штрафа может превысить миллиард долларов, поскольку регулирующие органы стремятся продемонстрировать пример, чтобы удержать другие компании от нарушения закона о цифровых услугах", - сообщил изданию один из источников. Как отмечается, европейские власти взвешивают, насколько крупный штраф следует выписать соцсети X, поскольку учитывают риск еще больше разозлить президента США Дональда Трампа на фоне широких трансатлантических споров о торговле, пошлинах и конфликта на Украине. Представители ЕС заявляют, что расследование в отношении X ведется независимо от переговоров по пошлинам.

https://ria.ru/20250330/brendy-2008211292.html

https://ria.ru/20250307/mask-2003547240.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, сша, украина, илон маск, дональд трамп, евросоюз, в мире