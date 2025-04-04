https://ria.ru/20250404/evropa-2009319961.html

В Европе предрекли конец американского века из-за пошлин Трампа

В Европе предрекли конец американского века из-за пошлин Трампа - РИА Новости, 04.04.2025

В Европе предрекли конец американского века из-за пошлин Трампа

Пошлины, введенные администрацией президента США Дональда Трампа на иностранную продукцию, могут привести к "концу американского века", пишет издание Euractiv... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T13:50:00+03:00

2025-04-04T13:50:00+03:00

2025-04-04T13:50:00+03:00

сша

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Пошлины, введенные администрацией президента США Дональда Трампа на иностранную продукцию, могут привести к "концу американского века", пишет издание Euractiv со ссылкой на профессора геоэкономики Европейского университетского института Сони Капура. "(Новые пошлины Трампа - ред.) представляют собой "кардинальную смену режима", которая потенциально "ознаменует собой конец американского века", - говорится в публикации издания. По словам профессора, пошлины США негативно скажутся на европейской экономике, однако не нанесут ей существенного ущерба. При этом, как считает один из управляющих американской консалтинговой компании Eurasia Group Муджтаба Рахман, результатом протекционистской политики Трампа также может стать ослабление позиций доллара США. "Существует ряд факторов, обеспечивающих главенство доллара в мировой финансовой системе, включая верховенство закона и предсказуемость регулирования. Та степень, в которой эти факторы активно подрываются администрацией (Трампа - ред.), создает... риски для долгосрочной гегемонии доллара", - заявил изданию Рахман. Трамп ранее подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран и экономик. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство торговых партнеров столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. На товары из Евросоюза были введены "взаимные" пошлины в 20%.

https://ria.ru/20250404/peskov-2009305573.html

https://ria.ru/20250404/kitay-2009317686.html

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сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире