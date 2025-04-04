Адвокат опроверг информацию о том, что ЕСПЧ отклонил иск Гуцул
Адвокат Морару опроверг информацию о том, что ЕСПЧ отклонил иск Гуцул
© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда сектора Буюкан в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда сектора Буюкан в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 4 апр – РИА Новости. Адвокат Сергей Морару опроверг появившуюся в молдавских СМИ информацию о том, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил иск, связанный с задержанием главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул.
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"Нет, ЕСПЧ еще даже не рассматривал это дело. Мы находимся на стадии подготовки обращения в суд по правам человека. Молдавия проиграла в ЕСПЧ массу дел такого порядка. Не верьте вбросам, это фейки, нацеленные на раздор", - сказал Морару РИА Новости.
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Ранее в пятницу в Telegram-каналах молдавских СМИ распространялась публикация, что ЕСПЧ якобы отклонил иск от Гуцул.
Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, а затем арестована на 20 дней. В прокуратуре такое решение мотивировали подозрениями в том, что политик попытается избежать правосудия. Гуцул эти доводы опровергла, обратив внимание, что уже год исправно посещает судебные заседания, регулярно бывая в зарубежных командировках. Против нее заведено два уголовных дела - о нарушениях при финансировании ликвидированной в прошлом году партии "Шор" и нарушениях в управлении избирательным фондом на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекает 14 апреля.
Отношения Гуцул с руководством Молдавии обострились в 2023 году после ее победы на выборах, так как политик заявляет о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критикует политику конфронтации с Москвой, которую проводит Кишинев. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии, в регионе прошло несколько массовых акций в поддержку нового руководителя. Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство Молдавии.
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