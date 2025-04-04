В Ереване открыли фестиваль российского кино
В ереванском кинотеатре "Москва" открыли фестиваль российского кино
© Pixabay / Bru-nOКинотеатр
© Pixabay / Bru-nO
Кинотеатр. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 4 апр - РИА Новости. Фестиваль российского кино проходит в Армении, торжественная церемония открытия состоялась в пятницу в ереванском кинотеатре "Москва", передает корреспондент РИА Новости.
"Мы рады, что армянскому зрителю интересно российское кино, вчера и сегодня в зале кинотеатра аншлаги. Интерес к нашему фестивалю проявили и послы других государств в Армении, многие представители армянской киноиндустрии, творческих и деловых кругов", - говорится в обращении гендиректора" Роскино" Эльзы Антоновой. По ее словам, это подтверждает большой потенциал развития сотрудничества в культурной сфере, важность межгосударственного партнерства и диалога. Она выразила уверенность, что такая заинтересованность всех сторон будет способствовать как созданию совместных проектов в кино и анимации, так и взаимному развитию дистрибуции российских и армянских фильмов на рынки двух стран.
В свою очередь посол РФ в Армении Сергей Копыркин заявил, что фестиваль - очень интересное и очень важное событие в культурной жизни Еревана, Армении и в культурных связях между странами. "Мы знаем очень много фильмов, советских фильмов, которые отражают очень глубокую связь между народами наших стран. И сегодня, насколько мне известно, осуществляется активное взаимодействие, есть совместные проекты, даже общие фильмы. Ну и фестиваль, который открывается сегодня, это, конечно, новая страница в нашем сотрудничестве, в этой сфере, в сфере наших гуманитарных, культурных связей. Я абсолютно уверен, что те фильмы, которые в эти дни будут показаны, зрителям встретят очень хороший, теплый отклик", - заявил Копыркин.
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О напомнил, что привезенные в Ереван фильмы являются лидерами кинопроката в РФ, имеют многочисленные награды." Это говорит о том, что российская сторона, организаторы, это - "Роскино", министерство культуры РФ подошли очень ответственно к отбору фильмов, чтобы представить армянскому зрителю наиболее качественные образцы кинопродукции России. Это очень важно", - отметил посол.
Со своей стороны замдиректора департамента кинематографии и цифрового развития минкультуры РФ Анна Терехова отметила, что в этом году фестивали российского кино проходят под эгидой 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. "Вклад народа Армении в победу над фашизмом трудно переоценить, поэтому мы также вам покажем две военные драмы" - Подольские курсанты" и" Первый Оскар". Сегодня на открытии вы увидите фильм "Любовь Советского Союза". Который стал одним из триумфаторов престижной российской премии "Золотой орел", - отметила Терехова, обращаясь к зрителям
В этом году в программу фестиваля вошли пять кинофильмов, которые бесплатно показывают в ереванском кинотеатре "Москва": картину "Любовь Советского Союза", сказочный семейный блокбастер "Огниво", мультфильм "Формула воды", военные драмы "Подольские курсанты" и "Первый Оскар".
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