Рейтинг@Mail.ru
В Ереване открыли фестиваль российского кино - РИА Новости, 04.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:34 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/erevan-2009416223.html
В Ереване открыли фестиваль российского кино
В Ереване открыли фестиваль российского кино - РИА Новости, 04.04.2025
В Ереване открыли фестиваль российского кино
Фестиваль российского кино проходит в Армении, торжественная церемония открытия состоялась в пятницу в ереванском кинотеатре "Москва", передает корреспондент... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T18:34:00+03:00
2025-04-04T18:34:00+03:00
культура
россия
армения
ереван
сергей копыркин
роскино
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/01/1730855748_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_ed94fada7d2ca439c1bd9e1cd682a2f2.jpg
ЕРЕВАН, 4 апр - РИА Новости. Фестиваль российского кино проходит в Армении, торжественная церемония открытия состоялась в пятницу в ереванском кинотеатре "Москва", передает корреспондент РИА Новости. Мероприятие организовано "Роскино" при поддержке минкультуры России. "Мы рады, что армянскому зрителю интересно российское кино, вчера и сегодня в зале кинотеатра аншлаги. Интерес к нашему фестивалю проявили и послы других государств в Армении, многие представители армянской киноиндустрии, творческих и деловых кругов", - говорится в обращении гендиректора" Роскино" Эльзы Антоновой. По ее словам, это подтверждает большой потенциал развития сотрудничества в культурной сфере, важность межгосударственного партнерства и диалога. Она выразила уверенность, что такая заинтересованность всех сторон будет способствовать как созданию совместных проектов в кино и анимации, так и взаимному развитию дистрибуции российских и армянских фильмов на рынки двух стран. В свою очередь посол РФ в Армении Сергей Копыркин заявил, что фестиваль - очень интересное и очень важное событие в культурной жизни Еревана, Армении и в культурных связях между странами. "Мы знаем очень много фильмов, советских фильмов, которые отражают очень глубокую связь между народами наших стран. И сегодня, насколько мне известно, осуществляется активное взаимодействие, есть совместные проекты, даже общие фильмы. Ну и фестиваль, который открывается сегодня, это, конечно, новая страница в нашем сотрудничестве, в этой сфере, в сфере наших гуманитарных, культурных связей. Я абсолютно уверен, что те фильмы, которые в эти дни будут показаны, зрителям встретят очень хороший, теплый отклик", - заявил Копыркин. О напомнил, что привезенные в Ереван фильмы являются лидерами кинопроката в РФ, имеют многочисленные награды." Это говорит о том, что российская сторона, организаторы, это - "Роскино", министерство культуры РФ подошли очень ответственно к отбору фильмов, чтобы представить армянскому зрителю наиболее качественные образцы кинопродукции России. Это очень важно", - отметил посол. Со своей стороны замдиректора департамента кинематографии и цифрового развития минкультуры РФ Анна Терехова отметила, что в этом году фестивали российского кино проходят под эгидой 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. "Вклад народа Армении в победу над фашизмом трудно переоценить, поэтому мы также вам покажем две военные драмы" - Подольские курсанты" и" Первый Оскар". Сегодня на открытии вы увидите фильм "Любовь Советского Союза". Который стал одним из триумфаторов престижной российской премии "Золотой орел", - отметила Терехова, обращаясь к зрителям В этом году в программу фестиваля вошли пять кинофильмов, которые бесплатно показывают в ереванском кинотеатре "Москва": картину "Любовь Советского Союза", сказочный семейный блокбастер "Огниво", мультфильм "Формула воды", военные драмы "Подольские курсанты" и "Первый Оскар".
https://ria.ru/20250303/kino-2002639891.html
https://ria.ru/20250226/mihalkov-2001782541.html
https://ria.ru/20250214/abkhaziya-1999489845.html
россия
армения
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/01/1730855748_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_bff9bab1f16e72e07b110328888295fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, армения, ереван, сергей копыркин, роскино, в мире
Культура, Россия, Армения, Ереван, Сергей Копыркин, Роскино, В мире
В Ереване открыли фестиваль российского кино

В ереванском кинотеатре "Москва" открыли фестиваль российского кино

© Pixabay / Bru-nOКинотеатр
Кинотеатр - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Pixabay / Bru-nO
Кинотеатр. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 4 апр - РИА Новости. Фестиваль российского кино проходит в Армении, торжественная церемония открытия состоялась в пятницу в ереванском кинотеатре "Москва", передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие организовано "Роскино" при поддержке минкультуры России.
Дмитрий Певцов - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Певцов призвал контролировать, какое кино снимают в России
3 марта, 00:54
"Мы рады, что армянскому зрителю интересно российское кино, вчера и сегодня в зале кинотеатра аншлаги. Интерес к нашему фестивалю проявили и послы других государств в Армении, многие представители армянской киноиндустрии, творческих и деловых кругов", - говорится в обращении гендиректора" Роскино" Эльзы Антоновой. По ее словам, это подтверждает большой потенциал развития сотрудничества в культурной сфере, важность межгосударственного партнерства и диалога. Она выразила уверенность, что такая заинтересованность всех сторон будет способствовать как созданию совместных проектов в кино и анимации, так и взаимному развитию дистрибуции российских и армянских фильмов на рынки двух стран.
В свою очередь посол РФ в Армении Сергей Копыркин заявил, что фестиваль - очень интересное и очень важное событие в культурной жизни Еревана, Армении и в культурных связях между странами. "Мы знаем очень много фильмов, советских фильмов, которые отражают очень глубокую связь между народами наших стран. И сегодня, насколько мне известно, осуществляется активное взаимодействие, есть совместные проекты, даже общие фильмы. Ну и фестиваль, который открывается сегодня, это, конечно, новая страница в нашем сотрудничестве, в этой сфере, в сфере наших гуманитарных, культурных связей. Я абсолютно уверен, что те фильмы, которые в эти дни будут показаны, зрителям встретят очень хороший, теплый отклик", - заявил Копыркин.
Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Михалков призвал квотировать иностранное кино
26 февраля, 17:48
О напомнил, что привезенные в Ереван фильмы являются лидерами кинопроката в РФ, имеют многочисленные награды." Это говорит о том, что российская сторона, организаторы, это - "Роскино", министерство культуры РФ подошли очень ответственно к отбору фильмов, чтобы представить армянскому зрителю наиболее качественные образцы кинопродукции России. Это очень важно", - отметил посол.
Со своей стороны замдиректора департамента кинематографии и цифрового развития минкультуры РФ Анна Терехова отметила, что в этом году фестивали российского кино проходят под эгидой 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. "Вклад народа Армении в победу над фашизмом трудно переоценить, поэтому мы также вам покажем две военные драмы" - Подольские курсанты" и" Первый Оскар". Сегодня на открытии вы увидите фильм "Любовь Советского Союза". Который стал одним из триумфаторов престижной российской премии "Золотой орел", - отметила Терехова, обращаясь к зрителям
В этом году в программу фестиваля вошли пять кинофильмов, которые бесплатно показывают в ереванском кинотеатре "Москва": картину "Любовь Советского Союза", сказочный семейный блокбастер "Огниво", мультфильм "Формула воды", военные драмы "Подольские курсанты" и "Первый Оскар".
Табличка с логотипом Фонда кино - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Фонд кино поддержит переоборудование кинозала в Сухуме
14 февраля, 20:10
 
КультураРоссияАрменияЕреванСергей КопыркинРоскиноВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала