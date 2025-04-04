https://ria.ru/20250404/eminem-2009456280.html
Eminem стал дедушкой
Eminem стал дедушкой - РИА Новости, 05.04.2025
Eminem стал дедушкой
Американский рэп-исполнитель Маршалл Брюс Мэтерс Третий, более известный как Eminem, стал дедушкой, его дочь Хейли Джейд сообщила, что у нее родился сын. РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-04T23:51:00+03:00
2025-04-04T23:51:00+03:00
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Американский рэп-исполнитель Маршалл Брюс Мэтерс Третий, более известный как Eminem, стал дедушкой, его дочь Хейли Джейд сообщила, что у нее родился сын. "С рождением! Уже три недели на этой земле, малыш Э", - написала Хейли на своей странице в соцсети Instagram*, прикрепив к публикации фотографию младенца. Таким образом, Eminem стал дедушкой в 52 года. Внука рэпера зовут Эллиот Маршалл Макклинток. Хейли Джейд часто упоминается в песнях Мэтерса, в частности, в таких известных из них, как Mockingbird ("Пересмешник") и When I'm Gone ("Когда я умру"), которая представляет собой эмоциональное послание рэп-исполнителя к своей дочери. Некоторые из песней Мэтерса посвящены Хейли целиком.* Соцсеть принадлежит корпорации Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская
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eminem, сша, в мире
Шоубиз, Eminem, США, В мире
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Американский рэп-исполнитель Маршалл Брюс Мэтерс Третий, более известный как Eminem, стал дедушкой, его дочь Хейли Джейд сообщила, что у нее родился сын.
"С рождением! Уже три недели на этой земле, малыш Э", - написала Хейли на своей странице в соцсети Instagram*, прикрепив к публикации фотографию младенца.
Таким образом, Eminem
стал дедушкой в 52 года. Внука рэпера зовут Эллиот Маршалл Макклинток.
Хейли Джейд часто упоминается в песнях Мэтерса, в частности, в таких известных из них, как Mockingbird ("Пересмешник") и When I'm Gone ("Когда я умру"), которая представляет собой эмоциональное послание рэп-исполнителя к своей дочери. Некоторые из песней Мэтерса посвящены Хейли целиком.
* Соцсеть принадлежит корпорации Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская