https://ria.ru/20250404/eminem-2009456280.html

Eminem стал дедушкой

Eminem стал дедушкой - РИА Новости, 05.04.2025

Eminem стал дедушкой

Американский рэп-исполнитель Маршалл Брюс Мэтерс Третий, более известный как Eminem, стал дедушкой, его дочь Хейли Джейд сообщила, что у нее родился сын. РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-04T23:51:00+03:00

2025-04-04T23:51:00+03:00

2025-04-05T02:32:00+03:00

шоубиз

eminem

сша

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151534/43/1515344349_0:53:3000:1741_1920x0_80_0_0_63e0c4a8c5518fc3adcb992f681b8adb.jpg

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Американский рэп-исполнитель Маршалл Брюс Мэтерс Третий, более известный как Eminem, стал дедушкой, его дочь Хейли Джейд сообщила, что у нее родился сын. "С рождением! Уже три недели на этой земле, малыш Э", - написала Хейли на своей странице в соцсети Instagram*, прикрепив к публикации фотографию младенца. Таким образом, Eminem стал дедушкой в 52 года. Внука рэпера зовут Эллиот Маршалл Макклинток. Хейли Джейд часто упоминается в песнях Мэтерса, в частности, в таких известных из них, как Mockingbird ("Пересмешник") и When I'm Gone ("Когда я умру"), которая представляет собой эмоциональное послание рэп-исполнителя к своей дочери. Некоторые из песней Мэтерса посвящены Хейли целиком.* Соцсеть принадлежит корпорации Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250401/rep-2008691500.html

https://ria.ru/20250219/uest-2000384826.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

eminem, сша, в мире