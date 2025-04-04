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Спасатели помогли заблудившимся на Эльбрусе иностранным туристам - РИА Новости, 04.04.2025
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23:27 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/elbrus-2009454872.html
Спасатели помогли заблудившимся на Эльбрусе иностранным туристам
Спасатели помогли заблудившимся на Эльбрусе иностранным туристам - РИА Новости, 04.04.2025
Спасатели помогли заблудившимся на Эльбрусе иностранным туристам
Спасатели оказали помощь двум туристам из Чехии и Словакии, которые заблудились во время восхождения на Эльбрус, сообщила пресс-служба главного управления МЧС... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T23:27:00+03:00
2025-04-04T23:27:00+03:00
здоровье - общество
россия
чехия
словакия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
эльбрус
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НАЛЬЧИК, 4 апр – РИА Новости. Спасатели оказали помощь двум туристам из Чехии и Словакии, которые заблудились во время восхождения на Эльбрус, сообщила пресс-служба главного управления МЧС РФ по Кабардино-Балкарии. &quot;В 21.20 мск в пятницу поступило сообщение, что на горе Эльбрус двое мужчин из Чехии и Словакии не вышли на связь в установленное время. На место незамедлительно направлены спасатели МЧС России. Мужчин эвакуировали на высоте 5000 метров, от дальнейшей помощи они отказались&quot;, - говорится в сообщении.Отмечается, что туристы были зарегистрированы в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России. В их поисках участвовали семь спасателей отряда.
https://ria.ru/20241104/krym-1981770924.html
россия
чехия
словакия
эльбрус
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здоровье - общество, россия, чехия, словакия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), эльбрус
Здоровье - Общество, Россия, Чехия, Словакия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Эльбрус
Спасатели помогли заблудившимся на Эльбрусе иностранным туристам

Спасатели помогли заблудившимся на Эльбрусе туристам из Чехии и Словакии

© Фото : JukoFFГора Эльбрус
Гора Эльбрус - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Фото : JukoFF
Гора Эльбрус. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 4 апр – РИА Новости. Спасатели оказали помощь двум туристам из Чехии и Словакии, которые заблудились во время восхождения на Эльбрус, сообщила пресс-служба главного управления МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
«

"В 21.20 мск в пятницу поступило сообщение, что на горе Эльбрус двое мужчин из Чехии и Словакии не вышли на связь в установленное время. На место незамедлительно направлены спасатели МЧС России. Мужчин эвакуировали на высоте 5000 метров, от дальнейшей помощи они отказались", - говорится в сообщении.

Отмечается, что туристы были зарегистрированы в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России. В их поисках участвовали семь спасателей отряда.
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Здоровье - ОбществоРоссияЧехияСловакияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Эльбрус
 
 
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