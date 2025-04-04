https://ria.ru/20250404/elbrus-2009454872.html

Спасатели помогли заблудившимся на Эльбрусе иностранным туристам

Спасатели помогли заблудившимся на Эльбрусе иностранным туристам - РИА Новости, 04.04.2025

Спасатели помогли заблудившимся на Эльбрусе иностранным туристам

Спасатели оказали помощь двум туристам из Чехии и Словакии, которые заблудились во время восхождения на Эльбрус, сообщила пресс-служба главного управления МЧС... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T23:27:00+03:00

2025-04-04T23:27:00+03:00

2025-04-04T23:27:00+03:00

здоровье - общество

россия

чехия

словакия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

эльбрус

https://cdnn21.img.ria.ru/images/51049/02/510490233_0:41:801:491_1920x0_80_0_0_1c4c0f0ad49842c9a3a51eea1d369f7d.jpg

НАЛЬЧИК, 4 апр – РИА Новости. Спасатели оказали помощь двум туристам из Чехии и Словакии, которые заблудились во время восхождения на Эльбрус, сообщила пресс-служба главного управления МЧС РФ по Кабардино-Балкарии. "В 21.20 мск в пятницу поступило сообщение, что на горе Эльбрус двое мужчин из Чехии и Словакии не вышли на связь в установленное время. На место незамедлительно направлены спасатели МЧС России. Мужчин эвакуировали на высоте 5000 метров, от дальнейшей помощи они отказались", - говорится в сообщении.Отмечается, что туристы были зарегистрированы в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России. В их поисках участвовали семь спасателей отряда.

https://ria.ru/20241104/krym-1981770924.html

россия

чехия

словакия

эльбрус

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

здоровье - общество, россия, чехия, словакия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), эльбрус