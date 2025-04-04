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Эксперт назвал основных игроков на рынке редкоземельных металлов - РИА Новости, 04.04.2025
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07:00 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/ekonomika-2009249372.html
Эксперт назвал основных игроков на рынке редкоземельных металлов
Эксперт назвал основных игроков на рынке редкоземельных металлов - РИА Новости, 04.04.2025
Эксперт назвал основных игроков на рынке редкоземельных металлов
Основными игроками на рынке редкоземельных металлов (РЗМ) на горизонте 10-15 лет могут быть Россия, США, Канада, Австралия и Китай, такое мнение высказал РИА... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T07:00:00+03:00
2025-04-04T07:00:00+03:00
экономика
россия
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Основными игроками на рынке редкоземельных металлов (РЗМ) на горизонте 10-15 лет могут быть Россия, США, Канада, Австралия и Китай, такое мнение высказал РИА Новости начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов. "Разработка месторождений РЗМ и строительство мощностей для разделения концентрата РЗМ на оксиды и дальнейшей цепочки от оксидов в металлы, от металлов в лигатуры, от лигатур к изделиям требует значительных финансовых вложений и наличия соответствующих технологий. У России есть данные технологии. Можно предположить, что на горизонте 10-15 лет основными игроками на рынке РЗМ могу быть Россия, США-Канада-Австралия и Китай", - рассказал эксперт. "Скорее всего, речь будет идти о совместных предприятиях или совместных проектах в Австралии и Канаде, которые будут предусматривать поставки в США", - уточнил Красноженов. Россия сможет полностью обеспечивать себя, выпуская 7,5 тысячи тонн редкоземов в год, также у нее есть экспортный потенциал, отметил Красноженов. Запасы редкоземельных металлов в РФ составляют порядка 20–30 миллионов тонн – это второе место в мире. По его словам, уже сейчас потребность в редкоземельных металлах на мировом рынке стремительно растет - на около 10% в год, а через несколько лет прогнозируется рост по некоторым металлам в 40 раз. Из-за роста спроса на редкоземельные элементы к 2030 году может возникнуть дефицит предложения. Полностью замкнуть цепочку в области редкоземельных металлов на сегодня удалось только одной стране – Китаю, который в значительной степени контролирует данный рынок, отметил аналитик. "У США зависимость по РЗМ от импорта более 95%. Основной поставщик РЗМ в США – это Китай, а также Малайзия и Япония. У США постоянно возникают конфликты с Китаем, который доминирует на глобальном рынке редкоземельных элементов и периодически меняет условия экспорта, сокращая экспортные квоты или увеличивая их. Таким образом, США могут быть заинтересованы в разработке совместных проектов с Россией", - отмечает Красноженов. Накануне в Минприроды РФ рассказали РИА Новости, что частные инвестиции в геологоразведку редких и редкоземельных металлов в России в 2025 году запланированы в размере 1,6 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20250225/metally-2001463105.html
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экономика, россия
Экономика, Россия
Эксперт назвал основных игроков на рынке редкоземельных металлов

Красноженов: Россия станет одним из главных игроков на рынке редкоземов

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкКарьерный самосвал и экскаватор на руднике
Карьерный самосвал и экскаватор на руднике - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Павел Львов
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Карьерный самосвал и экскаватор на руднике. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Основными игроками на рынке редкоземельных металлов (РЗМ) на горизонте 10-15 лет могут быть Россия, США, Канада, Австралия и Китай, такое мнение высказал РИА Новости начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов.
"Разработка месторождений РЗМ и строительство мощностей для разделения концентрата РЗМ на оксиды и дальнейшей цепочки от оксидов в металлы, от металлов в лигатуры, от лигатур к изделиям требует значительных финансовых вложений и наличия соответствующих технологий. У России есть данные технологии. Можно предположить, что на горизонте 10-15 лет основными игроками на рынке РЗМ могу быть Россия, США-Канада-Австралия и Китай", - рассказал эксперт.
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"Скорее всего, речь будет идти о совместных предприятиях или совместных проектах в Австралии и Канаде, которые будут предусматривать поставки в США", - уточнил Красноженов.
Россия сможет полностью обеспечивать себя, выпуская 7,5 тысячи тонн редкоземов в год, также у нее есть экспортный потенциал, отметил Красноженов. Запасы редкоземельных металлов в РФ составляют порядка 20–30 миллионов тонн – это второе место в мире.
По его словам, уже сейчас потребность в редкоземельных металлах на мировом рынке стремительно растет - на около 10% в год, а через несколько лет прогнозируется рост по некоторым металлам в 40 раз. Из-за роста спроса на редкоземельные элементы к 2030 году может возникнуть дефицит предложения. Полностью замкнуть цепочку в области редкоземельных металлов на сегодня удалось только одной стране – Китаю, который в значительной степени контролирует данный рынок, отметил аналитик.
"У США зависимость по РЗМ от импорта более 95%. Основной поставщик РЗМ в США – это Китай, а также Малайзия и Япония. У США постоянно возникают конфликты с Китаем, который доминирует на глобальном рынке редкоземельных элементов и периодически меняет условия экспорта, сокращая экспортные квоты или увеличивая их. Таким образом, США могут быть заинтересованы в разработке совместных проектов с Россией", - отмечает Красноженов.
Накануне в Минприроды РФ рассказали РИА Новости, что частные инвестиции в геологоразведку редких и редкоземельных металлов в России в 2025 году запланированы в размере 1,6 миллиарда рублей.
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