Как живут дети Михаила Ефремова: непростая судьбы звездных отпрысков
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкНикита (справа) и Николай Ефремовы поздравляют отца с юбилеем во время выступления на концерте "ЗАПОЙ с Михаилом Ефремовым", посвященном 50-летию артиста
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Всего через несколько дней Михаил Ефремов, отсидевший в колонии почти пять лет за смертельное ДТП, выйдет на свободу. По решению суда актер получил условно-досрочное освобождение и уже 9 апреля вернется к гражданской жизни. Кто ждет его дома, а кто предпочел забыть об отце?
Старший сын — единственный, кто не отрекся от отца
Никита Ефремов, рожденный в браке с Асей Воробьевой, единственный из всех детей, кто публично поддержал отца после трагедии. Талантливый 36-летний актер, имеющий собственное имя в кинематографе, он честно признал вину Ефремова-старшего, но не отвернулся от него в трудный момент.
Заседание суда по УДО актера М. Ефремова
"Для меня в этой истории главным было другое: любить отца, несмотря ни на что. Я просто приезжал и был рядом", — рассказал Никита в редком интервью.
При этом от отца Никита унаследовал не только актерский талант, но и склонность к алкоголизму, с которой он, впрочем, справился. "Долго употреблял алкоголь в чрезмерном количестве. Когда я осознал наличие этой проблемы и признался в этом прежде всего самому себе, то бороться с недугом стало проще", — признался актер.
Актер Никита Ефремов
Второй сын выпал из окна, проклиная фамилию
Наследственность настигла и Николая Ефремова, сына от брака с Евгенией Добровольской. Еще недавно его жизнь казалась вполне благополучной — актерская карьера, жена, маленькая дочь. Однако за внешним благополучием скрывалась страшная правда.
Николай выпал из окна собственной квартиры в состоянии алкогольного опьянения в 2023 году. После нескольких дней в реанимации на вопрос журналистов о причинах падения он лаконично ответил: "Случайно". Соседи же рассказали, что молодой человек стоит на учете в психиатрической клинике и часто находится в состоянии сильного опьянения.
После инцидента от Николая ушла жена, забрав дочь. Сейчас 33-летний сын Ефремова нигде не работает и, по слухам, винит во всех своих бедах "проклятую фамилию" и гены отца-алкоголика.
© РИА Новости / Кинокомпания Walt Disney Pictures | Перейти в медиабанкНиколай Ефремов в роли кузнеца Кузьмы в фильме "Книга мастеров". Кадры предоставлены кинокомпанией Walt Disney Pictures
Николай Ефремов в роли кузнеца Кузьмы в фильме "Книга мастеров". Кадры предоставлены кинокомпанией Walt Disney Pictures
Дочь, ставшая сыном — самый яркий протест против отца
Анна-Мария, дочь от брака с Ксенией Качалиной, рожденная в 2000 году, пережила настоящий ад. После развода родителей мать увезла ребенка на Гоа, где девочка голодала, подвергалась побоям и скиталась по улицам, пока пьяная мать не обращала на нее внимания.
Когда отец забрал ее обратно в Россию, психика подростка уже была серьезно травмирована. Несмотря на курсы психотерапии и попытки Ефремова загладить вину, в 2020 году Анна-Мария объявила себя небинарным трансмаскулинным человеком и попросила называть ее Сергеем.
Знакомые семьи утверждают, что такой радикальный шаг стал формой протеста против родителей-алкоголиков, разрушивших ее детство. После ареста отца "Сергей" практически не общается с семьей и избегает упоминаний об отце в интервью.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАктёра Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы
Актёра Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы
Вера, Надежда, Борис — младшие дети не ждут папу
Пятой супругой Ефремова стала звукорежиссер Софья Кругликова, родившая актеру троих детей. Именно она должна встречать мужа после освобождения, но младшие дети Ефремова, похоже, не разделяют энтузиазма матери.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкСупруга актера Михаила Ефремова звукорежиссер Софья Кругликова
Супруга актера Михаила Ефремова звукорежиссер Софья Кругликова
Вера, 20-летняя студентка театрального вуза, после ареста отца открыто заявила: "Мы совершенно противоположные люди". Она рассказывала о мечтах уехать из страны подальше от всех родственников и жаловалась на тяжелые отношения с матерью, которая "заставляет ходить в церковь на исповеди".
По информации из близкого окружения семьи, Вера не поддерживает связь с отцом и не планирует возобновлять общение после его освобождения.
Актриса Вера Ефремова
Надежда, по словам родственников, "самая адекватная из всей знаменитой семьи". 18-летняя девушка увлекается экологией, помогает приютам для животных и предпочитает дистанцироваться от скандальной фамилии.
Младшему сыну Борису всего 14 лет, но он уже снялся в короткометражке Гарика Сукачева, продолжая актерскую династию. Однако знакомые семьи уверяют, что мальчик хранит обиду на отца, который своим поступком разрушил детство и заставил пережить травлю со стороны сверстников.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Михаил Ефремов с супругой Софьей Кругликовой
Актер Михаил Ефремов с супругой Софьей Кругликовой