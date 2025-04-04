https://ria.ru/20250404/efremov-2009326269.html

Как живут дети Михаила Ефремова: непростая судьбы звездных отпрысков

Как живут дети Михаила Ефремова: непростая судьбы звездных отпрысков - РИА Новости, 04.04.2025

Как живут дети Михаила Ефремова: непростая судьбы звездных отпрысков

Всего через несколько дней Михаил Ефремов, отсидевший в колонии почти пять лет за смертельное ДТП, выйдет на свободу. По решению суда актер получил... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T18:40:00+03:00

2025-04-04T18:40:00+03:00

2025-04-04T18:40:00+03:00

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009358089_0:118:3223:1931_1920x0_80_0_0_684b4363873d1ba2705ee65933fcfa64.jpg

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Всего через несколько дней Михаил Ефремов, отсидевший в колонии почти пять лет за смертельное ДТП, выйдет на свободу. По решению суда актер получил условно-досрочное освобождение и уже 9 апреля вернется к гражданской жизни. Кто ждет его дома, а кто предпочел забыть об отце?Старший сын — единственный, кто не отрекся от отцаНикита Ефремов, рожденный в браке с Асей Воробьевой, единственный из всех детей, кто публично поддержал отца после трагедии. Талантливый 36-летний актер, имеющий собственное имя в кинематографе, он честно признал вину Ефремова-старшего, но не отвернулся от него в трудный момент."Для меня в этой истории главным было другое: любить отца, несмотря ни на что. Я просто приезжал и был рядом", — рассказал Никита в редком интервью.При этом от отца Никита унаследовал не только актерский талант, но и склонность к алкоголизму, с которой он, впрочем, справился. "Долго употреблял алкоголь в чрезмерном количестве. Когда я осознал наличие этой проблемы и признался в этом прежде всего самому себе, то бороться с недугом стало проще", — признался актер.Второй сын выпал из окна, проклиная фамилиюНаследственность настигла и Николая Ефремова, сына от брака с Евгенией Добровольской. Еще недавно его жизнь казалась вполне благополучной — актерская карьера, жена, маленькая дочь. Однако за внешним благополучием скрывалась страшная правда.Николай выпал из окна собственной квартиры в состоянии алкогольного опьянения в 2023 году. После нескольких дней в реанимации на вопрос журналистов о причинах падения он лаконично ответил: "Случайно". Соседи же рассказали, что молодой человек стоит на учете в психиатрической клинике и часто находится в состоянии сильного опьянения.После инцидента от Николая ушла жена, забрав дочь. Сейчас 33-летний сын Ефремова нигде не работает и, по слухам, винит во всех своих бедах "проклятую фамилию" и гены отца-алкоголика.Дочь, ставшая сыном — самый яркий протест против отцаАнна-Мария, дочь от брака с Ксенией Качалиной, рожденная в 2000 году, пережила настоящий ад. После развода родителей мать увезла ребенка на Гоа, где девочка голодала, подвергалась побоям и скиталась по улицам, пока пьяная мать не обращала на нее внимания.Когда отец забрал ее обратно в Россию, психика подростка уже была серьезно травмирована. Несмотря на курсы психотерапии и попытки Ефремова загладить вину, в 2020 году Анна-Мария объявила себя небинарным трансмаскулинным человеком и попросила называть ее Сергеем.Знакомые семьи утверждают, что такой радикальный шаг стал формой протеста против родителей-алкоголиков, разрушивших ее детство. После ареста отца "Сергей" практически не общается с семьей и избегает упоминаний об отце в интервью.Вера, Надежда, Борис — младшие дети не ждут папуПятой супругой Ефремова стала звукорежиссер Софья Кругликова, родившая актеру троих детей. Именно она должна встречать мужа после освобождения, но младшие дети Ефремова, похоже, не разделяют энтузиазма матери.Вера, 20-летняя студентка театрального вуза, после ареста отца открыто заявила: "Мы совершенно противоположные люди". Она рассказывала о мечтах уехать из страны подальше от всех родственников и жаловалась на тяжелые отношения с матерью, которая "заставляет ходить в церковь на исповеди".По информации из близкого окружения семьи, Вера не поддерживает связь с отцом и не планирует возобновлять общение после его освобождения.Надежда, по словам родственников, "самая адекватная из всей знаменитой семьи". 18-летняя девушка увлекается экологией, помогает приютам для животных и предпочитает дистанцироваться от скандальной фамилии.Младшему сыну Борису всего 14 лет, но он уже снялся в короткометражке Гарика Сукачева, продолжая актерскую династию. Однако знакомые семьи уверяют, что мальчик хранит обиду на отца, который своим поступком разрушил детство и заставил пережить травлю со стороны сверстников.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия