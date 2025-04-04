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Ефимов: строящийся в Троицке спорткомплекс готов более чем наполовину - РИА Новости, 04.04.2025
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13:12 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/efimov-2009287822.html
Ефимов: строящийся в Троицке спорткомплекс готов более чем наполовину
Ефимов: строящийся в Троицке спорткомплекс готов более чем наполовину - РИА Новости, 04.04.2025
Ефимов: строящийся в Троицке спорткомплекс готов более чем наполовину
Строительная готовность спорткомплекса в жилом районе "Новые Ватутинки" в Троицке в Новой Москве составляет более половины, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T13:12:00+03:00
2025-04-04T13:12:00+03:00
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Строительная готовность спорткомплекса в жилом районе "Новые Ватутинки" в Троицке в Новой Москве составляет более половины, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Спорткомплекс площадью 2,5 тысячи квадратных метров сможет одновременно принимать до 200 человек. В настоящий момент на площадке завершен монтаж наружных инженерных сетей, ведутся работы внутри здания и на фасаде. Затем специалисты приступят к устройству кровли. Готовность спорткомплекса превышает 50%. Завершить строительство объекта планируют в этом году", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как указывается в сообщении, строящийся физкультурно-оздоровительный комплекс – третий крупный объект спортивной инфраструктуры в Троицке. В нем будут работать тренажерный зал для кардио- и силовых тренировок, залы для занятий боксом и тяжелой атлетикой. Кроме того, откроется магазин спортивного питания и инвентаря, а также кафетерий.В марте 2025 года мэр Москвы Сергей Собянин открыл в Люблине стадион "Локомотив" после комплексной модернизации. Спортивный комплекс площадью более 3 гектаров теперь состоит из трех футбольных полей с искусственным газоном.
https://ria.ru/20250403/efimov-2009081509.html
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троицк, москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин
Троицк, Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Сергей Собянин
Ефимов: строящийся в Троицке спорткомплекс готов более чем наполовину

Ефимов: строящийся в Новой Москве спорткомплекс готов более чем наполовину

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Строительная готовность спорткомплекса в жилом районе "Новые Ватутинки" в Троицке в Новой Москве составляет более половины, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Спорткомплекс площадью 2,5 тысячи квадратных метров сможет одновременно принимать до 200 человек. В настоящий момент на площадке завершен монтаж наружных инженерных сетей, ведутся работы внутри здания и на фасаде. Затем специалисты приступят к устройству кровли. Готовность спорткомплекса превышает 50%. Завершить строительство объекта планируют в этом году", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Ефимов: началась проходка третьего ствола для станции метро "Достоевская"
Вчера, 14:12
Как указывается в сообщении, строящийся физкультурно-оздоровительный комплекс – третий крупный объект спортивной инфраструктуры в Троицке. В нем будут работать тренажерный зал для кардио- и силовых тренировок, залы для занятий боксом и тяжелой атлетикой. Кроме того, откроется магазин спортивного питания и инвентаря, а также кафетерий.
В марте 2025 года мэр Москвы Сергей Собянин открыл в Люблине стадион "Локомотив" после комплексной модернизации. Спортивный комплекс площадью более 3 гектаров теперь состоит из трех футбольных полей с искусственным газоном.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Ефимов: в новостройку в Алтуфьевском районе переедут жители 20 домов
Вчера, 12:20
 
ТроицкМоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Сергей Собянин
 
 
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