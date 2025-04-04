https://ria.ru/20250404/efimov-2009287822.html

Ефимов: строящийся в Троицке спорткомплекс готов более чем наполовину

Ефимов: строящийся в Троицке спорткомплекс готов более чем наполовину - РИА Новости, 04.04.2025

Ефимов: строящийся в Троицке спорткомплекс готов более чем наполовину

Строительная готовность спорткомплекса в жилом районе "Новые Ватутинки" в Троицке в Новой Москве составляет более половины, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T13:12:00+03:00

2025-04-04T13:12:00+03:00

2025-04-04T13:12:00+03:00

троицк

москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

сергей собянин

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Строительная готовность спорткомплекса в жилом районе "Новые Ватутинки" в Троицке в Новой Москве составляет более половины, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Спорткомплекс площадью 2,5 тысячи квадратных метров сможет одновременно принимать до 200 человек. В настоящий момент на площадке завершен монтаж наружных инженерных сетей, ведутся работы внутри здания и на фасаде. Затем специалисты приступят к устройству кровли. Готовность спорткомплекса превышает 50%. Завершить строительство объекта планируют в этом году", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как указывается в сообщении, строящийся физкультурно-оздоровительный комплекс – третий крупный объект спортивной инфраструктуры в Троицке. В нем будут работать тренажерный зал для кардио- и силовых тренировок, залы для занятий боксом и тяжелой атлетикой. Кроме того, откроется магазин спортивного питания и инвентаря, а также кафетерий.В марте 2025 года мэр Москвы Сергей Собянин открыл в Люблине стадион "Локомотив" после комплексной модернизации. Спортивный комплекс площадью более 3 гектаров теперь состоит из трех футбольных полей с искусственным газоном.

https://ria.ru/20250403/efimov-2009081509.html

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троицк

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

троицк, москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин