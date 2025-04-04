Оверчук заявил о росте интереса к ЕАЭС
Вице-премьер Оверчук: ЕАЭС становится экономически привлекательным
© Sputnik / Тимур Батыршин | Перейти в медиабанкЗаседание Евразийского межправительственного совета стран ЕАЭС
© Sputnik / Тимур Батыршин
Заседание Евразийского межправительственного совета стран ЕАЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. На фоне идущих в мире процессов деглобализации интерес к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) растет, он становится экономически привлекательным, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук в эфире телеканала "Россия 24".
«
"Те процессы, которые сегодня происходят, деглобализации, будут, несомненно, способствовать росту интереса к ЕАЭС. Потому что, еще раз повторюсь, сегодня ЕАЭС - это порядка 190 миллиона человек сам союз, плюс еще 85 миллионов - это Иран, где-то 100-110 миллионов - Вьетнам, в Сербии есть, хоть это и небольшая страна",- заявил Оверчук.
ЕАЭС открыт для тех, кто готов к равноправному партнерству, заявил Мишустин
1 октября 2024, 14:21
Сейчас ЕАЭС имеет договоры о зонах свободной торговли с Ираном, Вьетнамом и Сербией.
«
"Мы ведем переговоры еще с целым рядом стран, которые будут расширять наши рыночные возможности, наши экспортные возможности. Союз действительно становится экономически очень привлекательным", - добавил Оверчук.
Он отметил, что в 2025 году ЕАЭС рассчитывает заключить соглашения о зоне свободной торговли с еще двумя странами
Ранее сообщалось, что ЕАЭС близок к заключению соглашений о ЗСТ с Индонезией и ОАЭ.