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Оверчук заявил о росте интереса к ЕАЭС - РИА Новости, 04.04.2025
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17:45 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/eaes-2009403542.html
Оверчук заявил о росте интереса к ЕАЭС
Оверчук заявил о росте интереса к ЕАЭС - РИА Новости, 04.04.2025
Оверчук заявил о росте интереса к ЕАЭС
На фоне идущих в мире процессов деглобализации интерес к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) растет, он становится экономически привлекательным, заявил... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T17:45:00+03:00
2025-04-04T17:45:00+03:00
экономика
цены на нефть
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алексей оверчук
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. На фоне идущих в мире процессов деглобализации интерес к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) растет, он становится экономически привлекательным, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук в эфире телеканала "Россия 24". "Те процессы, которые сегодня происходят, деглобализации, будут, несомненно, способствовать росту интереса к ЕАЭС. Потому что, еще раз повторюсь, сегодня ЕАЭС - это порядка 190 миллиона человек сам союз, плюс еще 85 миллионов - это Иран, где-то 100-110 миллионов - Вьетнам, в Сербии есть, хоть это и небольшая страна",- заявил Оверчук.Сейчас ЕАЭС имеет договоры о зонах свободной торговли с Ираном, Вьетнамом и Сербией. "Мы ведем переговоры еще с целым рядом стран, которые будут расширять наши рыночные возможности, наши экспортные возможности. Союз действительно становится экономически очень привлекательным", - добавил Оверчук. Он отметил, что в 2025 году ЕАЭС рассчитывает заключить соглашения о зоне свободной торговли с еще двумя странами Ранее сообщалось, что ЕАЭС близок к заключению соглашений о ЗСТ с Индонезией и ОАЭ.
https://ria.ru/20241001/mishustin-1975726650.html
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экономика, цены на нефть, иран, вьетнам, сербия, алексей оверчук, евразийский экономический союз
Экономика, Цены на нефть, Иран, Вьетнам, Сербия, Алексей Оверчук, Евразийский экономический союз
Оверчук заявил о росте интереса к ЕАЭС

Вице-премьер Оверчук: ЕАЭС становится экономически привлекательным

© Sputnik / Тимур Батыршин | Перейти в медиабанкЗаседание Евразийского межправительственного совета стран ЕАЭС
Заседание Евразийского межправительственного совета стран ЕАЭС - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
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Заседание Евразийского межправительственного совета стран ЕАЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. На фоне идущих в мире процессов деглобализации интерес к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) растет, он становится экономически привлекательным, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук в эфире телеканала "Россия 24".
«
"Те процессы, которые сегодня происходят, деглобализации, будут, несомненно, способствовать росту интереса к ЕАЭС. Потому что, еще раз повторюсь, сегодня ЕАЭС - это порядка 190 миллиона человек сам союз, плюс еще 85 миллионов - это Иран, где-то 100-110 миллионов - Вьетнам, в Сербии есть, хоть это и небольшая страна",- заявил Оверчук.
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Сейчас ЕАЭС имеет договоры о зонах свободной торговли с Ираном, Вьетнамом и Сербией.
«
"Мы ведем переговоры еще с целым рядом стран, которые будут расширять наши рыночные возможности, наши экспортные возможности. Союз действительно становится экономически очень привлекательным", - добавил Оверчук.
Он отметил, что в 2025 году ЕАЭС рассчитывает заключить соглашения о зоне свободной торговли с еще двумя странами
Ранее сообщалось, что ЕАЭС близок к заключению соглашений о ЗСТ с Индонезией и ОАЭ.
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ЭкономикаЦены на нефтьИранВьетнамСербияАлексей ОверчукЕвразийский экономический союз
 
 
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