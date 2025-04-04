https://ria.ru/20250404/eaes-2009403542.html

Оверчук заявил о росте интереса к ЕАЭС

Оверчук заявил о росте интереса к ЕАЭС - РИА Новости, 04.04.2025

Оверчук заявил о росте интереса к ЕАЭС

На фоне идущих в мире процессов деглобализации интерес к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) растет, он становится экономически привлекательным, заявил... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T17:45:00+03:00

2025-04-04T17:45:00+03:00

2025-04-04T17:45:00+03:00

экономика

цены на нефть

иран

вьетнам

сербия

алексей оверчук

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. На фоне идущих в мире процессов деглобализации интерес к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) растет, он становится экономически привлекательным, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук в эфире телеканала "Россия 24". "Те процессы, которые сегодня происходят, деглобализации, будут, несомненно, способствовать росту интереса к ЕАЭС. Потому что, еще раз повторюсь, сегодня ЕАЭС - это порядка 190 миллиона человек сам союз, плюс еще 85 миллионов - это Иран, где-то 100-110 миллионов - Вьетнам, в Сербии есть, хоть это и небольшая страна",- заявил Оверчук.Сейчас ЕАЭС имеет договоры о зонах свободной торговли с Ираном, Вьетнамом и Сербией. "Мы ведем переговоры еще с целым рядом стран, которые будут расширять наши рыночные возможности, наши экспортные возможности. Союз действительно становится экономически очень привлекательным", - добавил Оверчук. Он отметил, что в 2025 году ЕАЭС рассчитывает заключить соглашения о зоне свободной торговли с еще двумя странами Ранее сообщалось, что ЕАЭС близок к заключению соглашений о ЗСТ с Индонезией и ОАЭ.

https://ria.ru/20241001/mishustin-1975726650.html

https://ria.ru/20250217/soglashenie-1999827432.html

иран

вьетнам

сербия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, иран, вьетнам, сербия, алексей оверчук, евразийский экономический союз