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Эксперт объяснил, почему у ВСУ в ДНР низкий боевой дух
Эксперт объяснил, почему у ВСУ в ДНР низкий боевой дух - РИА Новости, 04.04.2025
Эксперт объяснил, почему у ВСУ в ДНР низкий боевой дух
Российские войска успешно продвинулись на разных участках фронта Донецкой Народной Республики, противник чувствует неотвратимость отступления с занимаемых... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T15:35:00+03:00
2025-04-04T15:35:00+03:00
2025-04-04T15:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ян гагин
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Российские войска успешно продвинулись на разных участках фронта Донецкой Народной Республики, противник чувствует неотвратимость отступления с занимаемых рубежей, поэтому у ВСУ низкий боевой дух, заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин. "ВС РФ, конечно, очень активно и успешно продвинулись на разных участках фронта, как раз это южнодонецкое направление, донецкое направление и выше, к ЛНР. Продолжаем неотвратимо наступать, и противник это понимает. И как раз с этим связан низкий боевой дух у ВСУ, низкий моральный дух. Потому что они понимают, что они обречены отступать с тех рубежей, на которых сейчас находятся", - сказал Гагин.
https://ria.ru/20250404/alaudinov-2009317093.html
донецкая народная республика
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Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Ян Гагин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия
Эксперт объяснил, почему у ВСУ в ДНР низкий боевой дух
Гагин: боевой дух ВСУ в ДНР упал, поскольку они чувствуют свою обреченность