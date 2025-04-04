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Эксперт объяснил, почему у ВСУ в ДНР низкий боевой дух - РИА Новости, 04.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:35 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/dukh-2009355180.html
Эксперт объяснил, почему у ВСУ в ДНР низкий боевой дух
Эксперт объяснил, почему у ВСУ в ДНР низкий боевой дух - РИА Новости, 04.04.2025
Эксперт объяснил, почему у ВСУ в ДНР низкий боевой дух
Российские войска успешно продвинулись на разных участках фронта Донецкой Народной Республики, противник чувствует неотвратимость отступления с занимаемых... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T15:35:00+03:00
2025-04-04T15:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
луганская народная республика
ян гагин
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Российские войска успешно продвинулись на разных участках фронта Донецкой Народной Республики, противник чувствует неотвратимость отступления с занимаемых рубежей, поэтому у ВСУ низкий боевой дух, заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин. "ВС РФ, конечно, очень активно и успешно продвинулись на разных участках фронта, как раз это южнодонецкое направление, донецкое направление и выше, к ЛНР. Продолжаем неотвратимо наступать, и противник это понимает. И как раз с этим связан низкий боевой дух у ВСУ, низкий моральный дух. Потому что они понимают, что они обречены отступать с тех рубежей, на которых сейчас находятся", - сказал Гагин.
https://ria.ru/20250404/alaudinov-2009317093.html
донецкая народная республика
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россия
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донецкая народная республика, луганская народная республика, ян гагин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Ян Гагин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия
Эксперт объяснил, почему у ВСУ в ДНР низкий боевой дух

Гагин: боевой дух ВСУ в ДНР упал, поскольку они чувствуют свою обреченность

© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Российские войска успешно продвинулись на разных участках фронта Донецкой Народной Республики, противник чувствует неотвратимость отступления с занимаемых рубежей, поэтому у ВСУ низкий боевой дух, заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин.
"ВС РФ, конечно, очень активно и успешно продвинулись на разных участках фронта, как раз это южнодонецкое направление, донецкое направление и выше, к ЛНР. Продолжаем неотвратимо наступать, и противник это понимает. И как раз с этим связан низкий боевой дух у ВСУ, низкий моральный дух. Потому что они понимают, что они обречены отступать с тех рубежей, на которых сейчас находятся", - сказал Гагин.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЯн ГагинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссия
 
 
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