https://ria.ru/20250404/dukh-2009355180.html

Эксперт объяснил, почему у ВСУ в ДНР низкий боевой дух

Эксперт объяснил, почему у ВСУ в ДНР низкий боевой дух - РИА Новости, 04.04.2025

Эксперт объяснил, почему у ВСУ в ДНР низкий боевой дух

Российские войска успешно продвинулись на разных участках фронта Донецкой Народной Республики, противник чувствует неотвратимость отступления с занимаемых... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T15:35:00+03:00

2025-04-04T15:35:00+03:00

2025-04-04T15:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

луганская народная республика

ян гагин

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Российские войска успешно продвинулись на разных участках фронта Донецкой Народной Республики, противник чувствует неотвратимость отступления с занимаемых рубежей, поэтому у ВСУ низкий боевой дух, заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин. "ВС РФ, конечно, очень активно и успешно продвинулись на разных участках фронта, как раз это южнодонецкое направление, донецкое направление и выше, к ЛНР. Продолжаем неотвратимо наступать, и противник это понимает. И как раз с этим связан низкий боевой дух у ВСУ, низкий моральный дух. Потому что они понимают, что они обречены отступать с тех рубежей, на которых сейчас находятся", - сказал Гагин.

https://ria.ru/20250404/alaudinov-2009317093.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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донецкая народная республика, луганская народная республика, ян гагин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия