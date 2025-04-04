Рейтинг@Mail.ru
Rayna Tours опровергла сообщения о гибели туристов в Дубае - РИА Новости, 04.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
11:55 04.04.2025 (обновлено: 12:41 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/dubay-2009294221.html
Rayna Tours опровергла сообщения о гибели туристов в Дубае
Rayna Tours опровергла сообщения о гибели туристов в Дубае - РИА Новости, 04.04.2025
Rayna Tours опровергла сообщения о гибели туристов в Дубае
Туркомпания Rayna Tours опровергла РИА Новости сообщения СМИ о якобы смерти туристов при инциденте с воздушным шаром в Дубае. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T11:55:00+03:00
2025-04-04T12:41:00+03:00
туризм
дубай
в мире
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991512960_0:134:3167:1915_1920x0_80_0_0_b32bfd2164e22deb49f8a0b57d26128b.jpg
ДУБАЙ, 4 апр - РИА Новости. Туркомпания Rayna Tours опровергла РИА Новости сообщения СМИ о якобы смерти туристов при инциденте с воздушным шаром в Дубае.Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что два человека погибли при крушении воздушного шара в Дубае.По словам представителя компании, предоставившего комментарий агентству, инцидент произошел 23 марта."Мы хотели бы обратить ваше внимание на то, что новостной репортаж о предполагаемой аварии с участием воздушного шара полностью ложный. Мы хотим пояснить, что никакой аварии не было, а была жесткая посадка, которая является частью мероприятия", - сказал РИА Новости представитель туркомпании.Как уточнил представитель Rayna Tours, это может произойти из-за резкого изменения ветровых условий."Утверждение о том, что в этом инциденте погибли два человека, совершенно неточно и необоснованно. Все вовлеченные гости получили лишь незначительные травмы и с тех пор были выписаны из больницы, и хорошо восстанавливаются", - отметил он.
https://ria.ru/20250404/otel-2009283264.html
https://ria.ru/20250330/tayland-2008199256.html
дубай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991512960_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_76121e2139a13a49bc347c5c951679dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дубай, в мире, новости - туризм
Туризм, Дубай, В мире, Новости - Туризм
Rayna Tours опровергла сообщения о гибели туристов в Дубае

Rayna Tours опровергла сообщения о гибели туристов на воздушном шаре в Дубае

© Екатерина ЧесноковаКолесо обозрения "Око Дубая" на острове Bluewaters в Дубае
Колесо обозрения Око Дубая на острове Bluewaters в Дубае - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Екатерина Чеснокова
Колесо обозрения "Око Дубая" на острове Bluewaters в Дубае. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДУБАЙ, 4 апр - РИА Новости. Туркомпания Rayna Tours опровергла РИА Новости сообщения СМИ о якобы смерти туристов при инциденте с воздушным шаром в Дубае.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что два человека погибли при крушении воздушного шара в Дубае.
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Россияне не пострадали при пожаре в отеле в турецком Мармарисе
11:15
По словам представителя компании, предоставившего комментарий агентству, инцидент произошел 23 марта.
"Мы хотели бы обратить ваше внимание на то, что новостной репортаж о предполагаемой аварии с участием воздушного шара полностью ложный. Мы хотим пояснить, что никакой аварии не было, а была жесткая посадка, которая является частью мероприятия", - сказал РИА Новости представитель туркомпании.
Как уточнил представитель Rayna Tours, это может произойти из-за резкого изменения ветровых условий.
"Утверждение о том, что в этом инциденте погибли два человека, совершенно неточно и необоснованно. Все вовлеченные гости получили лишь незначительные травмы и с тех пор были выписаны из больницы, и хорошо восстанавливаются", - отметил он.
Землетрясение в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Российские туристы рассказали о панике во время землетрясения в Таиланде
30 марта, 04:30
 
ТуризмДубайВ миреНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала