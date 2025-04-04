https://ria.ru/20250404/dubay-2009294221.html
Rayna Tours опровергла сообщения о гибели туристов в Дубае
Rayna Tours опровергла сообщения о гибели туристов в Дубае - РИА Новости, 04.04.2025
Rayna Tours опровергла сообщения о гибели туристов в Дубае
Туркомпания Rayna Tours опровергла РИА Новости сообщения СМИ о якобы смерти туристов при инциденте с воздушным шаром в Дубае. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T11:55:00+03:00
2025-04-04T11:55:00+03:00
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ДУБАЙ, 4 апр - РИА Новости. Туркомпания Rayna Tours опровергла РИА Новости сообщения СМИ о якобы смерти туристов при инциденте с воздушным шаром в Дубае.Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что два человека погибли при крушении воздушного шара в Дубае.По словам представителя компании, предоставившего комментарий агентству, инцидент произошел 23 марта."Мы хотели бы обратить ваше внимание на то, что новостной репортаж о предполагаемой аварии с участием воздушного шара полностью ложный. Мы хотим пояснить, что никакой аварии не было, а была жесткая посадка, которая является частью мероприятия", - сказал РИА Новости представитель туркомпании.Как уточнил представитель Rayna Tours, это может произойти из-за резкого изменения ветровых условий."Утверждение о том, что в этом инциденте погибли два человека, совершенно неточно и необоснованно. Все вовлеченные гости получили лишь незначительные травмы и с тех пор были выписаны из больницы, и хорошо восстанавливаются", - отметил он.
https://ria.ru/20250404/otel-2009283264.html
https://ria.ru/20250330/tayland-2008199256.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дубай, в мире, новости - туризм
Туризм, Дубай, В мире, Новости - Туризм
Rayna Tours опровергла сообщения о гибели туристов в Дубае
Rayna Tours опровергла сообщения о гибели туристов на воздушном шаре в Дубае
ДУБАЙ, 4 апр - РИА Новости. Туркомпания Rayna Tours опровергла РИА Новости сообщения СМИ о якобы смерти туристов при инциденте с воздушным шаром в Дубае.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что два человека погибли при крушении воздушного шара в Дубае
.
По словам представителя компании, предоставившего комментарий агентству, инцидент произошел 23 марта.
"Мы хотели бы обратить ваше внимание на то, что новостной репортаж о предполагаемой аварии с участием воздушного шара полностью ложный. Мы хотим пояснить, что никакой аварии не было, а была жесткая посадка, которая является частью мероприятия", - сказал РИА Новости представитель туркомпании.
Как уточнил представитель Rayna Tours, это может произойти из-за резкого изменения ветровых условий.
"Утверждение о том, что в этом инциденте погибли два человека, совершенно неточно и необоснованно. Все вовлеченные гости получили лишь незначительные травмы и с тех пор были выписаны из больницы, и хорошо восстанавливаются", - отметил он.