https://ria.ru/20250404/dubay-2009294221.html

Rayna Tours опровергла сообщения о гибели туристов в Дубае

Rayna Tours опровергла сообщения о гибели туристов в Дубае - РИА Новости, 04.04.2025

Rayna Tours опровергла сообщения о гибели туристов в Дубае

Туркомпания Rayna Tours опровергла РИА Новости сообщения СМИ о якобы смерти туристов при инциденте с воздушным шаром в Дубае. РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T11:55:00+03:00

2025-04-04T11:55:00+03:00

2025-04-04T12:41:00+03:00

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ДУБАЙ, 4 апр - РИА Новости. Туркомпания Rayna Tours опровергла РИА Новости сообщения СМИ о якобы смерти туристов при инциденте с воздушным шаром в Дубае.Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что два человека погибли при крушении воздушного шара в Дубае.По словам представителя компании, предоставившего комментарий агентству, инцидент произошел 23 марта."Мы хотели бы обратить ваше внимание на то, что новостной репортаж о предполагаемой аварии с участием воздушного шара полностью ложный. Мы хотим пояснить, что никакой аварии не было, а была жесткая посадка, которая является частью мероприятия", - сказал РИА Новости представитель туркомпании.Как уточнил представитель Rayna Tours, это может произойти из-за резкого изменения ветровых условий."Утверждение о том, что в этом инциденте погибли два человека, совершенно неточно и необоснованно. Все вовлеченные гости получили лишь незначительные травмы и с тех пор были выписаны из больницы, и хорошо восстанавливаются", - отметил он.

https://ria.ru/20250404/otel-2009283264.html

https://ria.ru/20250330/tayland-2008199256.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

дубай, в мире, новости - туризм