https://ria.ru/20250404/dtp-2009297316.html

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Крыму

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Крыму - РИА Новости, 04.04.2025

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Крыму

Девять человек, пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму, остаются в состоянии средней и легкой степени тяжести в больницах, 14 человек выписано, сообщил РИА... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T12:15:00+03:00

2025-04-04T12:15:00+03:00

2025-04-04T13:13:00+03:00

происшествия

республика крым

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Девять человек, пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму, остаются в состоянии средней и легкой степени тяжести в больницах, 14 человек выписано, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов."На стационарном лечении остаются 9 человек, пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму, все они в состоянии средней и легкой степени тяжести, с положительной динамикой. 14 человек, в том числе 1 ребенок, выписаны из стационаров по выздоровлению", - рассказал Кузнецов.Авария произошла утром на трассе в районе села Укромное, возле аэропорта Симферополя. По данным следствия, 56-летний водитель рейсового автобуса нарушил правила дорожного движения и врезался в стоявший на обочине зерновоз.

https://ria.ru/20250404/skoraya-2009297613.html

республика крым

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, республика крым