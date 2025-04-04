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В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Крыму - РИА Новости, 04.04.2025
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12:15 04.04.2025 (обновлено: 13:13 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/dtp-2009297316.html
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Крыму
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Крыму - РИА Новости, 04.04.2025
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Крыму
Девять человек, пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму, остаются в состоянии средней и легкой степени тяжести в больницах, 14 человек выписано, сообщил РИА... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T12:15:00+03:00
2025-04-04T13:13:00+03:00
происшествия
республика крым
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Девять человек, пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму, остаются в состоянии средней и легкой степени тяжести в больницах, 14 человек выписано, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов."На стационарном лечении остаются 9 человек, пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму, все они в состоянии средней и легкой степени тяжести, с положительной динамикой. 14 человек, в том числе 1 ребенок, выписаны из стационаров по выздоровлению", - рассказал Кузнецов.Авария произошла утром на трассе в районе села Укромное, возле аэропорта Симферополя. По данным следствия, 56-летний водитель рейсового автобуса нарушил правила дорожного движения и врезался в стоявший на обочине зерновоз.
https://ria.ru/20250404/skoraya-2009297613.html
республика крым
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происшествия, республика крым
Происшествия, Республика Крым
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Крыму

В Крыму после ДТП с автобусом в больницах остаются десять человек

© РИА Новости / Константин МихальчевскийАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Девять человек, пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму, остаются в состоянии средней и легкой степени тяжести в больницах, 14 человек выписано, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
"На стационарном лечении остаются 9 человек, пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму, все они в состоянии средней и легкой степени тяжести, с положительной динамикой. 14 человек, в том числе 1 ребенок, выписаны из стационаров по выздоровлению", - рассказал Кузнецов.
Авария произошла утром на трассе в районе села Укромное, возле аэропорта Симферополя. По данным следствия, 56-летний водитель рейсового автобуса нарушил правила дорожного движения и врезался в стоявший на обочине зерновоз.
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