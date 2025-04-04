Рейтинг@Mail.ru
В Саратовской области четыре человека погибли в ДТП с фурой - РИА Новости, 04.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:11 04.04.2025 (обновлено: 13:30 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/dtp-2009267487.html
В Саратовской области четыре человека погибли в ДТП с фурой
В Саратовской области четыре человека погибли в ДТП с фурой - РИА Новости, 04.04.2025
В Саратовской области четыре человека погибли в ДТП с фурой
Два легковых авто столкнулись с фурой и загорелись на трассе в Саратовской области, погибли четыре человека, сообщил начальник управления региональной... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T10:11:00+03:00
2025-04-04T13:30:00+03:00
происшествия
саратовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009314754_0:468:960:1008_1920x0_80_0_0_0115aef9cd32dc65488cf9948fffffd4.jpg
САРАТОВ, 4 апр — РИА Новости. Два легковых авто столкнулись с фурой и загорелись на трассе в Саратовской области, погибли четыре человека, сообщил начальник управления региональной безопасности Юрий Юрин в Telegram-канале."По предварительным данным, в 10:10 в службу "112" поступило сообщение о том, что в Красноармейском районе вблизи села Каменка произошло столкновение двух легковых автомобилей и фуры с последующим возгоранием легковых автомобилей", — написал он.Жертвами аварии стали четыре человека, добавил Юрин.По его словам, обстоятельства произошедшего выясняются, на месте работают экстренные службы.В пресс-службе областной Госавтоинспекции уточнили, что ДТП произошло вблизи села Белогорское. Автоинспекторы проводят проверку.
https://ria.ru/20250403/dtp-2009041331.html
саратовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009314754_0:302:960:1022_1920x0_80_0_0_955e1621f213e4c1c32326ab490857eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, саратовская область
Происшествия, Саратовская область
В Саратовской области четыре человека погибли в ДТП с фурой

В Саратовской области четыре человека погибли в ДТП с фурой и двумя легковушками

© Фото : Прокуратура Саратовской областиСгоревшие автомобили на трассе в Саратовской области
Сгоревшие автомобили на трассе в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Фото : Прокуратура Саратовской области
Сгоревшие автомобили на трассе в Саратовской области
Читать ria.ru в
Дзен
САРАТОВ, 4 апр — РИА Новости. Два легковых авто столкнулись с фурой и загорелись на трассе в Саратовской области, погибли четыре человека, сообщил начальник управления региональной безопасности Юрий Юрин в Telegram-канале.
"По предварительным данным, в 10:10 в службу "112" поступило сообщение о том, что в Красноармейском районе вблизи села Каменка произошло столкновение двух легковых автомобилей и фуры с последующим возгоранием легковых автомобилей", — написал он.
Жертвами аварии стали четыре человека, добавил Юрин.
По его словам, обстоятельства произошедшего выясняются, на месте работают экстренные службы.
В пресс-службе областной Госавтоинспекции уточнили, что ДТП произошло вблизи села Белогорское. Автоинспекторы проводят проверку.
На месте ДТП с автобусом и велосипедистом в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
На Кубани велосипедист погиб в ДТП с автобусом
Вчера, 10:16
 
ПроисшествияСаратовская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала