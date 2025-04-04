https://ria.ru/20250404/dtp-2009267487.html

В Саратовской области четыре человека погибли в ДТП с фурой

В Саратовской области четыре человека погибли в ДТП с фурой - РИА Новости, 04.04.2025

В Саратовской области четыре человека погибли в ДТП с фурой

Два легковых авто столкнулись с фурой и загорелись на трассе в Саратовской области, погибли четыре человека, сообщил начальник управления региональной... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T10:11:00+03:00

2025-04-04T10:11:00+03:00

2025-04-04T13:30:00+03:00

происшествия

саратовская область

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САРАТОВ, 4 апр — РИА Новости. Два легковых авто столкнулись с фурой и загорелись на трассе в Саратовской области, погибли четыре человека, сообщил начальник управления региональной безопасности Юрий Юрин в Telegram-канале."По предварительным данным, в 10:10 в службу "112" поступило сообщение о том, что в Красноармейском районе вблизи села Каменка произошло столкновение двух легковых автомобилей и фуры с последующим возгоранием легковых автомобилей", — написал он.Жертвами аварии стали четыре человека, добавил Юрин.По его словам, обстоятельства произошедшего выясняются, на месте работают экстренные службы.В пресс-службе областной Госавтоинспекции уточнили, что ДТП произошло вблизи села Белогорское. Автоинспекторы проводят проверку.

https://ria.ru/20250403/dtp-2009041331.html

саратовская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, саратовская область