https://ria.ru/20250404/drony-2009442043.html

Над Курской областью сбили украинские дроны

Над Курской областью сбили украинские дроны - РИА Новости, 04.04.2025

Над Курской областью сбили украинские дроны

Российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Курской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T21:12:00+03:00

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специальная военная операция на украине

курская область

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Курской областью, сообщили в Минобороны России."Четвёртого апреля с 19.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250404/vsu-2009433829.html

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2025

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