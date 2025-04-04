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Над Курской областью сбили украинские дроны - РИА Новости, 04.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:12 04.04.2025 (обновлено: 21:13 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/drony-2009442043.html
Над Курской областью сбили украинские дроны
Над Курской областью сбили украинские дроны - РИА Новости, 04.04.2025
Над Курской областью сбили украинские дроны
Российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Курской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T21:12:00+03:00
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специальная военная операция на украине
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
украина
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Курской областью, сообщили в Минобороны России."Четвёртого апреля с 19.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250404/vsu-2009433829.html
курская область
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курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Украина
Над Курской областью сбили украинские дроны

Российская ПВО сбила четыре дрона ВСУ над Курской областью

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки
Осколки - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Курской областью, сообщили в Минобороны России.
"Четвёртого апреля с 19.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияУкраина
 
 
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