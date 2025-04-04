https://ria.ru/20250404/drony-2009442043.html
Над Курской областью сбили украинские дроны
Над Курской областью сбили украинские дроны - РИА Новости, 04.04.2025
Над Курской областью сбили украинские дроны
Российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Курской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T21:12:00+03:00
2025-04-04T21:12:00+03:00
2025-04-04T21:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Курской областью, сообщили в Минобороны России."Четвёртого апреля с 19.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250404/vsu-2009433829.html
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Над Курской областью сбили украинские дроны
Российская ПВО сбила четыре дрона ВСУ над Курской областью