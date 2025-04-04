https://ria.ru/20250404/drony-2009338976.html
В Брянской области дроны атаковали сельхозпредприятие
В Брянской области дроны атаковали сельхозпредприятие - РИА Новости, 04.04.2025
В Брянской области дроны атаковали сельхозпредприятие
Здание фермы и трактор повреждены в результате атаки украинских дронов на сельхозпредприятие в Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T14:51:00+03:00
2025-04-04T14:51:00+03:00
2025-04-04T16:05:00+03:00
брянская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Здание фермы и трактор повреждены в результате атаки украинских дронов на сельхозпредприятие в Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Очередной удар украинских нацистов по объектам гражданской инфраструктуры. Украинские дроны атаковали сельхозпредприятие в Стародубском муниципальном округе. Пострадавших нет. В результате атаки повреждено здание фермы и трактор", – написал Богомаз.
https://ria.ru/20250404/khinshteyn-2009319706.html
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d9e5e9ea2dec17c5a6c4c3950713786e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, происшествия
Брянская область, Происшествия
В Брянской области дроны атаковали сельхозпредприятие
В Брянской области дроны атаковали сельхозпредприятие, пострадавших нет