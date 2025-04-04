https://ria.ru/20250404/drony-2009338976.html

В Брянской области дроны атаковали сельхозпредприятие

В Брянской области дроны атаковали сельхозпредприятие - РИА Новости, 04.04.2025

В Брянской области дроны атаковали сельхозпредприятие

Здание фермы и трактор повреждены в результате атаки украинских дронов на сельхозпредприятие в Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T14:51:00+03:00

2025-04-04T14:51:00+03:00

2025-04-04T16:05:00+03:00

брянская область

происшествия

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Здание фермы и трактор повреждены в результате атаки украинских дронов на сельхозпредприятие в Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Очередной удар украинских нацистов по объектам гражданской инфраструктуры. Украинские дроны атаковали сельхозпредприятие в Стародубском муниципальном округе. Пострадавших нет. В результате атаки повреждено здание фермы и трактор", – написал Богомаз.

https://ria.ru/20250404/khinshteyn-2009319706.html

брянская область

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

брянская область, происшествия