https://ria.ru/20250404/dron-2009389849.html
В Брянской области при атаке дрона повреждена электроподстанция
В Брянской области при атаке дрона повреждена электроподстанция - РИА Новости, 04.04.2025
В Брянской области при атаке дрона повреждена электроподстанция
Электроподстанция в селе Севского района Брянской области получила повреждения в результате атаки FPV-дрона, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T17:14:00+03:00
2025-04-04T17:14:00+03:00
2025-04-04T17:20:00+03:00
брянская область
происшествия
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ТУЛА, 4 апр – РИА Новости. Электроподстанция в селе Севского района Брянской области получила повреждения в результате атаки FPV-дрона, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."ВСУ продолжают ежедневно атаковать нашу энергетическую инфраструктуру, несмотря на публично принятые обязательства. В результате атаки FPV-дрона в селе Лемешовка Севского района повреждена электроподстанция, вследствие чего нарушено электроснабжение бытовых потребителей", - написал Богомаз.Он уточнил, что пострадавших нет.По словам Богомаза, на месте организованы аварийно-восстановительные работы.
https://ria.ru/20250404/gorlovka-2009303146.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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брянская область, происшествия
Брянская область, Происшествия
В Брянской области при атаке дрона повреждена электроподстанция
В брянском селе при атаке FVP-дрона повреждена электроподстанция