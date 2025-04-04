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В Брянской области при атаке дрона повреждена электроподстанция - РИА Новости, 04.04.2025
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17:14 04.04.2025 (обновлено: 17:20 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/dron-2009389849.html
В Брянской области при атаке дрона повреждена электроподстанция
В Брянской области при атаке дрона повреждена электроподстанция - РИА Новости, 04.04.2025
В Брянской области при атаке дрона повреждена электроподстанция
Электроподстанция в селе Севского района Брянской области получила повреждения в результате атаки FPV-дрона, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T17:14:00+03:00
2025-04-04T17:20:00+03:00
брянская область
происшествия
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ТУЛА, 4 апр – РИА Новости. Электроподстанция в селе Севского района Брянской области получила повреждения в результате атаки FPV-дрона, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."ВСУ продолжают ежедневно атаковать нашу энергетическую инфраструктуру, несмотря на публично принятые обязательства. В результате атаки FPV-дрона в селе Лемешовка Севского района повреждена электроподстанция, вследствие чего нарушено электроснабжение бытовых потребителей", - написал Богомаз.Он уточнил, что пострадавших нет.По словам Богомаза, на месте организованы аварийно-восстановительные работы.
https://ria.ru/20250404/gorlovka-2009303146.html
брянская область
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брянская область, происшествия
Брянская область, Происшествия
В Брянской области при атаке дрона повреждена электроподстанция

В брянском селе при атаке FVP-дрона повреждена электроподстанция

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
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ТУЛА, 4 апр – РИА Новости. Электроподстанция в селе Севского района Брянской области получила повреждения в результате атаки FPV-дрона, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
"ВСУ продолжают ежедневно атаковать нашу энергетическую инфраструктуру, несмотря на публично принятые обязательства. В результате атаки FPV-дрона в селе Лемешовка Севского района повреждена электроподстанция, вследствие чего нарушено электроснабжение бытовых потребителей", - написал Богомаз.
Он уточнил, что пострадавших нет.
По словам Богомаза, на месте организованы аварийно-восстановительные работы.
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