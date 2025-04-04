https://ria.ru/20250404/dron-2009389849.html

В Брянской области при атаке дрона повреждена электроподстанция

В Брянской области при атаке дрона повреждена электроподстанция - РИА Новости, 04.04.2025

В Брянской области при атаке дрона повреждена электроподстанция

Электроподстанция в селе Севского района Брянской области получила повреждения в результате атаки FPV-дрона, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T17:14:00+03:00

2025-04-04T17:14:00+03:00

2025-04-04T17:20:00+03:00

брянская область

происшествия

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ТУЛА, 4 апр – РИА Новости. Электроподстанция в селе Севского района Брянской области получила повреждения в результате атаки FPV-дрона, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."ВСУ продолжают ежедневно атаковать нашу энергетическую инфраструктуру, несмотря на публично принятые обязательства. В результате атаки FPV-дрона в селе Лемешовка Севского района повреждена электроподстанция, вследствие чего нарушено электроснабжение бытовых потребителей", - написал Богомаз.Он уточнил, что пострадавших нет.По словам Богомаза, на месте организованы аварийно-восстановительные работы.

https://ria.ru/20250404/gorlovka-2009303146.html

брянская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

брянская область, происшествия