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WSJ: Белый дом прислушался к опасениям по поводу пошлин на импорт - РИА Новости, 04.04.2025
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12:04 04.04.2025 (обновлено: 12:40 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/dom-2009295809.html
WSJ: Белый дом прислушался к опасениям по поводу пошлин на импорт
WSJ: Белый дом прислушался к опасениям по поводу пошлин на импорт - РИА Новости, 04.04.2025
WSJ: Белый дом прислушался к опасениям по поводу пошлин на импорт
Белый дом, вероятно, прислушался к опасениям представителей промышленности и аналитиков касательно последствий введения пошлин на импорт, в конечном счете... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T12:04:00+03:00
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экономика
сша
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Белый дом, вероятно, прислушался к опасениям представителей промышленности и аналитиков касательно последствий введения пошлин на импорт, в конечном счете снизив базовую минимальную ставку с 20% до 10%, сообщает издание Wall Street Journal. "Во вторник и еще за несколько дней до объявления Трампом о введении пошлин в среду Белый дом получал звонки от представителей промышленности и рабочих кадров, предупреждавших против максималистского подхода. Законодатели из Республиканской партии и стратеги выражали похожие опасения касательно роста цен из-за пошлин... Кажется, Белый дом принял во внимание эти опасения, по крайней мере, частично. Универсальная пошлина в конечном итоге составила 10%, а не 20%, как обсуждалось на определенном этапе", - пишет издание. По данным Wall Street Jourmal, опасения высказывали даже те представители бизнеса, которые положительно относились к идее введения пошлин, прося президента "не переусердствовать". Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
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экономика, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, США, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
WSJ: Белый дом прислушался к опасениям по поводу пошлин на импорт

WSJ: Белый дом прислушался к опасениям по поводу пошлин на импорт, снизив ставку

© AP Photo / Jose Luis MaganaЖурналисты у здания Белого дома в Вашингтоне
Журналисты у здания Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Журналисты у здания Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Белый дом, вероятно, прислушался к опасениям представителей промышленности и аналитиков касательно последствий введения пошлин на импорт, в конечном счете снизив базовую минимальную ставку с 20% до 10%, сообщает издание Wall Street Journal.
«
"Во вторник и еще за несколько дней до объявления Трампом о введении пошлин в среду Белый дом получал звонки от представителей промышленности и рабочих кадров, предупреждавших против максималистского подхода. Законодатели из Республиканской партии и стратеги выражали похожие опасения касательно роста цен из-за пошлин... Кажется, Белый дом принял во внимание эти опасения, по крайней мере, частично. Универсальная пошлина в конечном итоге составила 10%, а не 20%, как обсуждалось на определенном этапе", - пишет издание.
По данным Wall Street Jourmal, опасения высказывали даже те представители бизнеса, которые положительно относились к идее введения пошлин, прося президента "не переусердствовать".
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
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ЭкономикаСШАДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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