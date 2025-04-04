WSJ: Белый дом прислушался к опасениям по поводу пошлин на импорт
WSJ: Белый дом прислушался к опасениям по поводу пошлин на импорт, снизив ставку
© AP Photo / Jose Luis MaganaЖурналисты у здания Белого дома в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
Журналисты у здания Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Белый дом, вероятно, прислушался к опасениям представителей промышленности и аналитиков касательно последствий введения пошлин на импорт, в конечном счете снизив базовую минимальную ставку с 20% до 10%, сообщает издание Wall Street Journal.
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"Во вторник и еще за несколько дней до объявления Трампом о введении пошлин в среду Белый дом получал звонки от представителей промышленности и рабочих кадров, предупреждавших против максималистского подхода. Законодатели из Республиканской партии и стратеги выражали похожие опасения касательно роста цен из-за пошлин... Кажется, Белый дом принял во внимание эти опасения, по крайней мере, частично. Универсальная пошлина в конечном итоге составила 10%, а не 20%, как обсуждалось на определенном этапе", - пишет издание.
По данным Wall Street Jourmal, опасения высказывали даже те представители бизнеса, которые положительно относились к идее введения пошлин, прося президента "не переусердствовать".
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.