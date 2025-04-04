https://ria.ru/20250404/dom-2009295809.html

WSJ: Белый дом прислушался к опасениям по поводу пошлин на импорт

WSJ: Белый дом прислушался к опасениям по поводу пошлин на импорт - РИА Новости, 04.04.2025

WSJ: Белый дом прислушался к опасениям по поводу пошлин на импорт

Белый дом, вероятно, прислушался к опасениям представителей промышленности и аналитиков касательно последствий введения пошлин на импорт, в конечном счете... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T12:04:00+03:00

2025-04-04T12:04:00+03:00

2025-04-04T12:40:00+03:00

экономика

сша

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/13/2005906045_0:306:3072:2034_1920x0_80_0_0_6c529e8aac1a5a941e361c31b483b48b.jpg

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Белый дом, вероятно, прислушался к опасениям представителей промышленности и аналитиков касательно последствий введения пошлин на импорт, в конечном счете снизив базовую минимальную ставку с 20% до 10%, сообщает издание Wall Street Journal. "Во вторник и еще за несколько дней до объявления Трампом о введении пошлин в среду Белый дом получал звонки от представителей промышленности и рабочих кадров, предупреждавших против максималистского подхода. Законодатели из Республиканской партии и стратеги выражали похожие опасения касательно роста цен из-за пошлин... Кажется, Белый дом принял во внимание эти опасения, по крайней мере, частично. Универсальная пошлина в конечном итоге составила 10%, а не 20%, как обсуждалось на определенном этапе", - пишет издание. По данным Wall Street Jourmal, опасения высказывали даже те представители бизнеса, которые положительно относились к идее введения пошлин, прося президента "не переусердствовать". Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.

https://ria.ru/20250403/tramp-2009214835.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт