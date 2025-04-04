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Граждан, прошедших службу в ДНР и ЛНР, могут освободить от призыва - РИА Новости, 04.04.2025
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13:54 04.04.2025 (обновлено: 14:00 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/dobrovoltsy-2009321376.html
Граждан, прошедших службу в ДНР и ЛНР, могут освободить от призыва
Граждан, прошедших службу в ДНР и ЛНР, могут освободить от призыва - РИА Новости, 04.04.2025
Граждан, прошедших службу в ДНР и ЛНР, могут освободить от призыва
Граждан, которые проходили военную службу в Вооруженных силах ДНР и ЛНР, а также по решению органов власти ДНР и ЛНР принимавших участие в боевых действиях не... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T13:54:00+03:00
2025-04-04T14:00:00+03:00
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Граждан, которые проходили военную службу в Вооруженных силах ДНР и ЛНР, а также по решению органов власти ДНР и ЛНР принимавших участие в боевых действиях не менее 6 месяцев начиная с мая 2014 года, предлагается освободить от призыва на срочную службу, следует из текста поправки, которую одобрил комитет Госдумы по обороне."От призыва на военную службу освобождаются граждане Российской Федерации, не пребывающие в запасе: прошедшие военную службу в Вооруженных Силах Донецкой Народной Республики, воинских формированиях и органах Донецкой Народной Республики или в Народной милиции Луганской Народной Республики, воинских формированиях и органах Луганской Народной Республики", - сказано документе, который доступен в думской электронной базе.Также поправкой предлагается освободить от призыва на военную службу граждан, принимавших не менее 6 месяцев по решениям органов государственной власти ДНР и ЛНР, участие в боевых действиях начиная с 11 мая 2014 года.
https://ria.ru/20250124/gosduma-1995325828.html
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донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф, россия
Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Госдума РФ, Россия
Граждан, прошедших службу в ДНР и ЛНР, могут освободить от призыва

ГД одобрила поправку об освобождении от срочной службы добровольцев в ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФойе Государственной Думы РФ
Фойе Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Граждан, которые проходили военную службу в Вооруженных силах ДНР и ЛНР, а также по решению органов власти ДНР и ЛНР принимавших участие в боевых действиях не менее 6 месяцев начиная с мая 2014 года, предлагается освободить от призыва на срочную службу, следует из текста поправки, которую одобрил комитет Госдумы по обороне.
«
"От призыва на военную службу освобождаются граждане Российской Федерации, не пребывающие в запасе: прошедшие военную службу в Вооруженных Силах Донецкой Народной Республики, воинских формированиях и органах Донецкой Народной Республики или в Народной милиции Луганской Народной Республики, воинских формированиях и органах Луганской Народной Республики", - сказано документе, который доступен в думской электронной базе.
Также поправкой предлагается освободить от призыва на военную службу граждан, принимавших не менее 6 месяцев по решениям органов государственной власти ДНР и ЛНР, участие в боевых действиях начиная с 11 мая 2014 года.
Здание Госдумы - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
В Госдуме хотят освободить от призыва добровольцев — участников СВО
24 января, 13:58
 
Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаГосдума РФРоссия
 
 
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