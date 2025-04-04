В ДНР переведет на очный формат еще примерно 200 школ и детсадов
Пушилин: в ДНР планируется перевести на очный формат еще 200 школ и детсадов
© Фото : правительство Липецкой областиШкола в Володарском районе ДНР
© Фото : правительство Липецкой области
Школа в Володарском районе ДНР. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 апр - РИА Новости. Власти Донецкой Народной Республики планируют перевести на очный формат еще порядка 200 школ и детских садов - сразу, как будет безопасно, сообщил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин в кулуарах форума "Интеграция-2025. Перспективы развития исторических регионов России", который проходит в Ростове-на-Дону.
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"Не везде пока спокойно: предстоит перевести на очный формат еще порядка 200 школ и детских садов республики. Конечно, вернем в них школьников и дошколят сразу, как это будет безопасно", - сообщил Пушилин.
Он отметил, что в ДНР "с этой недели" еще 16 детсадов и 19 школ в Донецке, Макеевке, Ольгинке Волновахского округа и Ясиноватой открыли свои двери для школьников и дошколят. Теперь в очном формате в республике работают 443 детских сада из 565, а также 493 школы из 587.
По словам Пушилина, обязательное условие для открытия учебных заведений –- обеспечение учащихся горячим питанием. Для этого решаются кадровые вопросы, привлекаются, в том числе, подрядные организации общепита, отметил глава ДНР.
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