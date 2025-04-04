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В ДНР переведет на очный формат еще примерно 200 школ и детсадов - РИА Новости, 04.04.2025
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23:04 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/dnr-2009451981.html
В ДНР переведет на очный формат еще примерно 200 школ и детсадов
В ДНР переведет на очный формат еще примерно 200 школ и детсадов - РИА Новости, 04.04.2025
В ДНР переведет на очный формат еще примерно 200 школ и детсадов
Власти Донецкой Народной Республики планируют перевести на очный формат еще порядка 200 школ и детских садов - сразу, как будет безопасно, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T23:04:00+03:00
2025-04-04T23:04:00+03:00
донецкая народная республика
ростов-на-дону
донецк
денис пушилин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 апр - РИА Новости. Власти Донецкой Народной Республики планируют перевести на очный формат еще порядка 200 школ и детских садов - сразу, как будет безопасно, сообщил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин в кулуарах форума "Интеграция-2025. Перспективы развития исторических регионов России", который проходит в Ростове-на-Дону. "Не везде пока спокойно: предстоит перевести на очный формат еще порядка 200 школ и детских садов республики. Конечно, вернем в них школьников и дошколят сразу, как это будет безопасно", - сообщил Пушилин. Он отметил, что в ДНР "с этой недели" еще 16 детсадов и 19 школ в Донецке, Макеевке, Ольгинке Волновахского округа и Ясиноватой открыли свои двери для школьников и дошколят. Теперь в очном формате в республике работают 443 детских сада из 565, а также 493 школы из 587. По словам Пушилина, обязательное условие для открытия учебных заведений –- обеспечение учащихся горячим питанием. Для этого решаются кадровые вопросы, привлекаются, в том числе, подрядные организации общепита, отметил глава ДНР.
https://ria.ru/20241221/dorogi-1990563721.html
донецкая народная республика
ростов-на-дону
донецк
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донецкая народная республика, ростов-на-дону, донецк, денис пушилин
Донецкая Народная Республика, Ростов-на-Дону, Донецк, Денис Пушилин
В ДНР переведет на очный формат еще примерно 200 школ и детсадов

Пушилин: в ДНР планируется перевести на очный формат еще 200 школ и детсадов

© Фото : правительство Липецкой областиШкола в Володарском районе ДНР
Школа в Володарском районе ДНР - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Фото : правительство Липецкой области
Школа в Володарском районе ДНР. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 апр - РИА Новости. Власти Донецкой Народной Республики планируют перевести на очный формат еще порядка 200 школ и детских садов - сразу, как будет безопасно, сообщил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин в кулуарах форума "Интеграция-2025. Перспективы развития исторических регионов России", который проходит в Ростове-на-Дону.
«
"Не везде пока спокойно: предстоит перевести на очный формат еще порядка 200 школ и детских садов республики. Конечно, вернем в них школьников и дошколят сразу, как это будет безопасно", - сообщил Пушилин.
Он отметил, что в ДНР "с этой недели" еще 16 детсадов и 19 школ в Донецке, Макеевке, Ольгинке Волновахского округа и Ясиноватой открыли свои двери для школьников и дошколят. Теперь в очном формате в республике работают 443 детских сада из 565, а также 493 школы из 587.
По словам Пушилина, обязательное условие для открытия учебных заведений –- обеспечение учащихся горячим питанием. Для этого решаются кадровые вопросы, привлекаются, в том числе, подрядные организации общепита, отметил глава ДНР.
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
Пушилин оценил темпы строительства дорог в ДНР
21 декабря 2024, 08:16
 
Донецкая Народная РеспубликаРостов-на-ДонуДонецкДенис Пушилин
 
 
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