https://ria.ru/20250404/dnr-2009451981.html

В ДНР переведет на очный формат еще примерно 200 школ и детсадов

В ДНР переведет на очный формат еще примерно 200 школ и детсадов - РИА Новости, 04.04.2025

В ДНР переведет на очный формат еще примерно 200 школ и детсадов

Власти Донецкой Народной Республики планируют перевести на очный формат еще порядка 200 школ и детских садов - сразу, как будет безопасно, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T23:04:00+03:00

2025-04-04T23:04:00+03:00

2025-04-04T23:04:00+03:00

донецкая народная республика

ростов-на-дону

донецк

денис пушилин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893569144_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_8e6fc98451b694ab865166e1a9d329e1.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 апр - РИА Новости. Власти Донецкой Народной Республики планируют перевести на очный формат еще порядка 200 школ и детских садов - сразу, как будет безопасно, сообщил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин в кулуарах форума "Интеграция-2025. Перспективы развития исторических регионов России", который проходит в Ростове-на-Дону. "Не везде пока спокойно: предстоит перевести на очный формат еще порядка 200 школ и детских садов республики. Конечно, вернем в них школьников и дошколят сразу, как это будет безопасно", - сообщил Пушилин. Он отметил, что в ДНР "с этой недели" еще 16 детсадов и 19 школ в Донецке, Макеевке, Ольгинке Волновахского округа и Ясиноватой открыли свои двери для школьников и дошколят. Теперь в очном формате в республике работают 443 детских сада из 565, а также 493 школы из 587. По словам Пушилина, обязательное условие для открытия учебных заведений –- обеспечение учащихся горячим питанием. Для этого решаются кадровые вопросы, привлекаются, в том числе, подрядные организации общепита, отметил глава ДНР.

https://ria.ru/20241221/dorogi-1990563721.html

донецкая народная республика

ростов-на-дону

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецкая народная республика, ростов-на-дону, донецк, денис пушилин