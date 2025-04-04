https://ria.ru/20250404/dnr-2009450729.html

В ДНР запустили тестовое движение тепловозов

В ДНР запустили тестовое движение тепловозов - РИА Новости, 04.04.2025

В ДНР запустили тестовое движение тепловозов

Тестовое курсирование тепловозов в рамках подготовки к запуску железнодорожного сообщения начато в ДНР, сообщил РИА Новости глава республики Денис Пушилин в... РИА Новости, 04.04.2025

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донецкая народная республика

донбасс

ростов-на-дону

денис пушилин

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 апр - РИА Новости. Тестовое курсирование тепловозов в рамках подготовки к запуску железнодорожного сообщения начато в ДНР, сообщил РИА Новости глава республики Денис Пушилин в кулуарах форума "Интеграция-2025. Перспективы развития исторических регионов России", который проходит в Ростове-на-Дону. "Готовим запуск пассажирского и грузового железнодорожного сообщения… начато тестовое курсирование тепловозов", - сказал Пушилин. По его словам, восстановление полноценного железнодорожного сообщения и укрепление транспортного каркаса региона являются неотъемлемой частью масштабного восстановления. "Масштабное восстановление Донбасса было бы невозможным без укрепления транспортного каркаса региона", - подчеркнул Пушилин и добавил, что это одно из приоритетных направлений работы правительства республики. Ранее Пушилин заявлял, что восстановление железной дороги в Донбассе повлияет на развитие экономики, и жители региона с нетерпением ждут, когда запустят поезда. Вопрос восстановления железной дороги в ДНР поднимался с 2018 года, но обстановка в регионе не позволяла заняться проблемой из-за "вопросов безопасности", отмечал глава ДНР.

https://ria.ru/20241222/rekonstruktsiya-1990675595.html

донецкая народная республика

донбасс

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецкая народная республика, донбасс, ростов-на-дону, денис пушилин