В ДНР запустили тестовое движение тепловозов
Пушилин: в ДНР начали тестировать тепловозы перед запуском ж/д сообщения
Железнодорожный светофор.. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 апр - РИА Новости. Тестовое курсирование тепловозов в рамках подготовки к запуску железнодорожного сообщения начато в ДНР, сообщил РИА Новости глава республики Денис Пушилин в кулуарах форума "Интеграция-2025. Перспективы развития исторических регионов России", который проходит в Ростове-на-Дону.
"Готовим запуск пассажирского и грузового железнодорожного сообщения… начато тестовое курсирование тепловозов", - сказал Пушилин.
По его словам, восстановление полноценного железнодорожного сообщения и укрепление транспортного каркаса региона являются неотъемлемой частью масштабного восстановления.
«
"Масштабное восстановление Донбасса было бы невозможным без укрепления транспортного каркаса региона", - подчеркнул Пушилин и добавил, что это одно из приоритетных направлений работы правительства республики.
Ранее Пушилин заявлял, что восстановление железной дороги в Донбассе повлияет на развитие экономики, и жители региона с нетерпением ждут, когда запустят поезда. Вопрос восстановления железной дороги в ДНР поднимался с 2018 года, но обстановка в регионе не позволяла заняться проблемой из-за "вопросов безопасности", отмечал глава ДНР.
В ДНР анонсировали реконструкцию аэропорта Донецка
22 декабря 2024, 07:42