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В ДНР запустили тестовое движение тепловозов - РИА Новости, 04.04.2025
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22:51 04.04.2025 (обновлено: 22:53 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/dnr-2009450729.html
В ДНР запустили тестовое движение тепловозов
В ДНР запустили тестовое движение тепловозов - РИА Новости, 04.04.2025
В ДНР запустили тестовое движение тепловозов
Тестовое курсирование тепловозов в рамках подготовки к запуску железнодорожного сообщения начато в ДНР, сообщил РИА Новости глава республики Денис Пушилин в... РИА Новости, 04.04.2025
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донецкая народная республика
донбасс
ростов-на-дону
денис пушилин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 апр - РИА Новости. Тестовое курсирование тепловозов в рамках подготовки к запуску железнодорожного сообщения начато в ДНР, сообщил РИА Новости глава республики Денис Пушилин в кулуарах форума "Интеграция-2025. Перспективы развития исторических регионов России", который проходит в Ростове-на-Дону. "Готовим запуск пассажирского и грузового железнодорожного сообщения… начато тестовое курсирование тепловозов", - сказал Пушилин. По его словам, восстановление полноценного железнодорожного сообщения и укрепление транспортного каркаса региона являются неотъемлемой частью масштабного восстановления. "Масштабное восстановление Донбасса было бы невозможным без укрепления транспортного каркаса региона", - подчеркнул Пушилин и добавил, что это одно из приоритетных направлений работы правительства республики. Ранее Пушилин заявлял, что восстановление железной дороги в Донбассе повлияет на развитие экономики, и жители региона с нетерпением ждут, когда запустят поезда. Вопрос восстановления железной дороги в ДНР поднимался с 2018 года, но обстановка в регионе не позволяла заняться проблемой из-за "вопросов безопасности", отмечал глава ДНР.
https://ria.ru/20241222/rekonstruktsiya-1990675595.html
донецкая народная республика
донбасс
ростов-на-дону
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донецкая народная республика, донбасс, ростов-на-дону, денис пушилин
Донецкая Народная Республика, Донбасс, Ростов-на-Дону, Денис Пушилин
В ДНР запустили тестовое движение тепловозов

Пушилин: в ДНР начали тестировать тепловозы перед запуском ж/д сообщения

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЖелезнодорожный светофор.
Железнодорожный светофор. - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 апр - РИА Новости. Тестовое курсирование тепловозов в рамках подготовки к запуску железнодорожного сообщения начато в ДНР, сообщил РИА Новости глава республики Денис Пушилин в кулуарах форума "Интеграция-2025. Перспективы развития исторических регионов России", который проходит в Ростове-на-Дону.
"Готовим запуск пассажирского и грузового железнодорожного сообщения… начато тестовое курсирование тепловозов", - сказал Пушилин.
По его словам, восстановление полноценного железнодорожного сообщения и укрепление транспортного каркаса региона являются неотъемлемой частью масштабного восстановления.
«
"Масштабное восстановление Донбасса было бы невозможным без укрепления транспортного каркаса региона", - подчеркнул Пушилин и добавил, что это одно из приоритетных направлений работы правительства республики.
Ранее Пушилин заявлял, что восстановление железной дороги в Донбассе повлияет на развитие экономики, и жители региона с нетерпением ждут, когда запустят поезда. Вопрос восстановления железной дороги в ДНР поднимался с 2018 года, но обстановка в регионе не позволяла заняться проблемой из-за "вопросов безопасности", отмечал глава ДНР.
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Донецкая Народная РеспубликаДонбассРостов-на-ДонуДенис Пушилин
 
 
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