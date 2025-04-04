https://ria.ru/20250404/dmitriey-2009231026.html

Дмитриев назвал идею о неприсоединении Украины к НАТО широко принятой

Дмитриев назвал идею о неприсоединении Украины к НАТО широко принятой - РИА Новости, 04.04.2025

Дмитриев назвал идею о неприсоединении Украины к НАТО широко принятой

Идея о неприсоединении Украины к НАТО является широко принятой, в том числе, в администрации президента США Дональда Трампа, заявил в эфире телеканала Fox News... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T01:28:00+03:00

2025-04-04T01:28:00+03:00

2025-04-04T01:37:00+03:00

украина

нато

в мире

кирилл дмитриев

дональд трамп

российский фонд прямых инвестиций

сша

вашингтон (штат)

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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Идея о неприсоединении Украины к НАТО является широко принятой, в том числе, в администрации президента США Дональда Трампа, заявил в эфире телеканала Fox News глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев по итогам переговоров с американскими властями в Вашингтоне."Я считаю, что вступление Украины в НАТО, как сказал наш президент, вообще невозможно, и это, я думаю, широко принято, в том числе администрацией Трампа", - сообщил он по итогам переговоров с представителями администрации США в Вашингтоне.

https://ria.ru/20250403/shrayver-2009141134.html

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сша

вашингтон (штат)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, нато, в мире, кирилл дмитриев, дональд трамп, российский фонд прямых инвестиций, сша, вашингтон (штат)