https://ria.ru/20250404/dmitriey-2009231026.html
Дмитриев назвал идею о неприсоединении Украины к НАТО широко принятой
Дмитриев назвал идею о неприсоединении Украины к НАТО широко принятой - РИА Новости, 04.04.2025
Дмитриев назвал идею о неприсоединении Украины к НАТО широко принятой
Идея о неприсоединении Украины к НАТО является широко принятой, в том числе, в администрации президента США Дональда Трампа, заявил в эфире телеканала Fox News... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T01:28:00+03:00
2025-04-04T01:28:00+03:00
2025-04-04T01:37:00+03:00
украина
нато
в мире
кирилл дмитриев
дональд трамп
российский фонд прямых инвестиций
сша
вашингтон (штат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152837/84/1528378413_0:92:3196:1890_1920x0_80_0_0_9f452782e9a6ab29498200456092b21e.jpg
ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Идея о неприсоединении Украины к НАТО является широко принятой, в том числе, в администрации президента США Дональда Трампа, заявил в эфире телеканала Fox News глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев по итогам переговоров с американскими властями в Вашингтоне."Я считаю, что вступление Украины в НАТО, как сказал наш президент, вообще невозможно, и это, я думаю, широко принято, в том числе администрацией Трампа", - сообщил он по итогам переговоров с представителями администрации США в Вашингтоне.
https://ria.ru/20250403/shrayver-2009141134.html
украина
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152837/84/1528378413_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d7198a66baf95722b8e2da2863a5ea97.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, нато, в мире, кирилл дмитриев, дональд трамп, российский фонд прямых инвестиций, сша, вашингтон (штат)
Украина, НАТО, В мире, Кирилл Дмитриев, Дональд Трамп, Российский фонд прямых инвестиций, США, Вашингтон (штат)
Дмитриев назвал идею о неприсоединении Украины к НАТО широко принятой
Дмитриев: администрация Трампа принимает, что Украина не станет членом НАТО