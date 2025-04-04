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Дмитриев назвал идею о неприсоединении Украины к НАТО широко принятой - РИА Новости, 04.04.2025
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01:28 04.04.2025 (обновлено: 01:37 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/dmitriey-2009231026.html
Дмитриев назвал идею о неприсоединении Украины к НАТО широко принятой
Дмитриев назвал идею о неприсоединении Украины к НАТО широко принятой - РИА Новости, 04.04.2025
Дмитриев назвал идею о неприсоединении Украины к НАТО широко принятой
Идея о неприсоединении Украины к НАТО является широко принятой, в том числе, в администрации президента США Дональда Трампа, заявил в эфире телеканала Fox News... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T01:28:00+03:00
2025-04-04T01:37:00+03:00
украина
нато
в мире
кирилл дмитриев
дональд трамп
российский фонд прямых инвестиций
сша
вашингтон (штат)
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Идея о неприсоединении Украины к НАТО является широко принятой, в том числе, в администрации президента США Дональда Трампа, заявил в эфире телеканала Fox News глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев по итогам переговоров с американскими властями в Вашингтоне."Я считаю, что вступление Украины в НАТО, как сказал наш президент, вообще невозможно, и это, я думаю, широко принято, в том числе администрацией Трампа", - сообщил он по итогам переговоров с представителями администрации США в Вашингтоне.
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сша
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украина, нато, в мире, кирилл дмитриев, дональд трамп, российский фонд прямых инвестиций, сша, вашингтон (штат)
Украина, НАТО, В мире, Кирилл Дмитриев, Дональд Трамп, Российский фонд прямых инвестиций, США, Вашингтон (штат)
Дмитриев назвал идею о неприсоединении Украины к НАТО широко принятой

Дмитриев: администрация Трампа принимает, что Украина не станет членом НАТО

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Идея о неприсоединении Украины к НАТО является широко принятой, в том числе, в администрации президента США Дональда Трампа, заявил в эфире телеканала Fox News глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев по итогам переговоров с американскими властями в Вашингтоне.
"Я считаю, что вступление Украины в НАТО, как сказал наш президент, вообще невозможно, и это, я думаю, широко принято, в том числе администрацией Трампа", - сообщил он по итогам переговоров с представителями администрации США в Вашингтоне.
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В США раскрыли, какой серьезный удар ждет НАТО после Украины
Вчера, 16:08
 
УкраинаНАТОВ миреКирилл ДмитриевДональд ТрампРоссийский фонд прямых инвестицийСШАВашингтон (штат)
 
 
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