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Рубио рассказал о встрече с главой РФПИ в Вашингтоне - РИА Новости, 04.04.2025
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14:45 04.04.2025 (обновлено: 15:03 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/dmitriev-2009337103.html
Рубио рассказал о встрече с главой РФПИ в Вашингтоне
Рубио рассказал о встрече с главой РФПИ в Вашингтоне - РИА Новости, 04.04.2025
Рубио рассказал о встрече с главой РФПИ в Вашингтоне
Госсекретарь США Марко Рубио встретился с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым в Вашингтоне, они обсудили урегулирование на Украине, пишет журналист телеканала CNN... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T14:45:00+03:00
2025-04-04T15:03:00+03:00
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио встретился с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым в Вашингтоне, они обсудили урегулирование на Украине, пишет журналист телеканала CNN Алекс Марквардт."Рубио только что сказал репортерам, что встретил Дмитриева в Вашингтоне", - говорится в сообщении журналиста в соцсети X.По словам Марквардта, стороны обсудили урегулирование на Украине. Рубио отметил, что США хотят начать видеть "реальный прогресс" в области урегулирования, и выразил надежду, что Дмитриев передаст это послание Кремлю.Госсекретарь США также указал на то, что в ближайшее время другие переговоры с РФ не планируются.Ранее Дмитриев сообщил журналистам, что последние два дня по поручению президента РФ он проводил встречи в американской столице с ключевыми чиновниками администрации президента Дональда Трампа. По словам Дмитриева, в ходе переговоров обсуждалось много вопросов по восстановлению отношений России и США, в том числе экономическое сотрудничество, а также возобновление прямого авиасообщения между странами.
https://ria.ru/20250404/poezdka-2009273029.html
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вашингтон (штат), украина, российский фонд прямых инвестиций, в мире
Вашингтон (штат), Украина, Российский фонд прямых инвестиций, В мире
Рубио рассказал о встрече с главой РФПИ в Вашингтоне

Рубио на встрече с Дмитриевым в Вашингтоне обсудил урегулирование на Украине

© AP Photo / Evelyn HocksteinГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио встретился с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым в Вашингтоне, они обсудили урегулирование на Украине, пишет журналист телеканала CNN Алекс Марквардт.
"Рубио только что сказал репортерам, что встретил Дмитриева в Вашингтоне", - говорится в сообщении журналиста в соцсети X.
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По словам Марквардта, стороны обсудили урегулирование на Украине. Рубио отметил, что США хотят начать видеть "реальный прогресс" в области урегулирования, и выразил надежду, что Дмитриев передаст это послание Кремлю.
Госсекретарь США также указал на то, что в ближайшее время другие переговоры с РФ не планируются.
Ранее Дмитриев сообщил журналистам, что последние два дня по поручению президента РФ он проводил встречи в американской столице с ключевыми чиновниками администрации президента Дональда Трампа. По словам Дмитриева, в ходе переговоров обсуждалось много вопросов по восстановлению отношений России и США, в том числе экономическое сотрудничество, а также возобновление прямого авиасообщения между странами.
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