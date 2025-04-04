https://ria.ru/20250404/dmitriev-2009337103.html

Рубио рассказал о встрече с главой РФПИ в Вашингтоне

Рубио рассказал о встрече с главой РФПИ в Вашингтоне - РИА Новости, 04.04.2025

Рубио рассказал о встрече с главой РФПИ в Вашингтоне

Госсекретарь США Марко Рубио встретился с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым в Вашингтоне, они обсудили урегулирование на Украине, пишет журналист телеканала CNN... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T14:45:00+03:00

2025-04-04T14:45:00+03:00

2025-04-04T15:03:00+03:00

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио встретился с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым в Вашингтоне, они обсудили урегулирование на Украине, пишет журналист телеканала CNN Алекс Марквардт."Рубио только что сказал репортерам, что встретил Дмитриева в Вашингтоне", - говорится в сообщении журналиста в соцсети X.По словам Марквардта, стороны обсудили урегулирование на Украине. Рубио отметил, что США хотят начать видеть "реальный прогресс" в области урегулирования, и выразил надежду, что Дмитриев передаст это послание Кремлю.Госсекретарь США также указал на то, что в ближайшее время другие переговоры с РФ не планируются.Ранее Дмитриев сообщил журналистам, что последние два дня по поручению президента РФ он проводил встречи в американской столице с ключевыми чиновниками администрации президента Дональда Трампа. По словам Дмитриева, в ходе переговоров обсуждалось много вопросов по восстановлению отношений России и США, в том числе экономическое сотрудничество, а также возобновление прямого авиасообщения между странами.

https://ria.ru/20250404/poezdka-2009273029.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вашингтон (штат), украина, российский фонд прямых инвестиций, в мире