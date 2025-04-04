https://ria.ru/20250404/dmitriev-2009337103.html
Рубио рассказал о встрече с главой РФПИ в Вашингтоне
Рубио рассказал о встрече с главой РФПИ в Вашингтоне - РИА Новости, 04.04.2025
Рубио рассказал о встрече с главой РФПИ в Вашингтоне
Госсекретарь США Марко Рубио встретился с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым в Вашингтоне, они обсудили урегулирование на Украине, пишет журналист телеканала CNN... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T14:45:00+03:00
2025-04-04T14:45:00+03:00
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио встретился с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым в Вашингтоне, они обсудили урегулирование на Украине, пишет журналист телеканала CNN Алекс Марквардт."Рубио только что сказал репортерам, что встретил Дмитриева в Вашингтоне", - говорится в сообщении журналиста в соцсети X.По словам Марквардта, стороны обсудили урегулирование на Украине. Рубио отметил, что США хотят начать видеть "реальный прогресс" в области урегулирования, и выразил надежду, что Дмитриев передаст это послание Кремлю.Госсекретарь США также указал на то, что в ближайшее время другие переговоры с РФ не планируются.Ранее Дмитриев сообщил журналистам, что последние два дня по поручению президента РФ он проводил встречи в американской столице с ключевыми чиновниками администрации президента Дональда Трампа. По словам Дмитриева, в ходе переговоров обсуждалось много вопросов по восстановлению отношений России и США, в том числе экономическое сотрудничество, а также возобновление прямого авиасообщения между странами.
https://ria.ru/20250404/poezdka-2009273029.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вашингтон (штат), украина, российский фонд прямых инвестиций, в мире
Вашингтон (штат), Украина, Российский фонд прямых инвестиций, В мире
Рубио рассказал о встрече с главой РФПИ в Вашингтоне
Рубио на встрече с Дмитриевым в Вашингтоне обсудил урегулирование на Украине