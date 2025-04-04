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США ждут, когда Дмитриев доложит Путину о поездке в Вашингтон, пишут СМИ - РИА Новости, 04.04.2025
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06:33 04.04.2025 (обновлено: 10:45 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/dmitriev-2009248270.html
США ждут, когда Дмитриев доложит Путину о поездке в Вашингтон, пишут СМИ
США ждут, когда Дмитриев доложит Путину о поездке в Вашингтон, пишут СМИ - РИА Новости, 04.04.2025
США ждут, когда Дмитриев доложит Путину о поездке в Вашингтон, пишут СМИ
США ждут, когда спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев доложит российскому лидеру РИА Новости, 04.04.2025
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2025-04-04T10:45:00+03:00
сша
россия
вашингтон (штат)
кирилл дмитриев
владимир путин
стив уиткофф
в мире
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. США ждут, когда спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев доложит российскому лидеру Владимиру Путину об итогах поездки в Вашингтон, чтобы продвинуться дальше в переговорах по Украине, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Ранее Дмитриев сообщил журналистам, что последние два дня по поручению президента РФ он проводил встречи в американской столице с ключевыми чиновниками администрации президента Дональда Трампа. "Специальный посланник США Стив Уиткофф и российский переговорщик встретились в среду и четверг в Вашингтоне... По словам человека, знакомого с ходом переговоров, США теперь ждут, когда российский переговорщик Кирилл Дмитриев доложит об этом Путину, прежде чем обе стороны приступят к каким-либо следующим шагам", - пишет агентство. Ранее телеканал CNN и издание Washington Post сообщали о проведении встречи Дмитриева с Уиткоффом для переговоров об укреплении отношений между двумя странами в их стремлении положить конец украинскому конфликту.
https://ria.ru/20250404/dmitriev-2009232949.html
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сша
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сша, россия, вашингтон (штат), кирилл дмитриев, владимир путин, стив уиткофф, в мире
США, Россия, Вашингтон (штат), Кирилл Дмитриев, Владимир Путин, Стив Уиткофф, В мире
США ждут, когда Дмитриев доложит Путину о поездке в Вашингтон, пишут СМИ

Bloomberg: США ждут, когда Дмитриев доложит Путину об итогах поездки в Вашингтон

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев проводит брифинг по итогам переговоров с представителями администрации США в Вашингтоне
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев проводит брифинг по итогам переговоров с представителями администрации США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев проводит брифинг по итогам переговоров с представителями администрации США в Вашингтоне
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. США ждут, когда спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев доложит российскому лидеру Владимиру Путину об итогах поездки в Вашингтон, чтобы продвинуться дальше в переговорах по Украине, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Ранее Дмитриев сообщил журналистам, что последние два дня по поручению президента РФ он проводил встречи в американской столице с ключевыми чиновниками администрации президента Дональда Трампа.
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
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"Специальный посланник США Стив Уиткофф и российский переговорщик встретились в среду и четверг в Вашингтоне... По словам человека, знакомого с ходом переговоров, США теперь ждут, когда российский переговорщик Кирилл Дмитриев доложит об этом Путину, прежде чем обе стороны приступят к каким-либо следующим шагам", - пишет агентство.
Ранее телеканал CNN и издание Washington Post сообщали о проведении встречи Дмитриева с Уиткоффом для переговоров об укреплении отношений между двумя странами в их стремлении положить конец украинскому конфликту.
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СШАРоссияВашингтон (штат)Кирилл ДмитриевВладимир ПутинСтив УиткоффВ мире
 
 
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