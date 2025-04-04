https://ria.ru/20250404/dmitriev-2009248270.html

США ждут, когда Дмитриев доложит Путину о поездке в Вашингтон, пишут СМИ

США ждут, когда Дмитриев доложит Путину о поездке в Вашингтон, пишут СМИ - РИА Новости, 04.04.2025

США ждут, когда Дмитриев доложит Путину о поездке в Вашингтон, пишут СМИ

США ждут, когда спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев доложит российскому лидеру РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T06:33:00+03:00

2025-04-04T06:33:00+03:00

2025-04-04T10:45:00+03:00

сша

россия

вашингтон (штат)

кирилл дмитриев

владимир путин

стив уиткофф

в мире

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. США ждут, когда спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев доложит российскому лидеру Владимиру Путину об итогах поездки в Вашингтон, чтобы продвинуться дальше в переговорах по Украине, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Ранее Дмитриев сообщил журналистам, что последние два дня по поручению президента РФ он проводил встречи в американской столице с ключевыми чиновниками администрации президента Дональда Трампа. "Специальный посланник США Стив Уиткофф и российский переговорщик встретились в среду и четверг в Вашингтоне... По словам человека, знакомого с ходом переговоров, США теперь ждут, когда российский переговорщик Кирилл Дмитриев доложит об этом Путину, прежде чем обе стороны приступят к каким-либо следующим шагам", - пишет агентство. Ранее телеканал CNN и издание Washington Post сообщали о проведении встречи Дмитриева с Уиткоффом для переговоров об укреплении отношений между двумя странами в их стремлении положить конец украинскому конфликту.

https://ria.ru/20250404/dmitriev-2009232949.html

https://ria.ru/20250402/dmitriev-2008791432.html

сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, россия, вашингтон (штат), кирилл дмитриев, владимир путин, стив уиткофф, в мире