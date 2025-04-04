https://ria.ru/20250404/dmitriev-2009240116.html

Дмитриев встретился с несколькими американскими сенаторами, пишут СМИ

Дмитриев встретился с несколькими американскими сенаторами, пишут СМИ - РИА Новости, 04.04.2025

Дмитриев встретился с несколькими американскими сенаторами, пишут СМИ

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев встретился в США с... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T03:40:00+03:00

2025-04-04T03:40:00+03:00

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сша

украина

в мире

кирилл дмитриев

дональд трамп

российский фонд прямых инвестиций

россия

вашингтон

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ВАШИНГТОН, 4 апр — РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев встретился в США с несколькими республиканскими сенаторами, передает телеканал NBC News со ссылкой на источники."Дмитриев встретился с республиканскими сенаторами Линдси Грэмом* от Южной Каролины и Маркуэйном Маллином из Оклахомы в Белом доме вчера вечером по просьбе Трампа. Группа обсудила условия прекращения войны на Украине и требования Путина о прекращении огня", — говорится в сообщении.При этом пока не известно, встречался ли Дмитриев с самим американским президентом, добавил телеканал.Глава РФПИ последние два дня провел в Вашингтоне, где обсуждал с ключевыми чиновниками администрации Трампа вопросы восстановления отношений, возобновления авиарейсов, сотрудничества в Арктике и по редкоземельным металлам, а также урегулирование конфликта на Украине.* Внесен в список террористов и экстремистов в России.

https://ria.ru/20250403/rfpi-2009222948.html

https://ria.ru/20250402/ssha-2008763245.html

сша

украина

россия

вашингтон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, украина, в мире, кирилл дмитриев, дональд трамп, российский фонд прямых инвестиций, россия, вашингтон