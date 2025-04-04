Дмитриев встретился с несколькими американскими сенаторами, пишут СМИ
NBC: Дмитриев встретился с несколькими американскими сенаторами, включая Грэма
© РИА Новости | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев проводит брифинг по итогам переговоров с представителями администрации США в Вашингтоне
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев проводит брифинг по итогам переговоров с представителями администрации США в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 4 апр — РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев встретился в США с несколькими республиканскими сенаторами, передает телеканал NBC News со ссылкой на источники.
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"Дмитриев встретился с республиканскими сенаторами Линдси Грэмом* от Южной Каролины и Маркуэйном Маллином из Оклахомы в Белом доме вчера вечером по просьбе Трампа. Группа обсудила условия прекращения войны на Украине и требования Путина о прекращении огня", — говорится в сообщении.
При этом пока не известно, встречался ли Дмитриев с самим американским президентом, добавил телеканал.
Глава РФПИ последние два дня провел в Вашингтоне, где обсуждал с ключевыми чиновниками администрации Трампа вопросы восстановления отношений, возобновления авиарейсов, сотрудничества в Арктике и по редкоземельным металлам, а также урегулирование конфликта на Украине.
* Внесен в список террористов и экстремистов в России.