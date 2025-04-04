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Дмитриев встретился с несколькими американскими сенаторами, пишут СМИ - РИА Новости, 04.04.2025
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03:40 04.04.2025 (обновлено: 10:58 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/dmitriev-2009240116.html
Дмитриев встретился с несколькими американскими сенаторами, пишут СМИ
Дмитриев встретился с несколькими американскими сенаторами, пишут СМИ - РИА Новости, 04.04.2025
Дмитриев встретился с несколькими американскими сенаторами, пишут СМИ
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев встретился в США с... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T03:40:00+03:00
2025-04-04T10:58:00+03:00
сша
украина
в мире
кирилл дмитриев
дональд трамп
российский фонд прямых инвестиций
россия
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ВАШИНГТОН, 4 апр — РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев встретился в США с несколькими республиканскими сенаторами, передает телеканал NBC News со ссылкой на источники.&quot;Дмитриев встретился с республиканскими сенаторами Линдси Грэмом* от Южной Каролины и Маркуэйном Маллином из Оклахомы в Белом доме вчера вечером по просьбе Трампа. Группа обсудила условия прекращения войны на Украине и требования Путина о прекращении огня&quot;, — говорится в сообщении.При этом пока не известно, встречался ли Дмитриев с самим американским президентом, добавил телеканал.Глава РФПИ последние два дня провел в Вашингтоне, где обсуждал с ключевыми чиновниками администрации Трампа вопросы восстановления отношений, возобновления авиарейсов, сотрудничества в Арктике и по редкоземельным металлам, а также урегулирование конфликта на Украине.* Внесен в список террористов и экстремистов в России.
https://ria.ru/20250403/rfpi-2009222948.html
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сша, украина, в мире, кирилл дмитриев, дональд трамп, российский фонд прямых инвестиций, россия, вашингтон
США, Украина, В мире, Кирилл Дмитриев, Дональд Трамп, Российский фонд прямых инвестиций, Россия, Вашингтон
Дмитриев встретился с несколькими американскими сенаторами, пишут СМИ

NBC: Дмитриев встретился с несколькими американскими сенаторами, включая Грэма

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев проводит брифинг по итогам переговоров с представителями администрации США в Вашингтоне
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев проводит брифинг по итогам переговоров с представителями администрации США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости
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Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев проводит брифинг по итогам переговоров с представителями администрации США в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 4 апр — РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев встретился в США с несколькими республиканскими сенаторами, передает телеканал NBC News со ссылкой на источники.
«

"Дмитриев встретился с республиканскими сенаторами Линдси Грэмом* от Южной Каролины и Маркуэйном Маллином из Оклахомы в Белом доме вчера вечером по просьбе Трампа. Группа обсудила условия прекращения войны на Украине и требования Путина о прекращении огня", — говорится в сообщении.

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев проводит брифинг по итогам переговоров с представителями администрации США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Глава РФПИ рассказал об итогах визита в Вашингтон
Вчера, 23:44
При этом пока не известно, встречался ли Дмитриев с самим американским президентом, добавил телеканал.
Глава РФПИ последние два дня провел в Вашингтоне, где обсуждал с ключевыми чиновниками администрации Трампа вопросы восстановления отношений, возобновления авиарейсов, сотрудничества в Арктике и по редкоземельным металлам, а также урегулирование конфликта на Украине.
* Внесен в список террористов и экстремистов в России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
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СШАУкраинаВ миреКирилл ДмитриевДональд ТрампРоссийский фонд прямых инвестицийРоссияВашингтон
 
 
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