https://ria.ru/20250404/dmitriev-2009232949.html

Россия выразила обеспокоенность проблемами безопасности, заявил Дмитриев

Россия выразила обеспокоенность проблемами безопасности, заявил Дмитриев - РИА Новости, 04.04.2025

Россия выразила обеспокоенность проблемами безопасности, заявил Дмитриев

Россия выражала обеспокоенность проблемами глобальной безопасности, этот вопрос нужно решать, заявил в эфире телеканала Newsmax глава РФПИ, спецпредставитель... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T01:56:00+03:00

2025-04-04T01:56:00+03:00

2025-04-04T02:28:00+03:00

россия

сша

вашингтон (штат)

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Россия выражала обеспокоенность проблемами глобальной безопасности, этот вопрос нужно решать, заявил в эфире телеканала Newsmax глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Я не хочу слишком углубляться в геополитику, но у России определенно есть своего рода обеспокоенность по глобальной безопасности. Она озвучила эту обеспокоенность по глобальной безопасности, и ее определенно нужно решать", - сообщил он по итогам переговоров с представителями администрации США в Вашингтоне. Дмитриев добавил, что "нет никаких сомнений в том, что Россия хочет быть ответственным глобальным игроком".

https://ria.ru/20250403/dialog-2009068490.html

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сша

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, вашингтон (штат), кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, в мире