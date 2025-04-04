https://ria.ru/20250404/dmitriev-2009232949.html
Россия выразила обеспокоенность проблемами безопасности, заявил Дмитриев
Россия выразила обеспокоенность проблемами безопасности, заявил Дмитриев - РИА Новости, 04.04.2025
Россия выразила обеспокоенность проблемами безопасности, заявил Дмитриев
Россия выражала обеспокоенность проблемами глобальной безопасности, этот вопрос нужно решать, заявил в эфире телеканала Newsmax глава РФПИ, спецпредставитель... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T01:56:00+03:00
2025-04-04T01:56:00+03:00
2025-04-04T02:28:00+03:00
россия
сша
вашингтон (штат)
кирилл дмитриев
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в мире
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Россия выражала обеспокоенность проблемами глобальной безопасности, этот вопрос нужно решать, заявил в эфире телеканала Newsmax глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Я не хочу слишком углубляться в геополитику, но у России определенно есть своего рода обеспокоенность по глобальной безопасности. Она озвучила эту обеспокоенность по глобальной безопасности, и ее определенно нужно решать", - сообщил он по итогам переговоров с представителями администрации США в Вашингтоне. Дмитриев добавил, что "нет никаких сомнений в том, что Россия хочет быть ответственным глобальным игроком".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, вашингтон (штат), кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, в мире
Россия, США, Вашингтон (штат), Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, В мире
Россия выразила обеспокоенность проблемами безопасности, заявил Дмитриев
Дмитриев: обеспокоенность России проблемами безопасности надо решить