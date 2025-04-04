https://ria.ru/20250404/dmitriev-2009232153.html

Дмитриев назвал Путина и Трампа историческими лидерами

Дмитриев назвал Путина и Трампа историческими лидерами - РИА Новости, 04.04.2025

Дмитриев назвал Путина и Трампа историческими лидерами

Президент России Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп являются историческими лидерами, которые могут работать вместе, добиваясь существенного... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T01:48:00+03:00

2025-04-04T01:48:00+03:00

2025-04-04T02:01:00+03:00

сша

россия

в мире

кирилл дмитриев

владимир путин

вашингтон (штат)

дональд трамп

российский фонд прямых инвестиций

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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп являются историческими лидерами, которые могут работать вместе, добиваясь существенного прогресса в отношениях между двумя странами, заявил в эфире телеканала Newsmax глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев."Он (Путин - ред.) является историческим лидером, как и президент Трамп является историческим лидером. Я думаю, что они действительно могут работать вместе, чтобы творить историю", - сообщил он по итогам переговоров с представителями администрации США в Вашингтоне.Дмитриев добавил, что лидеры могут добиться значительного прогресса в отношениях США и России.

https://ria.ru/20250404/dmitriev-2009231730.html

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россия

вашингтон (штат)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, россия, в мире, кирилл дмитриев, владимир путин, вашингтон (штат), дональд трамп, российский фонд прямых инвестиций