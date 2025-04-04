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Дмитриев назвал Путина и Трампа историческими лидерами - РИА Новости, 04.04.2025
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01:48 04.04.2025 (обновлено: 02:01 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/dmitriev-2009232153.html
Дмитриев назвал Путина и Трампа историческими лидерами
Дмитриев назвал Путина и Трампа историческими лидерами - РИА Новости, 04.04.2025
Дмитриев назвал Путина и Трампа историческими лидерами
Президент России Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп являются историческими лидерами, которые могут работать вместе, добиваясь существенного... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T01:48:00+03:00
2025-04-04T02:01:00+03:00
сша
россия
в мире
кирилл дмитриев
владимир путин
вашингтон (штат)
дональд трамп
российский фонд прямых инвестиций
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп являются историческими лидерами, которые могут работать вместе, добиваясь существенного прогресса в отношениях между двумя странами, заявил в эфире телеканала Newsmax глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев."Он (Путин - ред.) является историческим лидером, как и президент Трамп является историческим лидером. Я думаю, что они действительно могут работать вместе, чтобы творить историю", - сообщил он по итогам переговоров с представителями администрации США в Вашингтоне.Дмитриев добавил, что лидеры могут добиться значительного прогресса в отношениях США и России.
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сша, россия, в мире, кирилл дмитриев, владимир путин, вашингтон (штат), дональд трамп, российский фонд прямых инвестиций
США, Россия, В мире, Кирилл Дмитриев, Владимир Путин, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Российский фонд прямых инвестиций
Дмитриев назвал Путина и Трампа историческими лидерами

Дмитриев: Путин и Трамп могут добиться существенного прогресса в отношениях

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Фото : Администрация Президента России
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп являются историческими лидерами, которые могут работать вместе, добиваясь существенного прогресса в отношениях между двумя странами, заявил в эфире телеканала Newsmax глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Он (Путин - ред.) является историческим лидером, как и президент Трамп является историческим лидером. Я думаю, что они действительно могут работать вместе, чтобы творить историю", - сообщил он по итогам переговоров с представителями администрации США в Вашингтоне.
Дмитриев добавил, что лидеры могут добиться значительного прогресса в отношениях США и России.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Дмитриев назвал Путина человеком слова
01:39
 
СШАРоссияВ миреКирилл ДмитриевВладимир ПутинВашингтон (штат)Дональд ТрампРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
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