https://ria.ru/20250404/dmitriev-2009232153.html
Дмитриев назвал Путина и Трампа историческими лидерами
Дмитриев назвал Путина и Трампа историческими лидерами - РИА Новости, 04.04.2025
Дмитриев назвал Путина и Трампа историческими лидерами
Президент России Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп являются историческими лидерами, которые могут работать вместе, добиваясь существенного... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T01:48:00+03:00
2025-04-04T01:48:00+03:00
2025-04-04T02:01:00+03:00
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дональд трамп
российский фонд прямых инвестиций
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп являются историческими лидерами, которые могут работать вместе, добиваясь существенного прогресса в отношениях между двумя странами, заявил в эфире телеканала Newsmax глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев."Он (Путин - ред.) является историческим лидером, как и президент Трамп является историческим лидером. Я думаю, что они действительно могут работать вместе, чтобы творить историю", - сообщил он по итогам переговоров с представителями администрации США в Вашингтоне.Дмитриев добавил, что лидеры могут добиться значительного прогресса в отношениях США и России.
https://ria.ru/20250404/dmitriev-2009231730.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, в мире, кирилл дмитриев, владимир путин, вашингтон (штат), дональд трамп, российский фонд прямых инвестиций
США, Россия, В мире, Кирилл Дмитриев, Владимир Путин, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Российский фонд прямых инвестиций
Дмитриев назвал Путина и Трампа историческими лидерами
Дмитриев: Путин и Трамп могут добиться существенного прогресса в отношениях