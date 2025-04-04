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Дмитриев назвал Путина человеком слова - РИА Новости, 04.04.2025
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01:39 04.04.2025 (обновлено: 01:56 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/dmitriev-2009231730.html
Дмитриев назвал Путина человеком слова
Дмитриев назвал Путина человеком слова - РИА Новости, 04.04.2025
Дмитриев назвал Путина человеком слова
Президент России Владимир Путин является человеком слова, если он на что-то соглашается, то доводит это до конца, заявил в эфире телеканала Newsmax глава РФПИ,... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T01:39:00+03:00
2025-04-04T01:56:00+03:00
политика
владимир путин
россия
сша
вашингтон (штат)
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин является человеком слова, если он на что-то соглашается, то доводит это до конца, заявил в эфире телеканала Newsmax глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев."Он на самом деле является человеком своего слова. Многие пытаются поставить это под сомнение и подорвать, но я видел президента Путина, если он берет на себя какие-то обязательства, если он соглашается на что-то, это доводится до конца", - сообщил он по итогам переговоров с представителями администрации США в Вашингтоне.Дмитриев добавил, что Путин является тем лидером, который объединил Россию, наладил функционирование экономики и преобразил страну во многих отношениях.
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политика, владимир путин, россия, сша, вашингтон (штат), кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
Политика, Владимир Путин, Россия, США, Вашингтон (штат), Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций
Дмитриев назвал Путина человеком слова

Глава РФПИ Дмитриев: если Путин на что-то соглашается, он доводит это до конца

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин является человеком слова, если он на что-то соглашается, то доводит это до конца, заявил в эфире телеканала Newsmax глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Он на самом деле является человеком своего слова. Многие пытаются поставить это под сомнение и подорвать, но я видел президента Путина, если он берет на себя какие-то обязательства, если он соглашается на что-то, это доводится до конца", - сообщил он по итогам переговоров с представителями администрации США в Вашингтоне.
Дмитриев добавил, что Путин является тем лидером, который объединил Россию, наладил функционирование экономики и преобразил страну во многих отношениях.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Дмитриев назвал Путина и Трампа историческими лидерами
01:48
 
ПолитикаВладимир ПутинРоссияСШАВашингтон (штат)Кирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
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