https://ria.ru/20250404/dmitriev-2009231730.html

Дмитриев назвал Путина человеком слова

Дмитриев назвал Путина человеком слова - РИА Новости, 04.04.2025

Дмитриев назвал Путина человеком слова

Президент России Владимир Путин является человеком слова, если он на что-то соглашается, то доводит это до конца, заявил в эфире телеканала Newsmax глава РФПИ,... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T01:39:00+03:00

2025-04-04T01:39:00+03:00

2025-04-04T01:56:00+03:00

политика

владимир путин

россия

сша

вашингтон (штат)

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин является человеком слова, если он на что-то соглашается, то доводит это до конца, заявил в эфире телеканала Newsmax глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев."Он на самом деле является человеком своего слова. Многие пытаются поставить это под сомнение и подорвать, но я видел президента Путина, если он берет на себя какие-то обязательства, если он соглашается на что-то, это доводится до конца", - сообщил он по итогам переговоров с представителями администрации США в Вашингтоне.Дмитриев добавил, что Путин является тем лидером, который объединил Россию, наладил функционирование экономики и преобразил страну во многих отношениях.

https://ria.ru/20250404/dmitriev-2009232153.html

россия

сша

вашингтон (штат)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, владимир путин, россия, сша, вашингтон (штат), кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций