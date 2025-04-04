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Дмитриев назвал идею о том, что Россия может напасть на Европу, безумной - РИА Новости, 04.04.2025
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01:23 04.04.2025 (обновлено: 11:10 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/dmitriev-2009230630.html
Дмитриев назвал идею о том, что Россия может напасть на Европу, безумной
Дмитриев назвал идею о том, что Россия может напасть на Европу, безумной - РИА Новости, 04.04.2025
Дмитриев назвал идею о том, что Россия может напасть на Европу, безумной
Идея о том, что Россия может напасть на Европу, является безумной, заявил в эфире телеканала Fox News глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T01:23:00+03:00
2025-04-04T11:10:00+03:00
россия
европа
в мире
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
сша
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Идея о том, что Россия может напасть на Европу, является безумной, заявил в эфире телеканала Fox News глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев."Существует множество циркулирующих ложных и фейковых историй, например, о возможном наступлении России на Европу. Я хочу сказать, что это просто безумная идея", - сообщил он по итогам переговоров с представителями администрации США в Вашингтоне.
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россия, европа, в мире, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, сша
Россия, Европа, В мире, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, США
Дмитриев назвал идею о том, что Россия может напасть на Европу, безумной

Глава РФПИ Дмитриев назвал идею о том, что Россия нападет на Европу, безумной

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Идея о том, что Россия может напасть на Европу, является безумной, заявил в эфире телеканала Fox News глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Существует множество циркулирующих ложных и фейковых историй, например, о возможном наступлении России на Европу. Я хочу сказать, что это просто безумная идея", - сообщил он по итогам переговоров с представителями администрации США в Вашингтоне.
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РоссияЕвропаВ миреКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийСША
 
 
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