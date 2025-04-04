https://ria.ru/20250404/dmitriev-2009230630.html

Дмитриев назвал идею о том, что Россия может напасть на Европу, безумной

Дмитриев назвал идею о том, что Россия может напасть на Европу, безумной - РИА Новости, 04.04.2025

Дмитриев назвал идею о том, что Россия может напасть на Европу, безумной

Идея о том, что Россия может напасть на Европу, является безумной, заявил в эфире телеканала Fox News глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T01:23:00+03:00

2025-04-04T01:23:00+03:00

2025-04-04T11:10:00+03:00

россия

европа

в мире

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Идея о том, что Россия может напасть на Европу, является безумной, заявил в эфире телеканала Fox News глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев."Существует множество циркулирующих ложных и фейковых историй, например, о возможном наступлении России на Европу. Я хочу сказать, что это просто безумная идея", - сообщил он по итогам переговоров с представителями администрации США в Вашингтоне.

https://ria.ru/20250403/mid-2009076955.html

россия

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, европа, в мире, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, сша