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Дмитриев назвал идею о том, что Россия может напасть на Европу, безумной
Дмитриев назвал идею о том, что Россия может напасть на Европу, безумной - РИА Новости, 04.04.2025
Дмитриев назвал идею о том, что Россия может напасть на Европу, безумной
Идея о том, что Россия может напасть на Европу, является безумной, заявил в эфире телеканала Fox News глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T01:23:00+03:00
2025-04-04T01:23:00+03:00
2025-04-04T11:10:00+03:00
россия
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Идея о том, что Россия может напасть на Европу, является безумной, заявил в эфире телеканала Fox News глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев."Существует множество циркулирующих ложных и фейковых историй, например, о возможном наступлении России на Европу. Я хочу сказать, что это просто безумная идея", - сообщил он по итогам переговоров с представителями администрации США в Вашингтоне.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, европа, в мире, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, сша
Россия, Европа, В мире, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, США
Дмитриев назвал идею о том, что Россия может напасть на Европу, безумной
Глава РФПИ Дмитриев назвал идею о том, что Россия нападет на Европу, безумной