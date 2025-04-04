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Россия не просит облегчения западных санкций, заявил Дмитриев - РИА Новости, 04.04.2025
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01:21 04.04.2025 (обновлено: 11:11 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/dmitriev-2009230233.html
Россия не просит облегчения западных санкций, заявил Дмитриев
Россия не просит облегчения западных санкций, заявил Дмитриев - РИА Новости, 04.04.2025
Россия не просит облегчения западных санкций, заявил Дмитриев
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в интервью CNN заявил, что в ходе контактов в Вашингтоне не просил об облегчении западных санкций, но... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T01:21:00+03:00
2025-04-04T11:11:00+03:00
россия
вашингтон (штат)
сша
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в интервью CNN заявил, что в ходе контактов в Вашингтоне не просил об облегчении западных санкций, но если Штаты хотят деловых связей с Россией, это было бы закономерно. "Совсем нет", - сказал Дмитриев. По его словам, российская экономика в порядке. "Многие русские верят в то, что санкции - это хорошо для того, чтобы отвернуться от зависимости от Запада", - сказал он. "Мы не просим никакого ослабления санкций", - сказал Дмитриев. "Мы видим, как некоторые американские компании хотят вернуться. И если частью этого возвращения будет некоторое ослабление санкций, думаю, это было бы хорошим шагом, но хорошим шагом со стороны Америки", - добавил он. Как заявил Дмитриев, с США обсуждается, хотят ли Штаты иметь больше деловых отношений с РФ, тогда ослабление санкций было бы закономерным.
https://ria.ru/20250404/ssha-2009228443.html
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россия, вашингтон (штат), сша, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, в мире
Россия, Вашингтон (штат), США, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, В мире
Россия не просит облегчения западных санкций, заявил Дмитриев

Дмитриев: если США хотят связей с Россией, было бы закономерно облегчить санкции

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев проводит брифинг по итогам переговоров с представителями администрации США в Вашингтоне
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев проводит брифинг по итогам переговоров с представителями администрации США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев проводит брифинг по итогам переговоров с представителями администрации США в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в интервью CNN заявил, что в ходе контактов в Вашингтоне не просил об облегчении западных санкций, но если Штаты хотят деловых связей с Россией, это было бы закономерно.
"Совсем нет", - сказал Дмитриев.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
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По его словам, российская экономика в порядке. "Многие русские верят в то, что санкции - это хорошо для того, чтобы отвернуться от зависимости от Запада", - сказал он.
"Мы не просим никакого ослабления санкций", - сказал Дмитриев.
"Мы видим, как некоторые американские компании хотят вернуться. И если частью этого возвращения будет некоторое ослабление санкций, думаю, это было бы хорошим шагом, но хорошим шагом со стороны Америки", - добавил он.
Как заявил Дмитриев, с США обсуждается, хотят ли Штаты иметь больше деловых отношений с РФ, тогда ослабление санкций было бы закономерным.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
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РоссияВашингтон (штат)СШАКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийВ мире
 
 
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