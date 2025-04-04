https://ria.ru/20250404/dmitriev-2009230233.html
Россия не просит облегчения западных санкций, заявил Дмитриев
Россия не просит облегчения западных санкций, заявил Дмитриев - РИА Новости, 04.04.2025
Россия не просит облегчения западных санкций, заявил Дмитриев
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в интервью CNN заявил, что в ходе контактов в Вашингтоне не просил об облегчении западных санкций, но... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T01:21:00+03:00
2025-04-04T01:21:00+03:00
2025-04-04T11:11:00+03:00
россия
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в интервью CNN заявил, что в ходе контактов в Вашингтоне не просил об облегчении западных санкций, но если Штаты хотят деловых связей с Россией, это было бы закономерно. "Совсем нет", - сказал Дмитриев. По его словам, российская экономика в порядке. "Многие русские верят в то, что санкции - это хорошо для того, чтобы отвернуться от зависимости от Запада", - сказал он. "Мы не просим никакого ослабления санкций", - сказал Дмитриев. "Мы видим, как некоторые американские компании хотят вернуться. И если частью этого возвращения будет некоторое ослабление санкций, думаю, это было бы хорошим шагом, но хорошим шагом со стороны Америки", - добавил он. Как заявил Дмитриев, с США обсуждается, хотят ли Штаты иметь больше деловых отношений с РФ, тогда ослабление санкций было бы закономерным.
https://ria.ru/20250404/ssha-2009228443.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вашингтон (штат), сша, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, в мире
Россия, Вашингтон (штат), США, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, В мире
Россия не просит облегчения западных санкций, заявил Дмитриев
Дмитриев: если США хотят связей с Россией, было бы закономерно облегчить санкции