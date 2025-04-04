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Российская экономика функционирует, несмотря на санкции, заявил Дмитриев - РИА Новости, 04.04.2025
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01:14 04.04.2025 (обновлено: 01:46 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/dmitriev-2009230121.html
Российская экономика функционирует, несмотря на санкции, заявил Дмитриев
Российская экономика функционирует, несмотря на санкции, заявил Дмитриев - РИА Новости, 04.04.2025
Российская экономика функционирует, несмотря на санкции, заявил Дмитриев
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в интервью CNN по итогам визита в Вашингтон заявил, что экономика России функционирует, несмотря на... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T01:14:00+03:00
2025-04-04T01:46:00+03:00
россия
вашингтон (штат)
в мире
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в интервью CNN по итогам визита в Вашингтон заявил, что экономика России функционирует, несмотря на западные санкции.По его словам, российская экономика в порядке. "Многие русские верят в то, что санкции - это хорошо для того, чтобы отвернуться от зависимости от Запада", - сказал он.
https://ria.ru/20250404/dmitriev-2009231820.html
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россия, вашингтон (штат), в мире, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
Россия, Вашингтон (штат), В мире, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций
Российская экономика функционирует, несмотря на санкции, заявил Дмитриев

Глава РФПИ Дмитриев: российская экономика функционирует, несмотря на санкции

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в интервью CNN по итогам визита в Вашингтон заявил, что экономика России функционирует, несмотря на западные санкции.
По его словам, российская экономика в порядке. "Многие русские верят в то, что санкции - это хорошо для того, чтобы отвернуться от зависимости от Запада", - сказал он.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев проводит брифинг по итогам переговоров с представителями администрации США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Глава РФПИ рассказал, когда могут отменить антироссийские санкции
01:42
 
РоссияВашингтон (штат)В миреКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
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