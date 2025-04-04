https://ria.ru/20250404/dmitriev-2009230121.html

Российская экономика функционирует, несмотря на санкции, заявил Дмитриев

Российская экономика функционирует, несмотря на санкции, заявил Дмитриев - РИА Новости, 04.04.2025

Российская экономика функционирует, несмотря на санкции, заявил Дмитриев

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в интервью CNN по итогам визита в Вашингтон заявил, что экономика России функционирует, несмотря на... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T01:14:00+03:00

2025-04-04T01:14:00+03:00

2025-04-04T01:46:00+03:00

россия

вашингтон (штат)

в мире

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/17/2001157827_234:216:3065:1809_1920x0_80_0_0_e363ace51d4f6de23f1e9b06266b8424.jpg

ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в интервью CNN по итогам визита в Вашингтон заявил, что экономика России функционирует, несмотря на западные санкции.По его словам, российская экономика в порядке. "Многие русские верят в то, что санкции - это хорошо для того, чтобы отвернуться от зависимости от Запада", - сказал он.

https://ria.ru/20250404/dmitriev-2009231820.html

россия

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вашингтон (штат), в мире, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций