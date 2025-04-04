https://ria.ru/20250404/dmitriev-2009230121.html
Российская экономика функционирует, несмотря на санкции, заявил Дмитриев
Российская экономика функционирует, несмотря на санкции, заявил Дмитриев - РИА Новости, 04.04.2025
Российская экономика функционирует, несмотря на санкции, заявил Дмитриев
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в интервью CNN по итогам визита в Вашингтон заявил, что экономика России функционирует, несмотря на... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T01:14:00+03:00
2025-04-04T01:14:00+03:00
2025-04-04T01:46:00+03:00
россия
вашингтон (штат)
в мире
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/17/2001157827_234:216:3065:1809_1920x0_80_0_0_e363ace51d4f6de23f1e9b06266b8424.jpg
ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в интервью CNN по итогам визита в Вашингтон заявил, что экономика России функционирует, несмотря на западные санкции.По его словам, российская экономика в порядке. "Многие русские верят в то, что санкции - это хорошо для того, чтобы отвернуться от зависимости от Запада", - сказал он.
https://ria.ru/20250404/dmitriev-2009231820.html
россия
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/17/2001157827_324:0:3055:2048_1920x0_80_0_0_429102c40c433ebfe3ad117300fbb86e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вашингтон (штат), в мире, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
Россия, Вашингтон (штат), В мире, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций
Российская экономика функционирует, несмотря на санкции, заявил Дмитриев
Глава РФПИ Дмитриев: российская экономика функционирует, несмотря на санкции