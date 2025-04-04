https://ria.ru/20250404/dmitriev-2009226331.html

С американцами важно говорить на одном языке, заявил Дмитриев

С американцами важно говорить на одном языке, заявил Дмитриев - РИА Новости, 04.04.2025

С американцами важно говорить на одном языке, заявил Дмитриев

С США важно говорить на одном языке и понимать их озабоченности, но исходить из интересов России, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T00:22:00+03:00

2025-04-04T00:22:00+03:00

2025-04-04T09:11:00+03:00

россия

в мире

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

сша

вашингтон (штат)

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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. С США важно говорить на одном языке и понимать их озабоченности, но исходить из интересов России, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев."Мы считаем, что говорить с американцами на одном языке, понимать их озабоченности, понимать что их волнует, но при этом исходить из интересов России, того что выгодно России, - это безусловно крайне важно. Это не только вопросы инвестиций, но это вопросы последовательного восстановления отношений России и США", - сообщил он журналистам в Вашингтоне.

https://ria.ru/20250404/dmitriev-2009226066.html

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сша

вашингтон (штат)

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, в мире, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, сша, вашингтон (штат)