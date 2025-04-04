https://ria.ru/20250404/dmitriev-2009226331.html
С американцами важно говорить на одном языке, заявил Дмитриев
С американцами важно говорить на одном языке, заявил Дмитриев - РИА Новости, 04.04.2025
С американцами важно говорить на одном языке, заявил Дмитриев
С США важно говорить на одном языке и понимать их озабоченности, но исходить из интересов России, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T00:22:00+03:00
2025-04-04T00:22:00+03:00
2025-04-04T09:11:00+03:00
россия
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кирилл дмитриев
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. С США важно говорить на одном языке и понимать их озабоченности, но исходить из интересов России, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев."Мы считаем, что говорить с американцами на одном языке, понимать их озабоченности, понимать что их волнует, но при этом исходить из интересов России, того что выгодно России, - это безусловно крайне важно. Это не только вопросы инвестиций, но это вопросы последовательного восстановления отношений России и США", - сообщил он журналистам в Вашингтоне.
https://ria.ru/20250404/dmitriev-2009226066.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, сша, вашингтон (штат)
Россия, В мире, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, США, Вашингтон (штат)
С американцами важно говорить на одном языке, заявил Дмитриев
Дмитриев: с американцами важно говорить на одном языке, понимая их озабоченности