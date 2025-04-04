https://ria.ru/20250404/dmitriev-2009226066.html
Дмитриев надеется, что других представителей России тоже пригласят в США
Дмитриев надеется, что других представителей России тоже пригласят в США - РИА Новости, 04.04.2025
Дмитриев надеется, что других представителей России тоже пригласят в США
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев по итогам переговоров в... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T00:15:00+03:00
2025-04-04T00:15:00+03:00
2025-04-04T00:27:00+03:00
в мире
россия
вашингтон (штат)
сша
российский фонд прямых инвестиций
кирилл дмитриев
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев по итогам переговоров в Вашингтоне выразил надежду, что другие представители России также будут приглашены в США."Очень важно, что пригласили, соответственно, в том числе, меня. Я надеюсь, что будут также приглашены и другие представители России в Соединённые Штаты", - сообщил он журналистам в Вашингтоне.
https://ria.ru/20250404/dmitriev-2009224926.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, вашингтон (штат), сша, российский фонд прямых инвестиций, кирилл дмитриев
В мире, Россия, Вашингтон (штат), США, Российский фонд прямых инвестиций, Кирилл Дмитриев
Дмитриев надеется, что других представителей России тоже пригласят в США
Глава РФПИ Дмитриев надеется, что в США пригласят и других представителей России