https://ria.ru/20250404/dmitriev-2009226066.html

Дмитриев надеется, что других представителей России тоже пригласят в США

Дмитриев надеется, что других представителей России тоже пригласят в США - РИА Новости, 04.04.2025

Дмитриев надеется, что других представителей России тоже пригласят в США

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев по итогам переговоров в... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T00:15:00+03:00

2025-04-04T00:15:00+03:00

2025-04-04T00:27:00+03:00

в мире

россия

вашингтон (штат)

сша

российский фонд прямых инвестиций

кирилл дмитриев

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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев по итогам переговоров в Вашингтоне выразил надежду, что другие представители России также будут приглашены в США."Очень важно, что пригласили, соответственно, в том числе, меня. Я надеюсь, что будут также приглашены и другие представители России в Соединённые Штаты", - сообщил он журналистам в Вашингтоне.

https://ria.ru/20250404/dmitriev-2009224926.html

россия

вашингтон (штат)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, вашингтон (штат), сша, российский фонд прямых инвестиций, кирилл дмитриев