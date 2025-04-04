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Дмитриев надеется, что других представителей России тоже пригласят в США - РИА Новости, 04.04.2025
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00:15 04.04.2025 (обновлено: 00:27 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/dmitriev-2009226066.html
Дмитриев надеется, что других представителей России тоже пригласят в США
Дмитриев надеется, что других представителей России тоже пригласят в США - РИА Новости, 04.04.2025
Дмитриев надеется, что других представителей России тоже пригласят в США
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев по итогам переговоров в... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T00:15:00+03:00
2025-04-04T00:27:00+03:00
в мире
россия
вашингтон (штат)
сша
российский фонд прямых инвестиций
кирилл дмитриев
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев по итогам переговоров в Вашингтоне выразил надежду, что другие представители России также будут приглашены в США."Очень важно, что пригласили, соответственно, в том числе, меня. Я надеюсь, что будут также приглашены и другие представители России в Соединённые Штаты", - сообщил он журналистам в Вашингтоне.
https://ria.ru/20250404/dmitriev-2009224926.html
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вашингтон (штат)
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в мире, россия, вашингтон (штат), сша, российский фонд прямых инвестиций, кирилл дмитриев
В мире, Россия, Вашингтон (штат), США, Российский фонд прямых инвестиций, Кирилл Дмитриев
Дмитриев надеется, что других представителей России тоже пригласят в США

Глава РФПИ Дмитриев надеется, что в США пригласят и других представителей России

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев по итогам переговоров в Вашингтоне выразил надежду, что другие представители России также будут приглашены в США.
"Очень важно, что пригласили, соответственно, в том числе, меня. Я надеюсь, что будут также приглашены и другие представители России в Соединённые Штаты", - сообщил он журналистам в Вашингтоне.
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Глава РФПИ пригласил американских коллег в Россию
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В миреРоссияВашингтон (штат)СШАРоссийский фонд прямых инвестицийКирилл Дмитриев
 
 
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