https://ria.ru/20250404/dmitriev-2009225801.html

России и США потребуется еще несколько встреч, заявил Дмитриев

России и США потребуется еще несколько встреч, заявил Дмитриев - РИА Новости, 04.04.2025

России и США потребуется еще несколько встреч, заявил Дмитриев

России и США потребуется еще ряд встреч, чтобы разрешить все разногласия между сторонами, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T00:10:00+03:00

2025-04-04T00:10:00+03:00

2025-04-04T00:10:00+03:00

россия

сша

вашингтон (штат)

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950926160_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_9d0a58d8fe5e6b57a08eb7965d5d289b.jpg

ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. России и США потребуется еще ряд встреч, чтобы разрешить все разногласия между сторонами, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Потребуется ещё ряд встреч для того, чтобы решить все наши разногласия, но главное, что мы видим позитивный созидательный настрой, безусловно, администрации президента (США Дональда - ред.) Трампа, ключевых его представителей", - сообщил он журналистам в Вашингтоне. Он добавил, что между сторонами уже достигнут "значимый прогресс".

https://ria.ru/20250403/rfpi-2009222948.html

россия

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, вашингтон (штат), кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, в мире