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Глава РФПИ пригласил американских коллег в Россию - РИА Новости, 04.04.2025
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00:00 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/dmitriev-2009224926.html
Глава РФПИ пригласил американских коллег в Россию
Глава РФПИ пригласил американских коллег в Россию - РИА Новости, 04.04.2025
Глава РФПИ пригласил американских коллег в Россию
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что приглашает американских коллег посетить Россию. РИА Новости, 04.04.2025
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россия
сша
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
в мире
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ВАШИНГТОН, 3 апр – РИА Новости. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что приглашает американских коллег посетить Россию. "Мы приглашаем наших коллег посетить нас в России", – сказал Дмитриев журналистам по итогам переговоров с представителями властей США.
https://ria.ru/20250403/rfpi-2009222948.html
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россия, сша, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, в мире
Россия, США, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, В мире
Глава РФПИ пригласил американских коллег в Россию

Глава РФПИ Дмитриев заявил, что пригласил американских коллег посетить Россию

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГлава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 апр – РИА Новости. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что приглашает американских коллег посетить Россию.
"Мы приглашаем наших коллег посетить нас в России", – сказал Дмитриев журналистам по итогам переговоров с представителями властей США.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев проводит брифинг по итогам переговоров с представителями администрации США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Глава РФПИ рассказал об итогах визита в Вашингтон
Вчера, 23:44
 
РоссияСШАКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийВ мире
 
 
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