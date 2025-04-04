https://ria.ru/20250404/dmitriev-2009224926.html

Глава РФПИ пригласил американских коллег в Россию

Глава РФПИ пригласил американских коллег в Россию - РИА Новости, 04.04.2025

Глава РФПИ пригласил американских коллег в Россию

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что приглашает американских коллег посетить Россию. РИА Новости, 04.04.2025

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россия

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кирилл дмитриев

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ВАШИНГТОН, 3 апр – РИА Новости. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что приглашает американских коллег посетить Россию. "Мы приглашаем наших коллег посетить нас в России", – сказал Дмитриев журналистам по итогам переговоров с представителями властей США.

https://ria.ru/20250403/rfpi-2009222948.html

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2025

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россия, сша, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, в мире