https://ria.ru/20250404/diplomatiya-2009238773.html

Российский посол уверен, что в мае в Москве состоится встреча Путина и Фицо

Российский посол уверен, что в мае в Москве состоится встреча Путина и Фицо - РИА Новости, 04.04.2025

Российский посол уверен, что в мае в Москве состоится встреча Путина и Фицо

Российский посол в Словакии Игорь Братчиков в интервью "Известиям" выразил уверенность, что в ходе торжественных мероприятий в мае в Москве состоится встреча... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T03:23:00+03:00

2025-04-04T03:23:00+03:00

2025-04-04T03:26:00+03:00

россия

словакия

москва

роберт фицо

игорь братчиков

владимир путин

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Российский посол в Словакии Игорь Братчиков в интервью "Известиям" выразил уверенность, что в ходе торжественных мероприятий в мае в Москве состоится встреча президента РФ Владимира Путина и премьера Словакии Роберта Фицо. В конце января Фицо подтверждал свое намерение посетить Россию в мае для участия в мероприятиях по случаю 80-летия Победы. Говоря о визите словацкой делегации, российский посол подчеркнул, что "подготовка вступила сейчас в горячую фазу". "Формируется сопровождение премьера Фицо, он уже заявил, что с ним действительно поедет большая делегация", - сказал Братчиков "Известиям". Посол РФ также выразил уверенность, что в ходе мероприятий состоится встреча Путина и Фицо. "Не буду предвосхищать, но абсолютно уверен, что контакт состоится во время торжественных мероприятий в Москве", - заявил дипломат.

https://ria.ru/20241127/fitso-1985977709.html

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словакия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, словакия, москва, роберт фицо, игорь братчиков, владимир путин