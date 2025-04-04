https://ria.ru/20250404/diplomatiya-2009238773.html
Российский посол уверен, что в мае в Москве состоится встреча Путина и Фицо
Российский посол уверен, что в мае в Москве состоится встреча Путина и Фицо - РИА Новости, 04.04.2025
Российский посол уверен, что в мае в Москве состоится встреча Путина и Фицо
Российский посол в Словакии Игорь Братчиков в интервью "Известиям" выразил уверенность, что в ходе торжественных мероприятий в мае в Москве состоится встреча... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T03:23:00+03:00
2025-04-04T03:23:00+03:00
2025-04-04T03:26:00+03:00
россия
словакия
москва
роберт фицо
игорь братчиков
владимир путин
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Российский посол в Словакии Игорь Братчиков в интервью "Известиям" выразил уверенность, что в ходе торжественных мероприятий в мае в Москве состоится встреча президента РФ Владимира Путина и премьера Словакии Роберта Фицо. В конце января Фицо подтверждал свое намерение посетить Россию в мае для участия в мероприятиях по случаю 80-летия Победы. Говоря о визите словацкой делегации, российский посол подчеркнул, что "подготовка вступила сейчас в горячую фазу". "Формируется сопровождение премьера Фицо, он уже заявил, что с ним действительно поедет большая делегация", - сказал Братчиков "Известиям". Посол РФ также выразил уверенность, что в ходе мероприятий состоится встреча Путина и Фицо. "Не буду предвосхищать, но абсолютно уверен, что контакт состоится во время торжественных мероприятий в Москве", - заявил дипломат.
https://ria.ru/20241127/fitso-1985977709.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, словакия, москва, роберт фицо, игорь братчиков, владимир путин
Россия, Словакия, Москва, Роберт Фицо, Игорь Братчиков, Владимир Путин
Российский посол уверен, что в мае в Москве состоится встреча Путина и Фицо
Посол Братчиков: Фицо и Путин могут встретиться во время празднования Дня Победы
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости.
Российский посол в Словакии Игорь Братчиков в интервью "Известиям"
выразил уверенность, что в ходе торжественных мероприятий в мае в Москве состоится встреча президента РФ Владимира Путина и премьера Словакии Роберта Фицо.
В конце января Фицо подтверждал свое намерение посетить Россию в мае для участия в мероприятиях по случаю 80-летия Победы.
Говоря о визите словацкой делегации, российский посол подчеркнул, что "подготовка вступила сейчас в горячую фазу".
"Формируется сопровождение премьера Фицо, он уже заявил, что с ним действительно поедет большая делегация", - сказал Братчиков "Известиям".
Посол РФ также выразил уверенность, что в ходе мероприятий состоится встреча Путина и Фицо.
"Не буду предвосхищать, но абсолютно уверен, что контакт состоится во время торжественных мероприятий в Москве", - заявил дипломат.