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Российский посол уверен, что в мае в Москве состоится встреча Путина и Фицо - РИА Новости, 04.04.2025
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03:23 04.04.2025 (обновлено: 03:26 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/diplomatiya-2009238773.html
Российский посол уверен, что в мае в Москве состоится встреча Путина и Фицо
Российский посол уверен, что в мае в Москве состоится встреча Путина и Фицо - РИА Новости, 04.04.2025
Российский посол уверен, что в мае в Москве состоится встреча Путина и Фицо
Российский посол в Словакии Игорь Братчиков в интервью "Известиям" выразил уверенность, что в ходе торжественных мероприятий в мае в Москве состоится встреча... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T03:23:00+03:00
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словакия
москва
роберт фицо
игорь братчиков
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Российский посол в Словакии Игорь Братчиков в интервью "Известиям" выразил уверенность, что в ходе торжественных мероприятий в мае в Москве состоится встреча президента РФ Владимира Путина и премьера Словакии Роберта Фицо. В конце января Фицо подтверждал свое намерение посетить Россию в мае для участия в мероприятиях по случаю 80-летия Победы. Говоря о визите словацкой делегации, российский посол подчеркнул, что "подготовка вступила сейчас в горячую фазу". "Формируется сопровождение премьера Фицо, он уже заявил, что с ним действительно поедет большая делегация", - сказал Братчиков "Известиям". Посол РФ также выразил уверенность, что в ходе мероприятий состоится встреча Путина и Фицо. "Не буду предвосхищать, но абсолютно уверен, что контакт состоится во время торжественных мероприятий в Москве", - заявил дипломат.
https://ria.ru/20241127/fitso-1985977709.html
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россия, словакия, москва, роберт фицо, игорь братчиков, владимир путин
Россия, Словакия, Москва, Роберт Фицо, Игорь Братчиков, Владимир Путин
Российский посол уверен, что в мае в Москве состоится встреча Путина и Фицо

Посол Братчиков: Фицо и Путин могут встретиться во время празднования Дня Победы

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Роберт Фицо
Владимир Путин и Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин и Роберт Фицо. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Российский посол в Словакии Игорь Братчиков в интервью "Известиям" выразил уверенность, что в ходе торжественных мероприятий в мае в Москве состоится встреча президента РФ Владимира Путина и премьера Словакии Роберта Фицо.
В конце января Фицо подтверждал свое намерение посетить Россию в мае для участия в мероприятиях по случаю 80-летия Победы.
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Говоря о визите словацкой делегации, российский посол подчеркнул, что "подготовка вступила сейчас в горячую фазу".
"Формируется сопровождение премьера Фицо, он уже заявил, что с ним действительно поедет большая делегация", - сказал Братчиков "Известиям".
Посол РФ также выразил уверенность, что в ходе мероприятий состоится встреча Путина и Фицо.
"Не буду предвосхищать, но абсолютно уверен, что контакт состоится во время торжественных мероприятий в Москве", - заявил дипломат.
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РоссияСловакияМоскваРоберт ФицоИгорь БратчиковВладимир Путин
 
 
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