https://ria.ru/20250404/deripaska-2009407073.html

На Украине конфисковали активы, якобы принадлежавшие Дерипаске

На Украине конфисковали активы, якобы принадлежавшие Дерипаске - РИА Новости, 04.04.2025

На Украине конфисковали активы, якобы принадлежавшие Дерипаске

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины принял решение о конфискации активов стоимостью более 2 миллиардов гривен (48,7 миллиона долларов), которые якобы... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T17:58:00+03:00

2025-04-04T17:58:00+03:00

2025-04-04T17:58:00+03:00

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины принял решение о конфискации активов стоимостью более 2 миллиардов гривен (48,7 миллиона долларов), которые якобы принадлежат российскому предпринимателю Олегу Дерипаске, сообщает в пятницу украинское министерство юстиции в своем Telegram-канале.Служба безопасности Украины 29 января сообщила об аресте промышленной продукции и сырья стоимостью 50,2 миллиона долларов, которые якобы принадлежали Дерипаске. "ВАКС удовлетворил второй иск министерства юстиции Украины к Олегу Дерипаске и объединенной компании "РУСАЛ" относительно применения санкции в виде взыскания в доход государства активов подсанкционных лиц на более чем 2 миллиарда гривен… Суд постановил взыскать более 440 тысяч тонн бокситов и 110 тысяч тонн глинозема, которые принадлежали подконтрольной санкционным лицам швейцарской компании RS International GmbH", - говорится в сообщении минюста.В феврале 2023 года Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о национализации активов, принадлежащих Дерипаске на сумму в 273 миллиона долларов. СБУ ссылалась на решение Высшего антикоррупционного суда, удовлетворившего иск минюста о передаче в госсобственность Украины предприятий, принадлежавших Дерипаске. Сообщалось, что решение суда касается Николаевского глиноземного завода, а также компаний по добыче полезных ископаемых - "Глуховский карьер кварцитов", "Хустский карьер" и "Жежеловский карьер".

https://ria.ru/20240405/ukraina-1937993777.html

https://ria.ru/20250212/deripaska-1998897859.html

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в мире, украина, олег дерипаска, служба безопасности украины, русал