https://ria.ru/20250404/defolt-2009442560.html

Глава Минфина США признал, что обеспокоен огромным объемом госдолга

Глава Минфина США признал, что обеспокоен огромным объемом госдолга - РИА Новости, 04.04.2025

Глава Минфина США признал, что обеспокоен огромным объемом госдолга

Министр финансов США Скотт Бессент признал, что обеспокоен огромным объемом госдолга страны, но исключил вероятность наступления дефолта. РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T21:18:00+03:00

2025-04-04T21:18:00+03:00

2025-04-04T21:33:00+03:00

сша

экономика

в мире

минфин сша

скотт бессент

такер карлсон

министерство финансов сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151459/85/1514598577_0:163:3063:1886_1920x0_80_0_0_ba1314b48ab5169b0f38d8c9b67933d5.jpg

ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент признал, что обеспокоен огромным объемом госдолга страны, но исключил вероятность наступления дефолта."Я по-прежнему беспокоюсь, что у нас есть огромный объем долга в обращении, и я беспокоюсь, что мы не сможем провести разумные сокращения", - сказал он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.При этом Бессент выразил уверенность, что стране не грозит дефолт."Людям не нужно говорить, что США вышли из-под контроля, что США собираются объявить дефолт. Это не так", - откатил министр.В марте бюджетное управление конгресса США заявило, что американское правительство может столкнуться с дефолтом к августу или сентябрю в том случае, если не будет повышен потолок госдолга.Ранее аналитики Двухпартийного политического центра (Bipartisan Policy Center) опубликовали прогноз, что дефолт по госдолгу США может произойти между серединой июля и началом октября.

https://ria.ru/20250404/peskov-2009305573.html

https://ria.ru/20250404/poshliny-2009417839.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, экономика, в мире, минфин сша, скотт бессент, такер карлсон, министерство финансов сша