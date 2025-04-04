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Глава Минфина США признал, что обеспокоен огромным объемом госдолга
Глава Минфина США признал, что обеспокоен огромным объемом госдолга - РИА Новости, 04.04.2025
Глава Минфина США признал, что обеспокоен огромным объемом госдолга
Министр финансов США Скотт Бессент признал, что обеспокоен огромным объемом госдолга страны, но исключил вероятность наступления дефолта. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T21:18:00+03:00
2025-04-04T21:18:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент признал, что обеспокоен огромным объемом госдолга страны, но исключил вероятность наступления дефолта."Я по-прежнему беспокоюсь, что у нас есть огромный объем долга в обращении, и я беспокоюсь, что мы не сможем провести разумные сокращения", - сказал он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.При этом Бессент выразил уверенность, что стране не грозит дефолт."Людям не нужно говорить, что США вышли из-под контроля, что США собираются объявить дефолт. Это не так", - откатил министр.В марте бюджетное управление конгресса США заявило, что американское правительство может столкнуться с дефолтом к августу или сентябрю в том случае, если не будет повышен потолок госдолга.Ранее аналитики Двухпартийного политического центра (Bipartisan Policy Center) опубликовали прогноз, что дефолт по госдолгу США может произойти между серединой июля и началом октября.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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США, Экономика, В мире, Минфин США, Скотт Бессент, Такер Карлсон, Министерство финансов США
Глава Минфина США признал, что обеспокоен огромным объемом госдолга
Минфин США обеспокоен объемом госдолга, но исключает вероятность дефолта