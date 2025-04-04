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Украина и Франция могут запустить проекты по возобновляемой энергетике - РИА Новости, 04.04.2025
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19:12 04.04.2025 (обновлено: 19:13 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/chaes-2009424734.html
Украина и Франция могут запустить проекты по возобновляемой энергетике
Украина и Франция могут запустить проекты по возобновляемой энергетике - РИА Новости, 04.04.2025
Украина и Франция могут запустить проекты по возобновляемой энергетике
Украина и Франция рассматривают возможность запуска проектов по возобновляемой энергетике в Чернобыльской зоне отчуждения, сообщило в пятницу украинское... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T19:12:00+03:00
2025-04-04T19:13:00+03:00
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украина
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Украина и Франция рассматривают возможность запуска проектов по возобновляемой энергетике в Чернобыльской зоне отчуждения, сообщило в пятницу украинское министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов. В министерстве сообщили, что министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук и спецуполномоченный президента Франции по вопросам помощи и восстановления Украины Пьер Эльброн посетили Чернобыльскую зону. "Цель визита - осмотреть возможности для инвестирования в возобновляемую энергетику в зоне отчуждения", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства. В украинском министерстве напомнили, что в феврале 2025 года уже обсуждалось партнерство с французской стороной. Тогда Эльброн отметил, что французские компании провели предварительный анализ и отметили большой потенциал для развития "зеленой энергетики" на этой территории.
https://ria.ru/20250404/ukraina-2009413913.html
https://ria.ru/20250404/ukraina-2009407571.html
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в мире, украина, франция
В мире, Украина, Франция
Украина и Франция могут запустить проекты по возобновляемой энергетике

Киев и Париж обсуждают проекты по возобновляемой энергетике в зоне ЧАЭС

© AP Photo / Efrem LukatskyЧернобыльская АЭС, Украина
Чернобыльская АЭС, Украина - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Чернобыльская АЭС, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Украина и Франция рассматривают возможность запуска проектов по возобновляемой энергетике в Чернобыльской зоне отчуждения, сообщило в пятницу украинское министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.
В министерстве сообщили, что министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук и спецуполномоченный президента Франции по вопросам помощи и восстановления Украины Пьер Эльброн посетили Чернобыльскую зону.
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"Цель визита - осмотреть возможности для инвестирования в возобновляемую энергетику в зоне отчуждения", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.
В украинском министерстве напомнили, что в феврале 2025 года уже обсуждалось партнерство с французской стороной. Тогда Эльброн отметил, что французские компании провели предварительный анализ и отметили большой потенциал для развития "зеленой энергетики" на этой территории.
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