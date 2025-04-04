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Премьер Британии обсудит с лидерами других стран американские пошлины - РИА Новости, 04.04.2025
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16:12 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/britaniya-2009372187.html
Премьер Британии обсудит с лидерами других стран американские пошлины
Премьер Британии обсудит с лидерами других стран американские пошлины - РИА Новости, 04.04.2025
Премьер Британии обсудит с лидерами других стран американские пошлины
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудит на выходных с лидерами других стран ситуацию вокруг введенных США пошлин на импорт, приводит слова... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T16:12:00+03:00
2025-04-04T16:12:00+03:00
сша
великобритания
кир стармер
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудит на выходных с лидерами других стран ситуацию вокруг введенных США пошлин на импорт, приводит слова официального представителя Даунинг-стрит газета Guardian."Мы прекрасно осведомлены о том, что глобальный экономический ландшафт меняется. Это означает, что мы должны еще теснее работать с другими странами для поддержания стабильности и укрепления наших партнерств за границей. И премьер-министр будет на выходных обсуждать это с международными лидерами", - приводит слова представителя газета Guardian. Как отмечает телеканал Sky News, речь, скорее всего, идет о телефонных или видеозвонках, а не о каком-либо саммите. Ранее президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран и экономик. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство торговых партнеров столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
https://ria.ru/20250404/evropa-2009319961.html
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сша, великобритания, кир стармер, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Великобритания, Кир Стармер, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Премьер Британии обсудит с лидерами других стран американские пошлины

Стармер обсудит с лидерами других стран ситуацию вокруг американских пошлин

© AP Photo / Adrian DennisПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© AP Photo / Adrian Dennis
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер . Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудит на выходных с лидерами других стран ситуацию вокруг введенных США пошлин на импорт, приводит слова официального представителя Даунинг-стрит газета Guardian.
«
"Мы прекрасно осведомлены о том, что глобальный экономический ландшафт меняется. Это означает, что мы должны еще теснее работать с другими странами для поддержания стабильности и укрепления наших партнерств за границей. И премьер-министр будет на выходных обсуждать это с международными лидерами", - приводит слова представителя газета Guardian.
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Как отмечает телеканал Sky News, речь, скорее всего, идет о телефонных или видеозвонках, а не о каком-либо саммите.
Ранее президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран и экономик. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство торговых партнеров столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
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СШАВеликобританияКир СтармерДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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