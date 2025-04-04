https://ria.ru/20250404/britaniya-2009181789.html

Что ждет россиян в Британии

Что ждет россиян в Британии - РИА Новости, 04.04.2025

Что ждет россиян в Британии

В Лондоне не смутились датой 1 апреля (Трамп предпочел объявить о введении своих "освободительных" тарифов 2 апреля), что говорит об отсутствии у правящих... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T08:00:00+03:00

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В Лондоне не смутились датой 1 апреля (Трамп предпочел объявить о введении своих "освободительных" тарифов 2 апреля), что говорит об отсутствии у правящих лейбористов чувства юмора, и объявили в этот день об учреждении в рамках Закона о национальной безопасности 2023 года "плана регистрации иностранного влияния".Он вводится в действие с 1 июля этого года и состоит из двух уровней — политического и усиленного. Последний распространяется на любую деятельность в интересах иностранных держав, которая "может создавать риски для безопасности и интересов Соединенного Королевства". Одновременно объявлено, что на Россию (вслед за Ираном) распространяется действие "усиленного уровня" такой регистрации. Все это-де не нарушает Европейскую конвенцию о правах человека и делается исключительно в интересах "транспарентности".Не обошлось и без ссылок на Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года, наличие соответствующих двусторонних договоренностей и прочие изъятия из требований этого "плана". То есть наше посольство в Лондоне и генконсульство в Эдинбурге могут продолжать свою работу, если только не выходят за рамки своих официальных функций (буквально misrepresent: "искажают" или "вводят в заблуждение"), что поддается различным толкованиям, в частности, под это можно подвести работу наших официальных представительств на собственных медиаресурсах — это сильно досаждало англичанам в прошлом, пока они не закрыли наши аккаунты с соцсетях под предлогом СВО.Из усиленного уровня изымаются наши студенты, а СМИ — из политического. Наконец, данные регистрации не будут носить открытый характер, а те, кто зарегистрировались, не будут считаться "иностранными агентами" (иначе грозит уголовное преследование). Конечно, никто не может состязаться с официальным Лондоном в креативности. Притом что они не хотели бы ответных мер, когда россияне будут за версту обходить английское посольство в Москве, как они того, по сути, требуют от своих граждан в отношении российского.Таким образом, англичане решили возвести в квадрат русофобию, следуя американскому варианту 1938-го, то есть из эпохи межвоенного периода, когда и в США, и в Великобритании действовали последователи германских нацистов.Как всегда, важен контекст. Каков он?Для начала: на Западе было много шума, когда в России был принят закон об иноагентах — крайне мягкий вариант американского оригинала. Причем не без оснований, как это всем очевидно сейчас из разоблачений деятельности Агентства международного развития США (USAID), включая финансирование "Голоса Америки" и "Радио Свобода". Затем принялись за Грузию, где теперь просто переписали американский закон, что тоже подверглось критике Брюсселя.Далее: Лондон пошел на нынешний шаг в русле своей инициативной роли в сплочении союзников по НАТО в усилиях по продолжению войны на Украине, а точнее, срыву урегулирования конфликта и, таким образом, стремлению вернуть Америку Трампа в лоно прежней политики холодной войны и сдерживания России. Лондон вместе с Брюсселем и Парижем громче всех требуют перевооружения Европы и подготовки к войне с Россией, на что отпускается пять лет. Тем временем украинцы должны "держать фронт".Другое дело, что даже британские военные не верят в то, что Англия и НАТО без США смогут создать реальную угрозу России, военная мощь которой только возросла в контексте украинского конфликта. Даже если на наших границах удастся к тому времени сосредоточить 300-тысячный контингент "сил быстрого реагирования" альянса.Получается, что англичане пока реально могут только отравлять атмосферу вокруг России в надежде сорвать американо-российскую нормализацию. Что до реальных возможностей, прежде всего в области обычных вооруженных сил, то они минимальны — отсюда попытки угрожать ядерным оружием (наряду с Парижем).Надо сказать в целом об истоках современной русофобии британского истеблишмента. Эта политика имеет давнюю историю и восходит к страхам за свой контроль над Индией в XIX веке: большая игра на Кавказе и в Средней Азии и сдерживание России под предлогом так называемого восточного вопроса, включая Крымскую войну. Отличились англичане и тем, что поучаствовали в госперевороте думских либералов-англофилов, который получил название Февральской революции. Тогда Николай II отверг ультиматум лорда Милнера с требованием поставить наше планировавшееся весенне-летнее наступление (которое могло быть успешным с преодолением снарядного голода и истощением германских сил под Верденом) под контроль британских офицеров. И это в отношении союзной державы! Они не простили этого царю и отказались принять царскую семью в ответ на запрос Временного правительства. Примечательно, что Уинстон Черчилль, узнав о нападении Гитлера на СССР, воскликнул: "Теперь мы спасены!" Таковы причины и следствия британской политики — недальновидной и полной предрассудков.В послевоенный период — с "потерей империи" — англичане не успокоились и пользовались "особыми отношениями" с США. В политико-психологическом плане истеблишмент продолжал пребывать в своем прежнем состоянии "имперского величия". Как отмечал популярный телеведущий Джереми Паксман, оказавшись в стане победителей после двух мировых войн, элиты не считали, что им надо что-либо менять в государстве и своем взгляде на мир. Жить в этом искусственном мире помогала ниша спецопераций и разведки в западной политике.Принятие нового закона, конечно, внесет много, мягко говоря, неопределенности в жизнь россиян, которые работают и проживают в Великобритании. Попутно следует отметить, что многие английские изобретения потом начинают использоваться в качестве ответной меры в отношении Лондона. Так устроены жизнь и геополитика.

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