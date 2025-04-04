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В Британии звучат призывы к выходу из Оттавской конвенции, пишут СМИ - РИА Новости, 04.04.2025
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20:47 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/britanija-2009438604.html
В Британии звучат призывы к выходу из Оттавской конвенции, пишут СМИ
В Британии звучат призывы к выходу из Оттавской конвенции, пишут СМИ - РИА Новости, 04.04.2025
В Британии звучат призывы к выходу из Оттавской конвенции, пишут СМИ
Призывы к выходу из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин, всё активнее звучат в Великобритании на фоне решения ряда других стран... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T20:47:00+03:00
2025-04-04T20:47:00+03:00
в мире
великобритания
польша
прибалтика
бен уоллес
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Призывы к выходу из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин, всё активнее звучат в Великобритании на фоне решения ряда других стран выйти из договора, сообщил в пятницу телеканал Sky News. Ранее министры обороны Польши и стран Прибалтики заявили о намерении выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин и рекомендовали главам своих государств принять соответствующее решение. Позднее правительство Финляндии также сообщило, что страна начнет подготовку по выходу из конвенции. "Всё сильнее звучат призывы к Великобритании выйти из соглашения, запрещающего использование наземных мин", - говорится в сообщении телеканала. Британское правительство остается привержено участию в Оттавской конвенции, однако некоторые деятели хотят добиться выхода из неё или по меньшей мере пересмотра, передаёт Sky News. Дебаты по этому вопросу недавно прошли в палате лордов (верхняя палата парламента), и несколько её членов, в том числе бывшие солдаты и гуманитарные работники, выступили за то, чтобы Британия начала более открыто смотреть на использование таких мин, сообщает телеканал. В частности, бывший депутат-консерватор, лорд Эндрю Робатан, который до прихода в политику служил в армии и воздушном спецназе, заявил, что Оттавская конвенция лишает британских солдат "одной линии обороны". Он призвал к тому, чтобы военным было разрешено использовать наземные мины в случае, если Британия вступит в войну, говорится в материале. Внук британского премьер-министра Клемента Эттли (1945-1951), граф Джон Эттли, посоветовал поддержать исследование аналитического центра Policy Exchange, которое призывает "выбросить за борт" Оттавскую конвенцию вместе с конвенцией по кассетным боеприпасам, передаёт телеканал. При этом Эттли заявил, что в 1995 году возглавлял НПО в Руанде и лично видел в больнице солдат, потерявших одну или две ноги из-за подрыва на мине. Помимо этого, за выход Великобритании из Оттавского договора выступил и бывший министр обороны Бен Уоллес (2019-2023), активно поддерживающий Украину, сообщает Sky News. В свою очередь другой член палаты лордов, герцог Веллингтон Чарльз Уэлсли, призвал изменить то, как Великобритания трактует конвенцию, указав на изменения "военной ситуации в Европе за последние 25 лет", передаёт телеканал. Герцог является потомком дважды премьер-министра Британии Артура Уэлсли (1828-1830 и 1834 год), который возглавлял армию в битве при Ватерлоо против Наполеона I. Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года в канадском городе Оттава и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны.
https://ria.ru/20250401/finljandija-2008651460.html
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в мире, великобритания, польша, прибалтика, бен уоллес
В мире, Великобритания, Польша, Прибалтика, Бен Уоллес
В Британии звучат призывы к выходу из Оттавской конвенции, пишут СМИ

Sky News: в Британии все активнее звучат призывы к выходу из Оттавской конвенции

© AP Photo / Sergei GritsПушка британского танка Challenger 2 на фоне британского флага
Пушка британского танка Challenger 2 на фоне британского флага - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© AP Photo / Sergei Grits
Пушка британского танка Challenger 2 на фоне британского флага. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Призывы к выходу из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин, всё активнее звучат в Великобритании на фоне решения ряда других стран выйти из договора, сообщил в пятницу телеканал Sky News.
Ранее министры обороны Польши и стран Прибалтики заявили о намерении выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин и рекомендовали главам своих государств принять соответствующее решение. Позднее правительство Финляндии также сообщило, что страна начнет подготовку по выходу из конвенции.
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Финляндия начнет подготовку к выходу из Оттавской конвенции
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"Всё сильнее звучат призывы к Великобритании выйти из соглашения, запрещающего использование наземных мин", - говорится в сообщении телеканала.
Британское правительство остается привержено участию в Оттавской конвенции, однако некоторые деятели хотят добиться выхода из неё или по меньшей мере пересмотра, передаёт Sky News. Дебаты по этому вопросу недавно прошли в палате лордов (верхняя палата парламента), и несколько её членов, в том числе бывшие солдаты и гуманитарные работники, выступили за то, чтобы Британия начала более открыто смотреть на использование таких мин, сообщает телеканал.
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В частности, бывший депутат-консерватор, лорд Эндрю Робатан, который до прихода в политику служил в армии и воздушном спецназе, заявил, что Оттавская конвенция лишает британских солдат "одной линии обороны". Он призвал к тому, чтобы военным было разрешено использовать наземные мины в случае, если Британия вступит в войну, говорится в материале.
Внук британского премьер-министра Клемента Эттли (1945-1951), граф Джон Эттли, посоветовал поддержать исследование аналитического центра Policy Exchange, которое призывает "выбросить за борт" Оттавскую конвенцию вместе с конвенцией по кассетным боеприпасам, передаёт телеканал. При этом Эттли заявил, что в 1995 году возглавлял НПО в Руанде и лично видел в больнице солдат, потерявших одну или две ноги из-за подрыва на мине.
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Помимо этого, за выход Великобритании из Оттавского договора выступил и бывший министр обороны Бен Уоллес (2019-2023), активно поддерживающий Украину, сообщает Sky News.
В свою очередь другой член палаты лордов, герцог Веллингтон Чарльз Уэлсли, призвал изменить то, как Великобритания трактует конвенцию, указав на изменения "военной ситуации в Европе за последние 25 лет", передаёт телеканал. Герцог является потомком дважды премьер-министра Британии Артура Уэлсли (1828-1830 и 1834 год), который возглавлял армию в битве при Ватерлоо против Наполеона I.
Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года в канадском городе Оттава и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны.
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